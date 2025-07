Epstein-Files: Beweisvideo manipuliert?

Nach dem gestrigen Statement des US-Justizministeriums, in den kundgetan wurde, dass angeblich keine “Kundenliste” des vor sechs Jahren unter ungeklärten Umständen in der Haft ums Leben gekommenen Multimillionärs und Sexualstraftäters Jeffrey Epsteins existierte (oder zumindest keine, die strafrelevante Inhalte offenbaren würde), pflügt sich ein Sturm der Entrüstung von links bis rechts seine Bahn quer durch die USA. Zudem werden in den sozialen Medien zunehmend Zweifel an der Integrität der Trump-Regierung laut, auch von bisherigen Anhängern.

Und nun ergießt sich noch mehr Öl ins Feuer: Das Departement of Justice hat ein zehnstündiges Video veröffentlicht, welches beweisen soll, dass sich im fraglichen Zeitraum von Epsteins Tod niemand dessen Zelle, in der er Suizid begangen haben soll, auch nur genähert hat. Starker Tobak für eine US-amerikanischen Öffentlichkeit, die in ihrer übergroßen Mehrheit überzeugt ist, dass Epstein ermordet wurde im Auftrag einflussreicher prominenter Freunde, die an seinen Sexpartys teilnahmen und durch belastende Aussagen alles hätten verlieren können. Der Satz “Epstein didn’t kill himself” ist in den USA längst ein geflügeltes Wort. Und nun behauptet die Trump-Regierung, es gäbe weder die Liste kompromittierender “Kunden” Epsteins noch Hinweise auf ein Fremdverschulden seines Todes.

Die fehlende Minute

Zu allem Überdruss kursiert nun auch noch ein Ausschnitt des besagten Videos im Netz, welches zeigt, dass im Zeitstempel der Aufnahme eine volle Minute (!) fehlt. Ich hielt das zunächst für Fake, weswegen ich es selbst nochmals überprüft habe. Wer immer Zweifel hat, kann sich hier selbst überzeugen, das Resultat sieht man deutlich: Nach 11.58.85 springt die Uhr binnen zwei Frames auf 12.00.01 vor.

Anders bei den legendären Watergate-Tapes, wo 18,5 Minuten weggeschnitten wurden, die Nixon am Ende politisch das Genick brachen, ist es hier also nur eine Minute, die fehlt – doch in dieser einen Minute kann natürlich vieles passieren. Dennoch: Zur Stützung der Suizid-Theorie kann dieses Video fortan nicht mehr dienen. Getrost kann man annehmen, dass diese Minute unter Joe Bidens FBI „verloren“ ging. Dann hätte man allerdings zwingend darauf aufmerksam machen müssen – mit einem entsprechenden Hinweis dazu.

Warum auch immer dies unterblieben ist, lässt sich nicht sagen; die Trump-Regierung hätte damit ja einen weiteren Beleg für den Umgang mit wichtigen Regierungsdokumenten unter der Biden-Vorgängerregierung präsentieren können. Nun jedoch lässt sich das sich im Nachgang natürlich nicht mehr verkaufen geschweige denn irgendetwas beweisen. Das FBI, das Departement of Justice und nicht zuletzt Trump selbst stehen vor einem nicht zu unterschätzenden Glaubwürdigkeitsproblem.

