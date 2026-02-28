Epstein-Files: Die Aussagen der Clintons vor dem U-Ausschuss stinken zum Himmel

Hillary Clintons Auftritt am Donnerstag vor dem Untersuchungsausschuss zu den Epstein Files hat die Erwartungen bestätigt: statt Antworten zu erhalten, die es erlauben, ihre Verbindungen zu Jeffrey Epstein realistisch einschätzen zu können, blieben am Ende mehr Fragen als Antworten übrig. Das war zu erwarten. Der Grund dafür ist einfach: Die ehemalige First Lady bestand jedesmal, als sie danach gefragt wurde, darauf, dass sie den obersten Zuhälter der Nation nicht kennen würde und ihm nie persönlich begegnet sei. Dabei spricht die Aktenlage eine ganz andere Sprache: Bislang ist zwar kein Foto aufgetaucht, welches die Gattin von Billy „Blowjob“ Clinton mit Epstein zeigt – aber es gibt jede Menge Indizien in Form von Emails und anderen Unterlagen, die es unmöglich erscheinen lassen, dass eine persönliche Begegnung niemals stattgefunden und darüber hinaus auch keinerlei Kontakt bestanden hätte.

Hier nur ein paar Beispiele:

Epstein erwähnt in mehreren Emails, dass Hillary “in Person viel hübscher als auf Fotos” sei;

Epstein wirkte aktiv bei der Gründung der Clinton Foundation mit;

Epstein engagierte sich aktiv an der Beschaffung von Startkapitals für die Stiftung der Clintons;

engagierte Epstein selbst war einer der größten Spender des Startkapitals;

Ghislaine Maxwell war zu Gast auf der Hochzeit von Clinton-Tochter Chelsea als offensichtlich enge Vertraute der Familie.

Es ist angesichts der intensiven Involvierung Epsteins in die Gründung der Clinton-Stiftung, die seit 2013 offiziell auch ihren Namen trägt, unrealistisch, dass nie zu einer persönlichen Begegnung gekommen sein soll und nicht ein gewisses Vertrauensverhältnis bestanden hat.

Nichts gehört, nichts gesehen, nichts gewusst…

Bill Clinton hatte Epstein während seiner Amtszeit nachweislich 17-mal (!) im Weißen Haus zu Gast und flog selbst 27-mal (!!!!) mit dem Lolita-Express (“Air Fuck One”) auf Epstein karibische Privat-Lustinsel Little Saint James. Und das alles soll an Hillary vorbeigegangen und ohne jedweden persönlichen Bezug erfolgt sein? Wie auch immer: Der Verdacht, dass sich „Hildabeast“, wie Hillary in den USA gerne genannt wird, der Falschaussage schuldig gemacht hat, liegt schwer in der Luft.

Die Anhörung ihres Ehemanns Bill fand dann gestern statt – und verlief ähnlich unglaubhaft. Clinton erzählte dem Ausschuss, er habe “nichts getan und nichts gesehen”. Klar, wahrscheinlich war er nur wegen lustiger Rommé-Partien und zum Halmaspielen auf Ficki-Ficki-Island… oder er hat mit dem Rücken zum Anwesen ins Meer gestarrt, während drinnen die Orgien liefen!? Für Clinton waren das schon immer die Standardformeln, wann immer er mit Skandalen konfrontiert wurde: Er weiß von nix, er hat nie was gemacht, und überhaupt. Auf X gab er ebenfalls das Unschuldslamm: “Als jemand, der in einem Elternhaus mit häuslicher Gewalt aufgewachsen ist, wäre ich nicht nur nicht mit ihm geflogen, wenn ich auch nur die geringste Ahnung gehabt hätte, was er tut – ich hätte ihn selbst angezeigt und mich für Gerechtigkeit für seine Verbrechen eingesetzt, nicht für irgendwelche dubiosen Absprachen“, schrieb er dort. Die weiteren Ermittlungen werden zeigen, ob die Aussagen der Clintons Bestand haben – oder ob sie wegen Meineids dran sind.

