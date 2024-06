Enttäuschend: Auch Aiwanger setzt auf grünen Windkraft-Dirigismus

Während der Hetzkampagne der „Süddeutschen Zeitung“ gegen den bayerischen Wirtschaftsminister und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger im vergangenen Jahr flogen diesem und seiner Partei viele Sympathien und erst recht die Herzen jener zu, die zuvor schon seine markigen Worte (“Ihr habt’s doch den Arsch auf!“) in Richtung Bundesregierung bei einer von der Kabarettistin Monika Gruber organisierten Demo gegen den grünen Heizgesetz-Hammer in Berlin gefeiert hatten. Leider aber ist auch Aiwanger Gefangener des Systems, das er vermeintlich so freigeistig kontrastiert: Dass er leider eben doch kein Hoffnungsträger im Kampf gegen den links-grünen Wahnsinn in diesem Land ist, bewies er nämlich vergangene Woche, als er bekanntgab, dass die Bayerischen Staatsforsten bei Windenergie-Projekten in ihren Wäldern künftig nicht mehr auf die Zustimmung der jeweiligen Gemeinde angewiesen sein sollen. Damit können Windpark-Pläne im Staatswald dann auch nicht mehr per Bürgerentscheid verhindert werden.

Diese plötzliche Schwenk zu einer an sich typisch grünen autoritären Bevormundungspolitik kam vergleichsweise überraschend. „Wenn man sich mit den Befürchtungen der Menschen vor Ort auseinandersetzt und mit ihnen in einen Dialog über die Bedeutung des Ausbaus der Windenergie geht, kann man auch für große Windprojekte im Freistaat eine Akzeptanz erreichen“, hatte Aiwanger zwei Tage vor dieser Ankündigung noch getönt. Nun zeigt sich: Eben diesen mühsamen Dialogprozess mit den vielen Gegnern der völlig sinnlosen Natur-Verschandelung durch die Windrad-Ungetüme will er nun aber offenbar doch möglichst vermeiden.

Autoritäre Ankündigungen

Die Bayerischen Staatsforsten, deren Aufsichtsrat praktischerweise von Aiwanger selbst geleitet wird und der ohnehin mehrheitlich mit Regierungsvertretern besetzt ist, kann nun also schalten und walten, wie er will. Zwar versicherte Aiwanger, dass Windräder im Staatswald weiterhin “in engster Abstimmung mit den betroffenen Kommunen“ geplant werden sollen, doch ist natürlich offenkundig, dass die Regierung hier ungehindert ihre Pläne durchsetzen will. Die bisher geltende sogenannte Kommunalklausel untersagt es den Staatsforsten, gegen den Willen der Gemeinden Standorte für Windräder festzulegen. Der Sinn der Klausel habe sich aber „ins Gegenteil verkehrt“, wenn sich Gemeinden zunächst für ein Projekt aussprächen, aber dann „zum falschen Zeitpunkt irgendwann noch eine Bürgerinitiative hinterherkommt“ und alle teuren Planungen hinfällig mache, erklärte Ministerpräsident Markus Söder. Investoren würden deswegen irgendwann „einen großen Bogen“ um den Staatswald machen und ihre Windräder stattdessen in privaten Wäldern aufstellen, wo die Kommunen keinerlei Vetorecht genießen.

Uwe Brandl (CSU), der Präsident des Bayerischen Gemeinderates, kritisierte, „dass da Ankündigungen gemacht werden, ohne dass man mit uns geredet hat“. Wenn es nur darum gehe, Windpark-Pläne nicht von lokalen Bürgerinitiativen zu Fall bringen zu lassen, hätte es natürlich auch ganz andere Möglichkeiten gegeben – etwa, indem man Projekte von überragendem öffentlichem Interesse wie Windräder oder auch Hochwasserdämme generell von Bürgerentscheiden ausnehme.

FW und Union sind eben keine Alternativen zum grünen Ideologismus

Die Freien Wähler sind also mitnichten die von den meisten Wählern in Deutschland so verzweifelt gesuchte Alternative zum grünen Ideologismus. Und dass dies erst recht auch für die Union gilt, zeigten nicht nur Söders Ausführungen zu Windrädern, sondern bewies auch – wieder einmal – Friedrich Merz: Dieser verkündete auf der „Wärmepumpen-Akademie“ des Unternehmens Enpal öffentlich und unmissverständlich: „Wir, die Union, wir stehen voll und ganz hinter dieser Wärmewende!“ Man sei mit der Regierung zwar in Streit geraten – jedoch nur „über die Frage, wie.” Merz weiter: “Aber dass wir das Ziel erreichen müssen (…), darüber sind wir uns einig“. Robert Habecks Heizungspolitik habe er vor allem wegen dessen Ungeduld bei der Umsetzung, nicht aber grundsätzlich kritisiert. Damit nicht genug, bemängelte Merz auch noch: „Wir hätten eigentlich viel mehr Wärmepumpen haben müssen“.

Mit der CDU und dem ursprünglich von ihr erlassenen Gebäudeenergiegesetz wäre der Ausbau der Wärmepumpen viel weiter, beklagte er. Habeck sei Philosoph; er, Merz, hingegen Jurist. Was sie beide verbinde, sei, dass sie “von Technik keine Ahnung” hätten, die hätten aber die Anwesenden. Deshalb solle die Politik sich darauf beschränken, Vorgaben zu machen, „wo wir hinwollen“ und die Umsetzung dann den technischen Experten zu überlassen. Letzten Endes ist die CDU mit einem Parteichef, der solche Ankündigungen launig vorträgt und es auch so meint, also kein bisschen besser als die grünen Transformatoren in diesem Land. Merz’ Worte erinnern an die planwirtschaftlichen Vorgaben des Sozialismus: Ideologen und Dilettanten geben absurde Ziele vor, die dann irgendwie umgesetzt werden müssen. Am Ende bleibt das Fazit: Die Schein-Opposition, zu der neben der Union auch die Freien Wähler gerechnet werden müssen, steht eben gerade für keinen Politikwechsel in Deutschland. Weder von Aiwanger noch von Söder oder gar Merz sind die geringsten Änderungen an der irrwitzigen Klimapolitik zu erwarten. Wer diese Parteien wählt, wählt im schlimmstenfalls die Grünen in einer Koalition gleich mit oder bestenfalls eine Regierung, die die selbstzerstörerische Idiotie trotzdem weiterführt.