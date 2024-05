“Erich” Scholz zum Internationalen Kampftag der Arbeiterklasse

Der Genosse Generalsekretär des Zentralkomitees, Olaf “Erich” Scholz, dankt heute zum Maifeiertag den GenossInnen Bundesbürgerinnen für ihre fleißige Arbeit! Zum Dank wird die Abgabenlast weiter erhöht. Unser Genosse Generalsekretär spricht zum 1. Mai seine sozialdemokratischen Wähler mit erbaulichen Worten an, O-Ton: “Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland arbeiten so viele Stunden wie nie zuvor! Ihre Leistung und ihr Fleiß verdienen Respekt – und ihre Arbeit muss sich lohnen!”

Die zwischen den Zeilen geäußerten Parolen, passend zum Internationalen Kampftag der Werktätigen, habe ich nachfolgend mal etwas deutlicher herausgearbeitet:

“Genossen Bundesbürger! Ihr müsst härter arbeiten! Ihr müsst mehr arbeiten! Nur dann können wir es schaffen! Auch wenn das heißt, einmal die eine oder andere unbezahlte Überstunden zu leisten. Aus tief empfundener Ehrfurcht und Dankbarkeit gegenüber der Großzügigkeit von Partei und Staat rufe ich mit Euch aus: Glück auf! Genoss*Innen! Wahrlich Großes haben wir vollbracht!”

Die Opfer sind es wert

(…) “Das höchste Glück jedoch ist unsere unermüdliche Arbeit an der Erhaltung der Demokratie – im blutigen Kampf gegen Rechtspopulismus und Faschismus, und für die Herstellung der totalen Klimaneutralität! Dieser Kampf im Schweiße unseres Angesichts – er wird uns noch manche Mühe kosten. Jaaaaaaaaaa! Jaaaaaaa! Aber: Diese Opfer sind es wert, liebe Genoss*Innen! Allesamt! Sie sollten uns alle eine große innere Freude sein. Bis 2045 werden wir die totale Klimaneutralität erreicht haben! Jaaaaaaa! Bis dahin: Seid immer bereit! Vorwärts immer – rückwärts nimmer! Den Klimaschutz in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf! Der grüne Sozialismus wird siegen!”

PS. Übrigens, habe ich es schon erwähnt? Sozialismus und Sozial-“Demokratie” fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit der SED (und der SPD/SPÖ) nie etwas anzufangen und weiß es bis heute nicht.