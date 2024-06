Entschwärzte RKI-Files: Ihr seid Verbrecher!

Die nun entschärften Passagen der RKI-Files belegen Ungeheuerliches und zeigen, dass der Corona-Schwindel und beispiellose Betrug an der Bevölkerung vor über vier Jahren noch viel weiter reichte, als bisher bekannt. Das Robert-Koch-Institut hat im Sinne der Bundesregierung

die reale Bedrohung nicht nur maßlos aufgebauscht, sondern wusste ganz genau, dass die Wirkung der meisten Maßnahmen gleich Null war – und redete diese in der Öffentlichkeit trotzdem schön. “Der Tag, an dem das RKI die Wissenschaft verriet”, titelt die “Welt” und berichtet über Fassungslosigkeit und Empörung bei Wissenschaft und Politik über das, was die Protokolle von einer einer internen RKI-Sitzung vom Mai 2020 offenlegen.

Der Virologe Alexander Kekulé hatte schon damals den „willkürlich festgelegten Schwellenwert“ kritisiert. Die völlig arbiträr ausgewürfelte Inzidengrenze von 50 sei eine “Kombination der Daumenpeilung von Politikern, ungenannten Beratern und einem politischen Tauziehen zwischen den Staatskanzleien” gewesen. Eine wissenschaftliche Begründung dafür habe es nie gegeben, so Kekulé. Nun sieht er sich nicht nur in dieser Einschätzung bestätigt, sondern findet weit deutlichere Worte: „Die Politik hat sich in Hinterzimmern den vertraulichen Rat einzelner ,Experten‘ geholt und dann Kraft Wassersuppe entschieden.“

Nichts ging ohne Merkel

Natürlich fühlt sich auch der FDP-Vize Wolfgang Kubicki berufen, den Fall zu kommentieren: Aus den Protokollen werde deutlich, “wie stark das RKI schon in den ersten Monaten der Pandemie von der Bundesregierung an die Kandare genommen wurde“, kommentiert er die enthüllten Dokumente. „Ständig wurde erklärt, die Maßnahmen seien wissenschaftlich fundiert und über jeden Zweifel erhaben. Die Wahrheit ist: Spahn und Braun gaben im Zweifel drohend die Linien vor.“ Hier wird es allerdings lächerlich. Na klar, Kubicki, aber sicher doch: Spahn und Braun gaben die Linie vor… Das glaubt der FDP-Populist doch wohl selbst nicht!

Wenn wir uns schon auf dieses parteipolitische Blame-Game einlassen, dann ist ja wohl offensichtlich, wer hier alle Fäden in der Hand hielt: Selbstverständlich wurde die Linie von Mutti Merkel vorgegeben, als deren Kanzleramtschef Braun damals fungierte. Weder Braun noch Spahn rührten damals auch nur einen Finger ohne ihre Überkanzlerin. Kubicki braucht auch gar nicht zu versuchen, all das irgendwie als CDU-Verschulden darzustellen: Die Corona-Politik war ein parteiübergreifender Skandal. Ihr wusstet es alle, dass hier gelogen wird. Ich wusste es damals wie viele andere auch.Und wenn wir es schon als Laien wusste – ohne ein Heer von Beratern, lediglich mit einem funktionierenden Internetanschluss und einem intakten Verstand –, dann könnt Ihr euch nicht auf angebliche Unkenntnis berufen.

Ihr seid Verbrecher und mir wird übel, wenn ich einen von euch von Demokratie labern höre.