Enttäuschte Hoffnungen: Designierter Kulturstaatsminister Wolfgang Weimer biedert sich beim linken Zeitgeist an

Friedrich Merz hat seine Kabinettsmitglieder offiziell vorgestellt. Darunter sind einige bekannte, wenn nicht gar “berühmt-berüchtigte“ Gesichter wie Dorothee Bär, Alexander Dobrindt oder Kanzleramtschef Thorsten Frei, außerdem noch Personal aus den eher hinteren Bänken und Quereinsteiger aus der Wirtschaft. Und dann ist da noch eine Nominierung, die zu Beginn aufhorchen ließ: Der parteilose Publizist und Verleger Wolfram Weimer soll Kulturstaatsminister werden. Auf die Bekanntgabe von Weimers künftiger Rolle hin sprang die linke Kulturszene im Kreis – kein Wunder: Viele befürchten einen wahren Kulturschock nach den Jahren der vielfaltsbesessenen grünen Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Denn der designierte neue Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien gilt als bürgerlich-konservativ und hat eine beachtliche Vita vorzuweisen: Er war Chefredakteur der „Welt“ und der „Berliner Morgenpost“, ist Gründer des Magazins „Cicero“ und Inhaber einer Verlagsgruppe; und er kritisierte – was politisch durchaus bemerkenswert ist – in einem Artikel die Migrationspolitik offen als „Multikulti-Lüge“.

Sowas schmeckte natürlich nicht jedem: Im öffentlich-rechtlichen Staatsrundfunk war prompt von einer „umstrittenen Personalie“ die Rede – was Herrn Weimer per se schon mal interessant macht. Der linksideologisch geprägte “Deutschlandfunk” befindet gar, dass seine Äußerungen nicht auf ein liberales, sondern auf ein „erzkonservatives Weltbild“ hindeuten. Die “Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ) stößt sich daran, dass Weimer die demographische Entwicklung sowie die „biologische Selbstaufgabe“ Europas mit Sorge betrachtet, und geiferte in FAZ-typischer Manier, er sei “der falsche Mann am falschen Platz“. Diese Kritik der üblichen Verdächtigen ließ hoffen – sprach doch tatsächlich zunächst einiges dafür, dass in der Medien- und Kulturlandschaft in Deutschland bald ein anderer Wind wehen könnte.

In Sekundenschnelle umgefallen

Ich selbst war nach der Nominierung des bodenständigen Medienmachers vom Tegernsee ebenfalls zuversichtlich. Vorgestern hatte ich daher einige – durchaus lobende – Gedanken über Herrn Weimer als Kulturstaatsminister geäußert. Auf Facebook schrieb ich, sollte sich Weimer tatsächlich als ein Stachel im Fleisch der global-sozialistischen Staatskultur erweisen, dann wäre er – anders als die FAZ behauptet – genau am richtigen Platz. “Schauen wir mal, ob er nur das Flattermännchen in der Täuschungskampagne von Friedel April ist, oder ob er zu seinen lebenslang geäußerten Grundsatzpositionen steht und diese vertritt. Tut er das letztere, dann könnten wir Brüder im Geiste werden!”, gab ich meiner Hoffnung Ausdruck.

Leider hat sich diese Hoffnung schon jetzt, keine zwei Tage später, wieder zerschlagen – denn der Bald-Kulturstaatsminister fiel in Sekundenschnelle um. Hatten Weimers Vita und sein nach außen vertretener Standpunkt zur Pflege der eigenen Kultur, der europäischen Identität und deren Bedrohung durch die “Multikulti-Lüge” zunächst (wenn auch nur sehr kurz, wie wir nun alle wissen) Anlass zu der Annahme gegeben, Weimer habe doch irgendwie eine gefestigte Wertebasis, so erweist er sich nun prompt als Flattermännchen in der inszenierten Täuschungskampagne von “Friedel April”. Es vergingen keine 24 Stunden, bis das ängstliche Zurückrudern begann: Ehe der Hahn nur einmal krähte, hatte sich Merzel-Mann Weimer auch schon selbst verraten. In gleich mehreren Interviews mit Mainstreammedien biederte er sich demonstrativ dem linken Zeitgeist an. Dies geschah ganz offensichtlich mit dem Ziel, die Sorgen und Befürchtungen des Feuilletons zu zerstreuen, unter ihm drohe so etwas wie eine kulturpolitische Erneuerung, weg vom globalistischen Einerlei und zurück zur Pflege einer nationalen kulturellen Identität. Nach den zahllosen Hasstiraden unserer bolschewoken Kunst- und Kulturschaffenden ist solch ein Umfaller schlichtweg zum Fremdschämen.

