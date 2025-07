Erbe versus Rente: Lauterbach beschwört mal wieder den linken Sozialneid

Mit einem Tweet hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach eine gesellschaftliche Grundsatzfrage thematisiert. Er schrieb: “Wenn Rentner mit 3.000 Euro einen Soli für ärmere Rentner abgeben, ist das Umverteilung unter Rentnern. Einfacher und gerechter wäre eine Unterstützung armer Rentner durch eine erhöhte Erbschaftssteuer. Für Rente hat man gearbeitet. Für ein hohes Erbe nicht.” Diese Aussage wirkt zunächst plausibel – doch bei näherer Betrachtung offenbart sich hier ein verkürztes Leistungsverständnis, das symptomatisch für die aktuelle politische Diskussion ist: Der Wert eines Erbes wird pauschal als leistungsfrei dargestellt, während die gesetzliche Rente als gerechte Frucht individueller Arbeit gilt. Der Unterschied ist jedoch viel komplexer. Es gibt Lebensverläufe, in denen ein Erbe nicht das Resultat von Glück oder Herkunft ist – sondern von jahrzehntelanger Arbeit, Verzicht, Verantwortung und Weitblick.

Denn viele Menschen in Deutschland haben sich mit harter Arbeit und diszipliniertem Lebenswandel selbst ein kleines oder mittleres Vermögen aufgebaut – oft ohne große Startvorteile, manchmal sogar aus schwierigen Verhältnissen heraus. Und oft mit einem Lebensentwurf, der sich fundamental unterscheidet von dem anderer Menschen mit denselben Ausgangsbedingungen. Es gibt auf der einen Seite jene, die sich für Sicherheit und Planbarkeit entscheiden. Sie wählen einen stabilen Beruf – nicht selten im öffentlichen Dienst – mit verlässlichem Einkommen, Urlaubsgeld, betrieblicher Altersvorsorge und geringem Risiko. Sie leben “im Jetzt”: Was hereinkommt, wird ausgegeben. Ein neues Auto alle paar Jahre, regelmäßige Urlaubsreisen, teure Kleidung, der neueste Fernseher, Markenprodukte, Wohnkomfort, private Dienstleistungen. Rücklagen werden kaum gebildet. Diese Lebensweise ist gesellschaftlich weitgehend anerkannt – sie ist bequem und kalkulierbar.

Die einen sparen, die anderen konsumieren

Und dann gibt es die anderen: Sie entscheiden sich bewusst für einen unsicheren, risikobehafteten Weg – etwa durch Selbstständigkeit, freiberufliche Tätigkeit oder unternehmerische Initiativen. Dabei leben sie unter ihren Möglichkeiten. Nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie es wollen. Sie verzichten auf Luxus, fahren gebrauchte Autos, machen keine teuren Fernreisen, leben in bescheidenen Wohnungen, verzichten auf Restaurantbesuche, auf Markenkleidung, auf technologische Spielereien. Das gesparte Geld investieren sie stattdessen: in Ideen, Werkzeuge, Maschinen, Wissen, Netzwerke. Sie bauen ein Unternehmen auf, schaffen Arbeitsplätze, tragen Verantwortung – nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere.

Diese Menschen sparen, während andere konsumieren. Sie übernehmen Risiken, während andere abgesichert sind. Sie investieren langfristig, während andere kurzfristig leben. Und sie tun dies meist nicht aus bloßem Eigennutz, sondern mit dem Ziel, ihren Kindern oder Enkelkindern eine gewisse Unabhängigkeit mitzugeben – oder auch, um selbst im Alter nicht zur Last zu fallen. Wenn Lauterbach nun öffentlich behauptet, für ein Erbe sei “nicht gearbeitet” worden, dann entwertet er diese Lebensleistung; nicht nur moralisch, sondern auch politisch. Er verkennt, dass sich viele Vermögen nicht aus passivem Besitzstand, sondern aus aktiver Disziplin ergeben. Wer selbst nichts konsumiert, um für andere, ob Familie oder Gesellschaft, vorzusorgen, hat nicht weniger geleistet als jemand, der jahrzehntelang Beiträge in die Rentenversicherung gezahlt hat. Oft sogar mehr.

Altes ideologisches Muster

Der politisch-moralische Angriff auf das Erbe ist Ausdruck eines Gerechtigkeitsverständnisses, das sich zunehmend an kurzfristiger Gleichheit orientiert statt an langfristiger Verantwortung. Der vorsichtige, aufbauende, investierende Mensch wird heute zu oft als Störfaktor betrachtet, der “noch etwas abgeben kann“. Dass er möglicherweise bereits über Jahrzehnte hinweg still und zuverlässig mehr gegeben hat als andere, wird selten thematisiert. Wer Erben pauschal als unverdient ansieht, untergräbt nicht nur das Vertrauen in das Prinzip der Eigenverantwortung. Er schwächt auch den inneren Zusammenhalt einer Gesellschaft, die sich zunehmend fragt, ob Leistung, Verzicht und Verantwortung überhaupt noch anerkannt werden.

Soziale Gerechtigkeit entsteht nicht durch Umverteilung, sondern durch Anerkennung unterschiedlicher Lebensleistungen. Wer sparen kann, weil er verzichtet, handelt ebenso verantwortungsvoll wie jemand, der viele Jahre Pflichtbeiträge zahlt. Beides verdient Respekt. Wer das Erbe als unverdiente Gabe abtut, verkennt, wie viel Disziplin, Mut und Entbehrung oft dahinterstehen. Wenn also Karl Lauterbach den Eindruck erweckt, Renten seien “verdient”, Erbschaften hingegen grundsätzlich “unverdient”, dann ist das kein differenzierter Beitrag zur Gerechtigkeitsfrage, sondern schlicht linke Polemik und Spaltung. Es ist das alte ideologische Muster: Besitz, der sich aus Leistung, Disziplin und unternehmerischem Mut ergibt, wird pauschal moralisch abgewertet. Die politische Botschaft dahinter ist klar: Wer etwas hinterlässt, hat “Glück gehabt” – und wer es bekommt, soll sich nicht wundern, wenn der Staat zugreift. Doch genau das untergräbt die Idee einer Leistungsgesellschaft. Denn Gerechtigkeit bedeutet nicht, dass am Ende alle dasselbe haben – sondern dass unterschiedliche Lebenswege, Risiken und Leistungen fair anerkannt werden. Und das schließt auch das Recht ein, Früchte lebenslanger Anstrengung weiterzugeben, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen.