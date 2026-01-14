Entzug der Staatsbürgerschaft per Federstrich? Warum die Ausbürgerung krimineller Somalier auch in den USA nicht möglich ist

Unter Beifall kündigte Donald Trump gestern an, sämtlichen eingebürgerten Somaliern, die am Milliardenbetrug in Minnesota beteiligt waren und dafür rechtskräftig verurteilt werden, die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Gleiches „verspricht“ er auch allen anderen “Staatsbürgern zweiter Hand“, illegalen Migranten, die sich ihre US-Einbürgerungsurkunde mit unlauteren Absichten oder betrügerischen Machenschaften erschlichen haben. In Deutschland ist so etwas undenkbar – und nach herrschender Rechtslage leider auch nicht möglich, obwohl eine entsprechende Regelung mehr als überfällig wäre.

Doch die Wahrheit ist leider: Auch in den USA ist das, was der Präsident hier populistisch ankündigt, nicht möglich und durch die herrschende Verfassungs- und Gesetzeslage in keiner Weise gedeckt. Womit man in diesem Fall leider feststellen muss, dass der Präsident Versprechungen macht, die er nicht halten können wird. Trotzdem wird Trump für seine Ankündigung im konservativen Lager gefeiert.

Keine exekutive Vollmacht

Doch warum kann er das nicht? Ganz einfach: Selbst noch so große Betrüger und Ganoven haben nach ihrer Einbürgerung denselben Rechtsstatus wie jeder in den USA geborene native Amerikaner auch. Ein Entzug der Staatsbürgerschaft wegen einer Straftat ist nur dann möglich, wenn die Straftat entweder während des Einbürgerungsprozess begangen wurde, oder wenn schon vor Einreichung des Einbürgerungsantrags eine schwere Straftat begangen wurde, die im Antrag nicht angegeben wurde.

Das aktuelle Gesetz (INA § 340 / 8 U.S.C. § 1451) erlaubt den Entzug nur bei illegaler Beschaffung der Staatsbürgerschaft oder durch Verheimlichung wesentlicher Fakten beziehungsweise vorsätzliche Falschangaben (“concealment of material fact or willful misrepresentation”). Zudem kann ausschließlich ein Gericht darüber entscheiden; es handelt sich um keine exekutive Vollmacht. Ein Entzug der Staatsbürgerschaft per Anordnung des Präsidenten oder einer Behörde ist somit grundsätzlich ausgeschlossen.

Staatsbürger erster und zweiter Klasse?

Natürlich können einige Mitglieder der kriminellen somalischen Netzwerke an dem Milliardenbetrug bereits zu einem Zeitpunkt beteiligt gewesen sein, zu dem sie noch nicht eingebürgert waren, womit die Bedingungen für einen Entzug der ID-Card erfüllt wären. Trumps Ankündigung klingt jedoch so, als könne die Regierung über derartige Entscheidungen befinden, und das ist eine leider irreführende Falschdarstellung. Natürlich wäre es möglich, die geltenden Bestimmungen zu ändern, doch dazu müsste konsequenterweise zunächst eine diesbezügliche Gesetzesänderung eingebracht und beschlossen werden – was aber eher unwahrscheinlich ist, da man dadurch automatisch eingebürgerte Amerikaner zu Staatsbürgern zweiter Klasse degradieren würde.

Gerade wenn man die Politik Trumps in vielen Bereichen lobt, ist es umso notwendiger, auch falsche Sichtweisen oder irreführende Äußerungen zu kritisieren und richtigzustellen. Auch so etwas gehört zu einer ehrlichen Berichterstattung. Es ist umso notwendiger, als viele Deutsche Alternative Medienkanäle mit einer positiven Haltung zur Trump-Administration derartige Hintergründe nicht wissen, weil ihnen die hiesige Gesetzeslage unbekannt ist.

