Erfrierende Palästinenser: Gaza-Lighting in der Tagesschau

Sonnenschein, 23 Grad, die Frisur sitzt – egal ob offen getragen, mit Kopftuch oder Tichl. In Beersheva in Israel herrschten heute recht angenehme Temperaturen, auch nachts zeigt das Thermometer noch 12 Grad an. Die südisraelische Stadt liegt nahe an der Grenze zum Gaza-Streifen, in der Luftlinie etwa 41 Kilometer von Gaza City entfernt. Manchmal kann diese Entfernung schon einen kleinen Unterschied beim Wetter machen, wenn sich etwa eine Gewitterzelle über Krefeld entlädt und in Duisburg alles ruhig bleibt; aber es ist kaum realistisch, dass es Beersheva angenehm warm ist, während in Süd-Gaza die Menschen erfrieren. Dennoch erzählt uns die “Tagesschau” genau das. Gerade heute Abend. Denn “nach palästinensischen Angaben” seien heute Nacht schon wieder zwölf Kinder erfroren und man rate jetzt dazu, die Kleinen in Pappkartons schlafen zu lassen, um sie vor der “Eiseskälte” zu schützen.

Nun hat sich Grate Thunberg so ins Zeug gelegt, um auch für Klimagerechtigkeit in Gaza zu sorgen und dann das: Die Erderwärmung ist gar nicht dort angekommen! Vielmehr scheint es dort eine Temperaturanomalie ähnlich wie im Bermuda-Dreieck zu geben. Noch vor ein paar Tagen gab es einen kleinen Hoffnungsschimmer: Da berichtete die “Tagesschau” endlich einmal auch über die rund 80.000 israelischen Binnenflüchtlinge, die ihre Häuser aufgrund der Raketenangriffe der Hisbollah verlassen mussten. Sogar die Zerstörungen an den Gebäuden wurden gezeigt. Doch schnell verfiel das öffentlich-rechtliche Fernsehen wieder in seinen alten Trott; man könnte in den letzten Monaten meinen, die Prophezeiung von Golda Meir würde wahr werden: “Frieden wird es erst geben, wenn sie ihre Kinder mehr lieben als sie uns hassen.”

Die Hamas präsentierte uns vor dem 7. Oktober 2023 gern bereits die Jüngsten in den Kindergärten beim paramilitärischen Training; jetzt zeigen uns die Nachrichten nur noch im Schmutz spielende Kinder, deren Eltern von ihrer großen Not berichten. Es sei kalt und es gäbe nichts zu essen. Ich möchte an dieser Stelle das Leid der Einwohner Gazas gar nicht bezweifeln – jeder, der ein Herz hat, empfindet Mitgefühl, wenn Kinder in einen Krieg hineingezogen werden. Der Anstand gebietet es, Kinder vor Kampfhandlungen zu schützen. Das wissen auch die Menschen im Gaza-Streifen und man ist geneigt, ihnen zu glauben. Warum ist es also notwendig, uns derart zu verschaukeln? Und warum werfen selbst humanitäre Organisationen wie Amnesty International ihren guten Namen in die Waagschale, um diese Propaganda mitzutragen? Natürlich geht es dabei auch um Spendengelder. Als es das Einfrieren der Vermögen russischer Oligarchen gefordert wurde, sprang die Politik sofort auf diesen Zug auf; da wäre es doch eigentlich naheliegend, auch einmal nachzusehen, wie viel Geld auf den Konten der Drahtzieher der Hamas liegt. Ein älterer Palästinenser erzählte ZDF-Reportern von Banden, welche Lebensmitteltransporte überfallen. Auch diesem Hinweis gingen die Journalisten nicht nach, ganz so, als hätten sie keinerlei Interesse daran, auch Entlastendes für Israel vorzubringen.

Wenn wieder einmal eine Palästinenserin in die Kamera weint, weil es nichts zu essen gäbe, muss ich unwillkürlich daran denken, ob sie wohl am 7. Oktober 2023 mitgefeiert hat, als 1.200 Israelis durch den Terror-Angriff aus Gaza – an dem sich auch Zivilisten beteiligten – getötet wurden. Es gibt jetzt einen Begriff für dieses schon lange bekannte Verhalten: “Gaza-Lighting”, abgeleitet vom Begriff “Gaslighting”, welche die bewusste Irreführung eines anderen Menschen beschreibt. Derjenige soll seinem Verstand nicht mehr trauen können und sich schuldig fühlen, wenn er ihm angetanes Unrecht anprangert. Beim “Gaza-Lighting” ist das ähnlich: Es soll den 7. Oktober vergessen machen. Ein Täter, der die Konsequenzen seiner Tat nicht tragen will, weil er sich im Recht fühlt, redet anderen so lange ein, er sei das wahre Opfer, bis er sicher sein kann, das Mitleid der Menschen auf seiner Seite zu haben. Ähnliches kennen wir in Deutschland, wenn sich nach einem islamistisch motivierten Angriff sofort die muslimischen Lobbyverbände melden. Nicht etwa mit einer Verlautbarung, es sei ihnen unangenehm, dass so etwas im Namen ihrer Religion geschieht, sondern mit der Sorge, es könne jetzt zu “Islamophobie” kommen. In Nordrhein-Westfalen wurde deshalb bekanntlich prompt eine Meldestelle für “muslimfeindliche Übergriffe” explizit auch “unterhalb der Strafbarkeitsgrenze” (!) eingerichtet.

Kritik am Islam gehört nicht zu Deutschland

Es geht dabei wohlgemerkt nicht um verbale oder körperliche Übergriffe, die natürlich auch kein Muslim erdulden muss, denn zum Glück gibt es in Deutschland nicht die Möglichkeit der Lynchjustiz. Nein: Gemeint sind Angriffe auf die Befindlichkeit, mithin jegliche kritische Bemerkung. Wer dem Satz zustimmt “Israel muss man auch mal kritisieren dürfen”, sollte auch mit Kritik am Islam umgehen können. Wer hat hier doch gleich nochmal die mächtigere Lobby?. Doch Kritik am muslimisch-linken Bündnis ist in Deutschland nicht gern gesehen. Das bemerkte ich auch, als ich im Oktober zu einer Anhörung im bayerischen Landtag als Expertin zum Thema “Antisemitismus an Hochschulen” eingeladen wurde – von der AfD-Fraktion, die nicht zu Unrecht befürchtete, der Schwarze Peter würde dabei ihr in die Schuhe geschoben. Von Seiten der Experten – auch Susanne Schröter und Ahmad Mansour waren eingeladen – geschah das keineswegs, sogar die Vertreterin des Zentralrats der Juden sprach Klartext. In der anschließenden Pressemitteilung des Landtags jedoch blieb davon nichts übrig, außer ein wenig Kritik am linken Hochschulbetrieb. Meine Kritik an der Berichterstattung der deutschen Medien wurde ziemlich rasch vom Leiter der Anhörung abgewürgt, obwohl meine Tischnachbarn zustimmend nickten.

Lange habe ich nun nichts mehr zum Thema Israel geschrieben, denn die Reaktionen sind oft sehr harsch ausgefallen. Das und das Ergebnis der Anhörung haben mir ein wenig den Mut genommen. Heute jedoch ist mir wieder einmal der Kragen geplatzt. Zum Abschluss noch einmal Golda Meir: “Ich kann verstehen, dass sie uns hassen. Aber wir müssen sie nicht auch noch dabei unterstützen.”