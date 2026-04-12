Erfandes-“HateAid”-Deepfake: War da was?

Ich erkläre hiermit die Collien-Fernandes-PsyOp für vollständig beendet! Wir erinnern uns: Diese war nach der Potsdam-“Correctiv”-Lüge die zweite durch von der Bundesregierung mit Steuergeldern bezahlten NGOs (in diesem Fall “HateAid”) und Medien (in diesem der “Spiegel” und die öffentlich-rechtlichen Kanäle) in totale Pleite gerittene Kampagne. Jedes Mainstream und vor allem ARD-Formate von “Tagesthemen” bis “Miosga” haben sich mal wieder nach allen Kräften ordentlich lächerlich gemacht.

Sie jazzten einseitige Anwürfe im Rahmen eines überaus unappetitlichen und schmutzigen Promi-Rosenkriegs, die sich nicht einmal bewahrheitet haben, sondern von Fernandes schon nach kurzer Zeit selbst nicht mehr behauptet wurden, zum angeblichen Volksproblem hoch – mit der Folge, dass sich sämtliche C- und Lower-Promis (A- und B-Prominente gibt es in Deutschland praktisch ohnehin nicht) für virtuell vergewaltigt erklärt und einen verspäteten “MeToo”-Nachhall ausgelöst haben. Jede einzelne Frau, die in Deutschland im Rampenlicht steht, hat erklärt, es gäbe von ihr Deepfake-Pornos im Internet – inklusive Ricarda Lang (!), womit der letzte in Garant gemeißelte Beweis dafür erbracht war, dass das alles kompletter Bullshit war.

Berichterstattung quasi über Nacht vollständig eingestellt

Wenigstens hatte Luisa Neubauer endlich wieder mal Gelegenheit, sich wichtig zu machen, und “HateAid” – die Organisation, gegen deren Gründungschefs die Trump-Administration ein Einreiseverbot in die USA verhängte – (v)erklärte sich zum großen Frauenschützer im Internet.

Nachdem sich die versammelten deutschen Haltungsmedien und Teile des Internets vier Wochen lang an diesem offensichtlich durchschaubaren Blödsinn hochgezogen und alle, die Zweifel angemeldet hatten, als frauenfeindliche und ewig gestrige alte weiße Männer verunglimpft haben – während sie gleichzeitig alle wohldokumentierten Beispiele von realen, nicht virtuellen Gruppenvergewaltigungen durch importierte Goldstücke als Beweis für gesicherte Nazigesinnung verunglimpften –, wurde jetzt quasi über Nacht die Berichterstattung zu Fernandes-Erfandes vollständig eingestellt. Übrig bleibt der Plan der SPD-Bundesjustizministerin Stefanie Hubig, das Strafrecht gegen Deepfakes und digitale sexuelle Gewalt durch neue Paragraphen im Strafgesetzbuch zu verschärfen – obwohl es überhaupt keine Regelungslücke gibt.