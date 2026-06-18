Erkenntnis als Randnotiz: Die ARD spart ausgerechnet im Wissensressort

Noch im September 2022 klang es bei “ARD aktuell” fast staatsmännisch: Man habe aus der Corona-Zeit gelernt, sagten Juliane Leopold und Marcus Bornheim aus der damaligen Chefredaktion; das Publikum wünsche mehr Hintergrund, mehr Einordnung, mehr wissenschaftsjournalistische Kompetenz. Das neue Wissensressort sei eine „Investition in die Zukunft“. Doch nun, nicht einmal vier Jahre später, steht laut einem “Tagesspiegel”-Gastbeitrag des Dortmunder Kommunikationswissenschaftlers Holger Wormer ausgerechnet dieses Ressort zur Disposition. Man könnte das für eine gewöhnliche Sparmaßnahme halten. Tatsächlich aber legt der Vorgang den inneren Zustand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks schonungslos offen. Denn wenn ein milliardenschweres System, das sich selbst ständig als unverzichtbaren Pfeiler der Demokratie beschreibt, ausgerechnet beim wissenschaftlichen Kernbestand eines modernen Nachrichtenangebots den Rotstift ansetzt, dann sagt das etwas über seine Prioritäten.

Technik, Medizin, Forschung, Energie, Klima, Digitalisierung, Biotechnologie, Künstliche Intelligenz: All das sind keine exotischen Nischen, sondern die Felder, auf denen sich Wohlstand, Sicherheit und Handlungsfähigkeit einer Industriegesellschaft entscheiden.

Dass ein eigener redaktioneller Bereich dafür offenbar als verzichtbar gilt, ist kein Betriebsunfall, sondern ein Symptom. Gerade die Corona-Zeit hatte doch gezeigt, wie groß der Bedarf an sauberer, verständlicher und methodisch belastbarer Wissenschaftsberichterstattung ist. Damals trat die Tagesschau mit dem Anspruch auf, nicht nur Nachrichten weiterzureichen, sondern wissenschaftliche Debatten einzuordnen, Unsicherheiten zu erklären und Entwicklungen nachvollziehbar zu machen. Genau darauf bezog sich die Ankündigung von 2022 ausdrücklich. Wenn dieses Ressort nun wieder zusammengestrichen oder aufgelöst werden sollte, dann heißt das im Klartext: Die große Geste war stärker als der institutionelle Wille, sie dauerhaft zu tragen.

„Überfinanziert, aber falsch priorisiert“

Das eigentlich Interessante ist jedoch, wo gespart wird. Im öffentlich-rechtlichen Betrieb mangelt es bekanntlich nicht an Haltungsformaten, Moralpanels, Betroffenheitsjournalismus und jenen politischen Rahmungen, mit denen komplexe Wirklichkeit in das vertraute Vokabular von Diversität, Demokratiegefährdung und Correctness übersetzt wird. Daran scheint kaum jemand ernsthaft rütteln zu wollen.

Wenn aber der Bereich, der methodische Nüchternheit, technisches Verständnis und fachliche Tiefe verlangt, plötzlich zur Verfügungsmasse wird, liegt ein Verdacht nahe: Für die symbolische Selbstvergewisserung des Systems ist immer Geld da, für Erkenntnisarbeit nur solange, wie sie nicht als verzichtbarer Luxus erscheint. „Die Zwangsgebührenzahler bekommen Ideologie statt Erkenntnis“, empört sich Dennis Klecker, medienpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion Baden-Württemberg.

Hier berührt der Vorgang einen tieferen rechtskonservativen Einwand gegen den heutigen Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk. Sein Problem ist nicht primär Geldmangel, sondern eine Verschiebung des Selbstverständnisses. Er sieht sich immer weniger als nüchterne Informationsinstanz und immer stärker als moralisch-politische Begleitagentur der Gegenwart: „Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist überfinanziert, aber falsch priorisiert“, moniert Klecker. Das erklärt, warum Wissenschaft dort oft nicht als eigenständiger Bereich behandelt wird, sondern nur als Zulieferer für bereits vorgeformte Narrative: bei Klima, Pandemie, Ernährung, Energie, Mobilität. Solange Wissenschaft die gewünschte Richtung bestätigt, wird sie prominent vorgeführt; sobald sie aber als eigenständiges Ressort verteidigt und organisatorisch abgesichert werden müsste, zeigt sich ihre tatsächliche Wertschätzung als überraschend gering. Das ist umso fataler in einem Land wie Deutschland. Eine technologische und industrielle Nation lebt nicht nur von Patenten und Exportzahlen, sondern auch davon, dass ihre Öffentlichkeit technische, naturwissenschaftliche und medizinische Fragen wenigstens in Grundzügen versteht. Wer Kernenergie, Stromnetz, Impfstoffentwicklung, Batterietechnik oder Künstliche Intelligenz politisch diskutieren will, braucht journalistische Vermittler, die mehr können als Alarmwörter verteilen.

Kapitulation vor der Oberflächlichkeit

Ein Wissensressort ist deshalb kein Beiwerk, sondern Ausdruck eines ernsten Bildungsbegriffs. Wer daran spart, kapituliert vor der eigenen Oberflächlichkeit. Man kann den Vorgang noch schärfer lesen: Vielleicht ist es kein Zufall, dass ausgerechnet Wissenschaftsjournalismus unter Druck gerät. Denn echte wissenschaftliche Arbeit lebt von Vorläufigkeit, von methodischem Zweifel, von konkurrierenden Hypothesen und der Bereitschaft, Irrtümer einzugestehen. All das passt schlecht zu einem Mediensystem, das seine Legitimation zunehmend aus moralischer Eindeutigkeit bezieht.

Wissenschaft in ihrem eigentlichen Sinn macht bescheiden; Haltungsjournalismus macht laut. Wissenschaft differenziert; Gesinnungsbetrieb vereinfacht. Wissenschaft erklärt Komplexität; Ideologie braucht klare Freund-Feind-Bilder. Wenn also im Zweifel das Wissensressort geschliffen wird, während der Meinungshaushalt intakt bleibt, ist das vielleicht nur die institutionelle Konsequenz dieser inneren Spannung.

Insofern ist der mögliche Kahlschlag bei ARD-aktuell kein Randthema für Medieninsider.

Er ist ein Brennglas. Er zeigt, wie ein gebührenfinanziertes System, das sich selbst als unersetzlich verkauft, seine Zukunftsfähigkeit gerade dort aufs Spiel setzt, wo sie am dringendsten wäre. Wer immerzu „mehr Einordnung“ verspricht, aber beim Ressort für Wissenschaft und Technik zurückweicht, offenbart, dass mit Einordnung oft etwas anderes gemeint ist: nicht Erkenntnis, sondern Deutungshoheit. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hätte an dieser Stelle die Chance, das Gegenteil zu beweisen: Wissenschaftsjournalismus stärken, nicht schwächen; technische Bildung als Kernauftrag begreifen; dem Publikum nicht weniger, sondern mehr intellektuellen Respekt entgegenbringen. Sollte er stattdessen den bequemen Weg wählen, dann bestätigt er genau jenen Verdacht, der seine Akzeptanz seit Jahren untergräbt: dass er nicht zu arm ist, um seine Aufgaben zu erfüllen, sondern zu selbstbezogen, um noch zwischen Wesentlichem und Verzichtbarem zu unterscheiden.