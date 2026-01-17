Entscheidungsschlacht im Packeis?

Seit Donald Trump sein großes Interesse an Grönland bekundet hat (dessen Existenz anscheinend erst seitdem von den Europäern wahrgenommen wird), versucht man, die arktische Insel und deren seit jeher von den Dänen mehr als schlecht behandelten Einwohner vor den bösen imperialistischen Amerikanern zu schützen. So kam man diese Woche im besten Deutschland aller Zeiten auf die Idee, zur Abschreckung der aggressiven und expansiven Amis einige Soldaten der maroden Bunten Wehr nach Grönland zu entsenden, um die USA an einer “militärischen Intervention” zu hindern.

Das ist kein Witz; so durchgeknallt ist das von seiner pathologischen Trump-Aversion zerfressene Haltungsdeutschland inzwischen, das sich hoffnungslos aufs Glatteis verrannt hat und dem jede politische Ernsthaftigkeit und Zurechnungsfähigkeit abgeht. Doch auch andere europäische Staaten sprangen den todesmutigen Deutschen mit eindrucksvollen Truppenkontigenten für die erwartete Abwehrschlacht um Grönland gegen den Endgegner Trump zur Seite, die es in sich haben.

37 tapfere Helden

So bereiten sich neben den 13 Soldaten aus Deutschland gegenwärtig auch noch 15 Soldaten aus Frankreich (nein, keine Fremdenlegionäre!), ganze drei Offiziere aus Schweden, zwei Soldaten aus Norwegen (hier handelt es sich um Arktis-Kälteberater) sowie – auf ausdrückliche Einladung Dänemarks – zwei Gastoffiziere aus Finnland, ein „“symbolisch” teilnehmender holländischer Offizier (vermutlich der “Zeichensetzer” im Team?) sowie ein ein britischer Offizier, dessen Rolle unbekannt ist, auf die militärische Entscheidung im grönländischen Packeis vor. Immerhin erreicht die Truppenstärke der Verbündeten damit fast die Belegungszahl eines durchschnittlichen Soldatenschlafsaales in einer Russenkaserne!

Über Pläne einer prophylaktischen Erstürmung der US-Militärbasis Pituffik Space Base (150 Soldaten Besatzung) durch die 37 tapferen europäischen Helden ist bislang nichts bekannt. Für von Humor beseelte kreative Menschen ist dieses Szenario allerdings ein gefundenes Fressen, das eine oder andere lustige Video zum Thema zu erschaffen:

