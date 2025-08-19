Entlarvte Endzeitsekte: Neue Doku zum globalen Ausmaß des Klimaschwindels

Eine aktuelle Dokumentation von Sebastian Schittenhelm, die auf Odyssee abrufbar ist, zeigt ausführlich und in seltener Eindringlichkeit, auf welche hanebüchenen Lügen und Verzerrungen die Klimaideologe vom menschengemachten Klimawandel beruht und wie sie den Menschen seit Jahrzehnten aufgezwungen wird. Zahllose „Wissenschaftler“ haben die verrücktesten Szenarien an die Wand gemalt. Zunächst wurde behauptet, es stünde eine Eiszeit bevor. Der berüchtigte Klima-Dampfplauderer Mojib Latif prophezeite, man müsse von sehr viel kälteren Wintern ausgehen. Mittlerweile wird das genaue Gegenteil vertreten: seit Jahren ist es die angebliche Erderwärmung, die angeblich den Fortbestand des Planeten und der Menschheit bedroht. Deswegen werden ganze Volkswirtschaften vernichtet und Länder in die Armut getrieben, um sie „klimaneutral“ zu machen.

Auf irgendwelchen dramatisch inszenierten Witzgipfeln werden völlig aus der Luft gegriffene Klimaziele zusammenkonstruiert, die den Ländern dann als unbedingt zu erreichende Zielvorgaben aufgebürdet werden, obwohl sie völlig sinnlos und unerreichbar sind. Milliarden, wenn nicht Billionen, werden in alle möglichen irren Klimaschutzmaßnahmen gepumpt, die Reduzierung des überlebenswichtigen CO2 genießt höchste Priorität.

Klimapanik ohne reale Grundlage

Jungen Menschen wird eine permanente Angst vor dem Weltuntergang durch die gar nicht existierende Klimakrise eingehämmert. Dies geht so weit, dass viele schon keinen Sinn mehr darin sehen, Kinder in diese angeblich sterbende Welt zu setzen. Radikale Klima-Endzeitsekten verüben Terroranschläge auf kritische Infrastruktur und erhalten dafür noch den Segen mancher Regierungen. Selbst wenn der CO2-Ausstoß schädlich wäre, liegt der deutsche Anteil daran weltweit bei knapp zwei Prozent. Selbst wenn Deutschland und ganz Europa den Ausstoß auf null reduzieren würden, hätte dies nicht die geringsten Auswirkungen auf das Weltklima, zumal die relevanten Großmächte wie China, Indien und die USA, die mit gigantischem Abstand das meiste CO2 absondern, diesen Irrsinn nicht oder nicht mehr mitmachen. Zudem wird das Märchen von der Ressourcenknappheit, vor allem bei Erdöl, unermüdlich weiterverbreitet, obwohl es ebenfalls keine reale Grundlage hat.

Die über zweistündige Dokumentation zeigt all diese Lügen auf, von deren Verbreitung nur einige wenige staatlich subventionierte Firmen und sonstige Lobbyisten der Apokalypse profitieren, die Milliarden einstreichen, während die Normalbevölkerung in die Armut getrieben wird. Sie ist daher unbedingt als Augenöffner dafür zu empfehlen, welch gemeingefährlicher Unsinn der Menschheit hier immer und immer wieder eingeredet wird.