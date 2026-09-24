Erneuerungskur für Haut, Knochen und Sehnen: 5 Gramm Kollagen täglich wirken Wunder

Kollagen ist im menschlichen Körper essentieller ein Bestandteil von Haut, Knochen, Sehnen und Knorpel. Viele vernachlässigen diese wichtigen Bauteile, die gerade im Alter stetiger Stärkung und Erneuerung bedürfen. Daher hat unser Kooperationspartner Heilnatura, der renommierte Hersteller von natürlichen Gesundheits- und Nahrungsergänzungsprodukten in garantiert bester Bio-Qualität, Multi-Kollagen-Pulver in handlichen Sachets ( das sind kleine, luftdicht versiegelte Portionsverpackungen in Beutel-/Päckchenform) entwickelt, und zwar als Kombination von Typ I, II und III. Jedes Sachen entgalt 5.000 Milligramm pro Sachet. Es gibt sie in den Geschmacksrichtungen Erdbeere oder Mango & Maracuja.

Typ I, II und III entspricht den drei in der Natur vorkommenden Kollagentypen, die aus vier ausgewählten Quellen stammen. Sie werden hier in einer Rezeptur zusammengefasst. Doch Kollagen allein ist nicht genug; hinzu kommen pro Sachet außerdem 50 Milligramm Hyaluronsäure, 500 Milligramm Vitamin C, Vitamin A, Traubenkernextrakt mit 95 Milligramm Proanthocyanidine (OPC). Diese außergewöhnlich wirksame umfassende Kollagenformel, fruchtig und fertig portioniert, wird einmal täglich eingenommen.

Studienbestätigter Gesundheitsvorteil

In umfassenden Studien konnte die Wirksamkeit von Heilnatura Multi-Kollagen-Pulver nachgewiesen werden; eine Studie mit 131 Frauen untersuchte 5000 Milligramm (5 Gramm) Kollagenzufuhr täglich über ein Jahr. Die Knochendichte an Wirbelsäule und Oberschenkelhals entwickelte sich deutlich besser als unter Placeboeinfluss.

Auch bei Gelenkbeschwerden wurde der Effekt von 5.000 Milligramm täglich untersucht: nach 12 Wochen zeigten sich gegenüber Placebo signifikant bessere Ergebnisse beim Gehen und Treppensteigen. In puncto Hautfeuchtigkeit und Hautdichte In einer weiteren Studie, ebenfalls mit 5.000 Milligramm Kollagen täglich, zeigten sich nach 12 Wochen signifikante Verbesserungen.

Sonderrabatt zur Produkteinführung

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Anlässlich der Produkteinführung konnte Ansage! im Rahmen seiner Kooperation mit dem Hersteller für seine Leser einen Sonderrabatt von 15 Prozent aushandeln. Dies gilt jedoch nur solange der Vorrat reicht. Einfach bei der Bestellung den Gutscheincode „NATURA15“ verwenden!