Erschütternde Schilderungen einer 15-jährigen vor der Enquete-Kommission: Das nie aufgearbeitete Corona-Großverbrechen:

Anfang der Woche sprach die 15-jährige Schülerin Yukiko-Mathilda Siber aus Schleswig-Holstein vor der Corona-Enquete-Kommission des Bundestages und berichtete über ihre Erfahrungen während der Corona-Diktatur, von der Kinder und Jugendliche ganz besonders betroffen waren. Ihre erschütternden Erlebnisberichte zeugen davon, wie geräuschlos und plötzlich all die überwunden geglaubten realfaschistischen Schrecken des Kollektivismus und Konformismus in eine vermeintlich dagegen immunisierte Gesellschaft zurückkehren konnten. Was Sibers Bericht besonders verstörend macht, ist die Tatsache, dass den meisten Deutschen diese Abgründe und die Tragweite der menschenverachtenden Zumutungen für ausgegrenzte Ungeimpfte oder “Maskenbefreite“ bis heute nicht im Ansatz bewusst sind – aufgrund der allgemeinen, politisch erwünschten Schweigespirale und der schuldhaften Verstrickung der Ärzte, Behörden und vor allem Medien in die damaligen Machenschaften, die alle Züge einer “moral panic” trug.

Kindern wurde die Lüge eingetrichtert, sie seien die Haupttreiber der „Pandemie“ und eine Lebensgefahr für ihr gesamtes Umfeld. Schulen wurden jahrelang immer wieder geschlossen, Schüler mussten stundenlang die völlig überflüssigen Masken tragen. Bei Beginn der Corona-Maßnahmen sei sie neun Jahre alt gewesen, so Siber, und habe deren Auswirkungen am eigenen Leib zuerst auf der Grundschule, dann am Gymnasium erfahren. Bis 2020 sei sie ein glückliches Mädchen gewesen, eine sehr gute Schülerin und habe viele Träume gehabt. Zuerst wegen des Nichttragens der Maske (sie hatte ein ärztliches Attest zur Maskenbefreiung!), dann später als nicht geimpfte Schülerin wurde sie unfassbaren Diskriminierungen ausgesetzt. Sie habe dem Unterricht als Einzige in der Klasse in der Ecke sitzend hinter einer Plexiglaswand folgen müssen. Diese Wand habe sie morgens selbst in den Saal tragen und mittags wieder wegräumen müssen. Auch im Winter habe sie am offenen Fenster sitzen müssen, ohne eine Jacke im Unterricht anbehalten zu dürfen. „Wie lange wird das noch so gehen?“, habe sie sich immer wieder gefragt.

“Es fühlte sich an wie Undercover-Diktatur”

Doch all das sei nur der „harmlose Anfang“ gewesen: Auf den Fluren habe sie Abstand zu allen anderen halten müssen, die sie wie eine Aussätzige mieden. Vor der versammelten Klasse sei sie von Lehrern als „Gefährderin“ dargestellt und verspottet worden. Sie habe all ihre Kontakte verloren, Alpträume und Angst entwickelt, zur Schule zu gehen. 500 Fehlstunden kamen so zusammen, außerdem litt sie bald unter Konzentrations- und Lernschwächen. Sie sei gemobbt, ausgegrenzt und teilweise sogar von Schülern auf dem Nachhauseweg verfolgt worden. Auch online sei sie attackiert und unter anderem zum Selbstmord aufgefordert worden, weil sie keine Maske trage. Da sei sie gerade zehn Jahre (!) alt gewesen. Dabei sei keinesfalls ein Einzelfall gewesen; anderen Schülern in vergleichbarer Lage hätten dieselben oder schlimmere Erfahrungen gemacht. Viele hätten nicht verarbeiten können, was damals passierte und würden bis heute leiden. „Es fühlte sich an wie Undercover-Diktatur“, so die Schülerin. Sie habe einen Alltag erlebt, in dem ständig kontrolliert worden sei, wer sich anpasse und wer nicht. Kinder seien „als Inzidenz“ behandelt worden, nicht mehr wie Menschen. Mehrere Freunde von ihr hätten Suizidversuche unternommen. Sie habe soziale Beeinträchtigungen davongetragen und bis heute leide sie unter großen Hemmungen bei der Kontaktaufnahme zu anderen Menschen, so Siber weiter.

Der drastische Bericht des Teenagers zeigt in besonders plastischer und drastischer Form, welche seelische Grausamkeiten der deutsche Corona-Obrigkeitsstaat entfaltete, um die völlig überflüssigen, auf keinerlei wissenschaftlicher Grundlage beruhenden Freiheitsbeschränkungen durchzusetzen, die von skrupellosen Selbstdarstellern und Posterboys der “Pandemie” wie Christian Drosten und systemkonformen Hofschranzen der Bund-Länder-Diktatregierungsrunde unter Angela Merkel willkürlich verhängt wurden, während alle Kritiker und Abweichler als Schwurbler, Verschwörungstheoretiker und schließlich gefährliche Fremdkörper der Volksgesundheit diskriminiert wurden. Vor nichts und niemandem wurde dabei haltgemacht. Sibers Aussage war ein Testimonial des Schreckens, vorgetragen vor Politiker der damaligen Täterparteien und deren “Experten“, die am Covid-Voodoo und Impfverbrechen teils bis heute festhalten – und dementsprechend wenig Interesse an Aufklärung haben.