“Bin kein Kulturkämpfer”

Er sei ein „leidenschaftlicher Europäer“, erklärt Herr Weimer beispielsweise im “Stern”-Interview servil. Das wäre gut und recht und billig, wenn man gleichzeitig auch ein leidenschaftlicher Deutscher wäre. Doch davon kein Wort; Weimer brilliert wahrlich im Relativieren, im Ausweichen, im Wegbücken und im Verbiegen, bis alle Lendenwirbel knacken. Er hat schnell verstanden: Will er im Merz-Kabinett nachhaltig Karriere machen, muss er nach der roten Trillerpfeife tanzen können. „Ich bin kein Kulturkämpfer!“, beteuert er. Aber genau das sollte er eigentlich sein, ja müsste er sogar sein! Denn wir befinden uns seit Jahrzehnten in einem heißen Kulturkampf – und beim Job des Kulturstaatsministers geht es nicht darum, irgendwelche Kunstausstellungen zu eröffnen oder Preise zu verleihen; sondern darum, welche Verortung und welches Standing man hat.

Die eigene abendländische Kultur ist nämlich das Fundament, auf dem unsere Gesellschaft aufgebaut ist. Kultur ist mitnichten nur die Verzierung auf der Torte, sondern sie ist die Hefe im Teig des Politischen – und die Medien müssten eigentlich die kontrollierenden Werkzeuge sein. Hier findet das tägliche Ringen um das “Wahre, Schöne, Gute“ statt; eine Trias, welche unsere abendländische, christliche – auch aufgeklärte – Zivilisation kennzeichnet und so erfolgreich gemacht hat. Gerade und zuvörderst im Bereich Kultur und Medien kann und muss daher endlich die kulturelle Hegemonie linker Ideologen gebrochen werden! Das ist die Frontlinie im Kampf gegen den nationalstaats-aversen menschenfeindlichen Globalsozialismus und gegen den Wokeismus. In den USA ist dieser überfällige Prozess in vollem Gange; Trump macht es den machtbesoffenen EUlern gerade beispielhaft vor. Höchste Zeit, dass diese Umkehr auch in Deutschland einsetzt.

Standhafte Phalanx tut not

Dem alle Werte, Traditionen und jegliche Identität zersetzenden Zeitgeist muss sich endlich eine standhafte Phalanx entgegenstemmen, um diesen Angriff auf alles, was uns heilig ist – Nation, Familie, Glaube, Tradition, Menschenwürde, Bildung, Fleiß und vieles andere mehr – abzuwehren. Für einen kurzen Moment sah es danach aus, als wäre Wolfgang Weimer der richtige Mann dafür; daher auch die Panik des linken Establishments nach seiner Benennung. Doch nach den Interviews und öffentlichen Erklärungen der letzten Tage steht bereits fest: Nichts wird sich unter ihm ändern. Wer seine Grundsatzpositionen ohne Not und derart schnell verleugnet, der kann kein Bruder im Geiste sein. Der ist ein Mann ohne Prinzipien und ein geistloser Opportunist – und passt wie die Faust aufs Auge zu Friedrich Merz und seiner Blender-Truppe. Als Kulturstaatsminister ist Weimer schon voll auf die linke Linie eingeschwenkt. Ich für meinen Teil bin darüber maßlos enttäuscht.

So schließe ich mit den Worten von Gottfried Benn: „Das Abendland geht nicht zugrunde an den totalitären Systemen, auch nicht an seiner geistigen Armut, sondern an dem hündischen Kriechen seiner Intelligenz vor den politischen Zweckmäßigkeiten.“

Martin Renner ist seit 2017 Bundestagsabgeordneter der AfD und Mitglied im Ausschuss für Kultur und Medien. Er ist zudem medienpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion.