Erfolgsverwöhnte Linke: Hilfslos oder einfach arrogant?

Man kann für gewöhnlich seine Lebenszeit sinnvoller verbringen, als sich mit linken Trollen oder ihren Brüdern im Geiste, den “Aktivisten”, auseinanderzusetzen: Sich zum Beispiel eine italienische Star-Wars-Kopie aus den Siebzigern anschauen, die Bedeutung des Dosenpfirsichs für das postapokalyptische Zeitalter erforschen (ich sammle noch Quellen für eine mögliche Dissertationsschrift) oder einfach den Roman von Stephen King lesen, dessen Serienadaption gerade bei Amazon gezeigt wird (leider mit nur einer Folge pro Woche). Manche Menschen putzen sogar lieber das Badezimmer oder stopfen Socken. Eigentlich wollen sie gar nicht mit uns “Rechten” reden… und doch zieht es sie immer wieder zu uns hin, und sei es nur, um ein herzhaftes “Ihr brauner Sch…haufen” in einen Kommentarbereich zu katapultieren. Oder die neueste Studie über den Bildungsgrad von AfD-Wählern, der sich vorgeblich irgendwo zwischen Brettergymnasium und Gurkensalat bewegt. Man darf sich also glücklich schätzen, wenn sie sich wenigstens dazu herablassen, uns eine Beleidigung vor die Füße zu werfen.

Manchmal gibt es auch Ausnahmen: In meiner Funktion als temporäre Notfall-Pressesprecherin der Thüringer Fraktion rief mich jüngst ein Schüler an, der behauptete, Informationen für ein Referat zu brauchen. Die Stimme klang erstaunlich jung. Tatsächlich wollte er uns nur ein wenig ausfragen: Wie das wäre, mit Hitler und der Linken, und warum wir Flüchtlingen in Not nicht helfen wollten? Scheinbar traf ich den richtigen Ton, jedenfalls ließ mich der junge Mann geduldig ausreden. Er würde uns zwar trotzdem nicht wählen, weil er eine “linke Zecke” sei, wie er bekannte, aber er hätte jetzt immerhin ein bisschen mehr Verständnis für uns. Auch ich sei einmal eine Linke gewesen, verabschiedete ich mich, und er solle sich keine Sorgen machen, das könne sich noch auswachsen.

Reger Gedankenaustausch

Das große Highlight des Jahres stellte aber fraglos das Gespräch zwischen Ulrike Guérot und Björn Höcke dar. Als die Bombe der Ankündigung platzte, verfiel Linkstwitter in Schnappatmung; schließlich hatte sich Guérot doch bereits während der Corona-Zeit als Maßnahmenkritikerin erwiesen und scharf gegen die Impfpflicht protestiert. Das reicht aus, um bei totalitär denkenden “Medizinspezialisten” für alle Ewigkeit in Ungnade zu fallen. Für Guérot stellte es allerdings gleichzeitig ein Bindeglied zu Björn Höcke dar, weshalb ihr ein Gespräch als lohnend erschien. Selbiges verlief dann auch – trotz kontroverser Standpunkte zur Europapolitik – respektvoll und ohne Blutbad. Das politische Missionieren konnte Guérot nicht vollkommen sein lassen und forderte für eine weitere Zusammenarbeit einige Zugeständnisse ein (besonders unangenehm fand ich ihren penetranten Versuch, Björn Höcke ein Geständnis gegen Israel abzupressen), aber immerhin: Es entspann sich ein reger Gedankenaustausch, den man gemeinhin in der heutigen politischen Landschaft vermisst.

Jan Fleischhauer, “Focus”-Kolumnist und selbst aus einer linken Familie stammend, deutet die zunehmend laustarken Störmanöver linker NGOs und dem Antifa-Umfeld als Hilflosigkeit im Umgang mit der rechts-bürgerlichen Opposition: Wo Argumente fehlen, wird gebrüllt. Und tatsächlich; in früheren Jahrzehnten gab sich die Linke gern noch einen intellektuellen Anstrich. Sie las nicht nur “Das Kapital”, sondern studierte auch fleißig Habermas, Foucault und Luhmann. Oder mancher besorgte sich zumindest eine Liste aussagekräftiger und intellektuell wirkender Zitate der Herren. Darauf bin ich als unbedarfte Studentin – Philosophie im zweiten Nebenfach – auch häufig hereingefallen und war mächtig beeindruckt. Bei einigen Mitstudenten stand durchaus echte Substanz dahinter; die meisten jedoch betrieben eine Art “name dropping”. Heute hilft das Internet enorm, um sich mit entsprechender Munition zu versorgen.