Gezeichnet für den Rest des Lebens

Das zeigte sich auch in der Anhörung: Mechthilde Wittmann, die Obfrau der Unionsfraktion, wagte es ernsthaft, in verlogen-fürsorglicher Pose zu verkünden, man wolle von der Befragung einer Minderjährigen im öffentlichen Raum absehen, da man die Reaktionen ja “nicht kontrollieren” könne und man Siber “schützen” wolle. Darauf hielt ihr der AfD-Obmann Kay-Uwe Ziegler umgehend ihre Heuchelei vor: Union und SPD seien vor Corona in keiner Weise schützend vor die Minderjährigen getreten, deren Schicksal sei ihnen ganz egal gewesen, als sie sie immer weiteren völlig übertriebenen Maßnahmen ausgesetzt aussetzten; dass sie jetzt aus fadenscheiniger Schutzbefohlenheit die Aussage einer Betroffenen verhindern wollten, sei an Hohn nicht zu tippen.

Was Siber, die schließlich auf Beharren der AfD-Gruppe in der Kommission hin sprechen durfte, hier schilderte, ist das Dokument eines Staatsverbrechens ohne Beispiel. Rückschauend erweist sich das Corona-Regime nicht nur als monströse autoritäre Großinszenierung ohne jede reale gesundheitliche Rechtfertigungsgrundlage, sondern quasi als Wiederholung des Milgram-Experiments an einer ganzen Gesellschaft, die wieder einmal in blinder Autoritätsgläubigkeit versank und nach allen Regeln der Kunst manipuliert und gegeneinander aufgehetzt wurde. Was einst das Buch “Die Welle“ vermitteln wollte, kam, wie sich zeigte, in den Köpfen leider nicht an. Wie die Lemminge folgten die obrigkeitshörigen Deutschen den Erwartungen der Mächtigen und ihrer lobbyistischen supranationalen und pharmaindustriellen Strippenziehern – und ließen sich nicht nur unter (für längeren Gebrauch und Infektionsvermeidungszwecke gar nicht geeignete) Arbeitsschutzmasken treiben, sondern auch zu einer so wirkungslosen wie lebensgefährlichen Impfung. Millionen von Existenzen wurden durch diesen staatlichen Machtrausch zerstört, Familien, Freundschaften zerstört und Kinder – von der Bundeskanzlerin selbst als potentielle Großeltern-Mörder traumatisiert – für ihr restliches Leben gezeichnet. Die Wunden, die dadurch entstanden, sind bis heute nicht geheilt; was für ungezählte Impfopfer gilt, trifft auch auf die psychischen Opfer zu.

Die Verbrecher bleiben ungesühnt

Und die Verantwortlichen für dieses Verbrechen wurden nach wie vor nicht zur Verantwortung gezogen. Ex-Kanzlerin Angela Merkel, deren Corona-Politik das zweite kriminelle Amtsversagen nach ihrer Migrationspolitik markiert, wurde und wird bis heute mit höchsten Auszeichnungen überschüttet und inszeniert sich als Mahnerin vor der AfD; Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn wurde für sein Totalversagen im Amt mit dem Vorsitz der Unions-Bundestagsfraktion belohnt, bevor er nach einer Reihe weiterer Skandale im Juli zurücktreten musste; sein noch schlimmerer (zumindest verhaltens-)gestörter Amtsnachfolger Karl Lauterbach darf weiterhin in Talkshows sein arrogant-hysterisches Geschwätz absondern; Ex-Corona-Papst Drosten gilt noch immer als medizinische Koryphäe, und Biontech-Gründer Ugur Sahin genießt die Milliarden, die ihm sein gemeingefährlicher Pseudo-Impfstoff eingebracht hat. Niemand von ihnen landete vor Gericht, trotz der Enthüllungen der RKI-Files vor inzwischen auch schon wieder fast zweieinhalb Jahren und zahlloser Dokumentationen der Impfschädlichkeit und Unwirksamkeit der damaligen Maßnahmen.

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Die Alibi-Show im Bundestag, die anstelle eines dringend notwendigen Corona-Untersuchungsausschusses veranstaltet wurde ohne jegliche strafrechtliche Bindungswirkung für die Betroffenen, wird daran nichts ändern. Sie dient ohnehin nur der erneuten Irreführung der Öffentlichkeit, indem ein Aufklärungswille simuliert wird, der nicht da ist. Das Corona-Kartell hält weiterhin zusammen. So verwundert es auch nicht, dass die erschütternden Aussagen Yukiko-Mathilda Sibers über ihre brutal und grundlos zerstörte Kindheit, die für ein Schicksal von unzähligen steht, in der mitschuldigen und tief in die Coronapropaganda verstrickten Mainstream-Journaille kein Thema sind. Dabei sind sie eines der eindringlichsten Zeugnisse dafür, was die politische-mediale Kaste dieses Landes in jenen furchtbaren drei Jahren angerichtet hat – und dass die Deutschen auch nach zwei Diktaturen willens und fähig sind, den dünnen Firnis der Zivilisation zu zerreißen. Corona war dafür nur die Generalprobe.