Dümmster Krawall als Ergebnis kluger Planung

Allerdings schafft es der gegenwärtige Protest “gegen rechts“ meist noch nicht einmal, sich mit gescheiten Aphorismen zu bewaffnen. Die Parolen erweisen sich als ordinär und einfach gestrickt – sie lassen sich gut als Sprechchor vorbringen oder auf T-Shirts drucken, oder sie beschränken sich auf schlichte Bekenntnisse zu Moral und Multikulti: Da kann jeder mitmachen, da ist jeder (und vor allem für jeden etwas) dabei, vom Antifanten des Schwarzen Blocks bis hin zur linksdrehenden Oma mit Trillerpfeife. Man sollte annehmen, damit seien weder Belka noch Strelka noch hinter dem Ofen hervorzulocken; aber der Durchschnittsantifaschist kommt sich damit jedem “Rechten“ intellektuell haushoch überlegen vor – da nach seiner festen Überzeugung die Moral dahinter jegliche Fakten in den Schatten stellt.

Und soll es tatsächlich einmal akademisch zugehen, hat man dafür ein paar Fachleute in petto: Ann-Katrin Kaufhold etwa, die alles, was der Bundestag nicht zufriedenstellend regeln kann, als Verfassungsrichterin in die richtigen Wege leiten soll – Enteignung, Klima, AfD-Verbot. Robert Habeck hat als Vordenker immerhin schon einige Federn gelassen. Aber ist das tatsächlich intellektuelle Hilflosigkeit, wie Fleischhauer konstatiert? Durch die Aufgabe jeglicher wie auch immer gearteter faktisch orientierter Bildung mag sich eine solche Hilflosigkeit tatsächlich irgendwann eingestellt haben. Allerdings: Das wird von den Beteiligten nicht als Manko begriffen. Denn niemand erwartet von den Aktivisten intellektuelle Höhenflüge, weil ihre Unterstützer in Medien und Politik die nötigen “handwerklichen” Fähigkeiten besitzen, um auch noch die dümmste Krawallaktion als das Ergebnis kluger Planung zu präsentieren.

Alles schönschreiben, was zum Problem wird

Man hat sich daran gewöhnt, von der Opposition vorgebrachte Fakten und Argumente einfach als “Hass und Hetze” abzutun, das reicht vollkommen aus, um sich nicht damit auseinanderzusetzen. Bekanntlich adelt “gerechter Zorn” von links im Gegensatz dazu alles durch einen Moralbonus: Man kann Andersdenkende mit Schlagstöcken traktieren, Hakenkreuze auf Wahlzettel malen und Universitäten mit Pro-Palästina-Radau lahmlegen… irgendwer wird schon eine Rechtfertigung dafür finden.

Die Linke ist nicht nur intellektuell hilflos. Sie ist verwöhnt und pflegt darüber hinaus eine arrogante “Uns kann keiner was“-Attitüde. Warum sollte sie daran etwas ändern, wenn sie bequem damit durchkommt? Diejenigen mit etwas mehr Wortgewandtheit werden es schon schönschreiben – wie sie alles schönschreiben, das zum Problem wird, das sich niemand zu lösen traut. Hilflos ist da also niemand – zumindest nicht so weit, als dass es ihn an der Umsetzung seiner Ziele hindern würde. Ohne beleidigend werden zu wollen, würde ich hier eher von aus Arroganz geborener Denkfaulheit sprechen: Sie sind es in der politisch auf Einheitsbrei getrimmten Öffentlichkeit einfach nicht mehr gewöhnt, Gegner zu haben. Und jeder weiß, wie gefährlich Menschen sind, die aus Wut und Frust um sich schlagen, wenn ihnen das einmal bewusst wird. Dann bleibt es bald nicht mehr bei Trillerpfeifen und brennenden Autos – denn noch ist es nicht so weit, dass “die Mitte” erkannt hat, wie schnell es auch sie treffen kann. Doch auch wer als letzter gefressen wird, endet dann kläglich im Magen des Krokodils.