Erst Bolz, jetzt Reichelt: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen „Nius“-Chef – wegen Tatsachenfeststellungen, die sogar von ZDF bestätigt werden

Nur wenige Tage nach der Hausdurchsuchung bei dem bekannten Medienwissenschaftler Norbert Bolz, den die Berliner Staatsanwaltschaft wegen eines ironischen Tweets von Anfang 2024 von vier Polizisten aus dem Bett holen ließ schickte, ist nun auch Ex-“Bild”-Chefredakteur Julian Reichelt ins Visier derselben durchgeknallten politischen Anklagebehörde der Hauptstadt geraten, die ebenfalls mit dem Ziel bloßer Einschüchterung versucht, das von Reichelt in nur wenigen Jahren geschaffene kritische und innovative Medienformat “Nius” öffentlich zu diskreditieren und seine unabhängige Berichterstattung zu kriminalisieren. Im in realer Kriminalität erstickenden Shithole an der Spree haben Staatsanwälte offenbar nichts Wichtigeres zu tun, als nicht-linke Meinungen zu verfolgen.

Auch gegen Reichelt wird – wie im Fall Bolz – wegen eines absolut legitimen und von der grundgesetzlichen Meinungsfreiheit gedecktes Tweets ermittelt, dessen Inhalt zudem absolut fundiert und nachweislich zutreffend war und ist: In dem im April veröffentlichten Kurzkommentar hatte das Problem der zunehmenden Infiltration und schleichenden Übernahme hoheitlicher staatlicher Behörden durch Parallelgesellschaften und Clans thematisiert und unter Berufung auf einen aufsehenerregenden Fall zweier des Drogenschmuggels verdächtiger migrantischer Beamter geschrieben: „Ahmet K. und Hakan A. sind Bundespolizisten. Wir werden in den nächsten Jahren erst die Unterwanderung und dann die Übernahme unserer Polizei erleben. Das passiert, wenn man dafür sorgen will, dass die Polizei ‚bunter‘ wird. In zehn Jahren ist die Polizei in unseren Städten arabisch dominiert. Viel Spaß!“

Hier stimmt nichts mehr

Aufgrund dieser sarkastischen Einlassung und Prophezeiung, die durch immer mehr Praxisbeispiele und konkrete Fälle in der Wirklichkeit bestätigt wird, wurde nun tatsächlich wegen ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung gegen Reichelt eingeleitet. Der 45-Jährige gibt sich kämpferisch; in der „Welt“ steht er zu seiner Meinung und führte aus, als Journalist, der aufmerksam die Nachrichten aus der Organisierten Kriminalität verfolge und auch selbst dazu recherchiere, indem er zum Beispiel mit Polizisten, aber auch mit prominenten Mitgliedern von Großfamilien spreche, sei er „absolut überzeugt davon, dass genau das passieren wird – und man es bereits schon erkennen kann“.

Reichelt verweist zudem darauf, dass auch das ZDF in einer Dokumentation, an der sogar die Berliner Polizei mitgewirkt habe, über die Unterwanderung der Polizei durch kriminelle arabische Clans berichtet habe – also exakt das, wegen dem die Staatsanwaltschaft gegen ihn nun strafrechtlich ermittelt. „Warum soll ich nicht sagen dürfen, was doch ein Fakt ist?“, fragt der “Nius”-Chef Reichelt – und bringt die kafkaeske Situation in diesem Land auf den Punkt. Hier stimmen die Verhältnisse nicht einmal mehr im Ansatz: Seit über zwei Jahren finden in Berlin regelmäßig antisemitische Hassdemonstrationen gegen Israel statt, Juden trauen sich nicht mehr mit Kippa auf die Straße, die Terrorbande Hamas wird verherrlicht, Linke ergehen sich in Gewalt- und Enteignungsphantasien – und nicht passiert. Dafür werden jedoch ein renommierter, international angesehener 72-jähriger Medienwissenschaftler und der Chefredakteur eines dem Linksstaat verhassten Online-Portals juristisch belangt, weil sie ironische oder einfach nur sachlich richtige Kommentare abgeben.

Staatsanwälte außer Rand und Band

„Wer nicht mehr angstfrei sprechen kann, der kann vom Staat auch nicht fordern, die anderen Grundrechte zu achten“, sagt Reichelt. Der Staat habe bereits fünf Mal versucht, ihm den Mund zu verbieten. Seine Aussage, die Bundesregierung zahle Entwicklungshilfe an die Taliban, wurde vom Bundesverfassungsgericht als zulässige Meinungsäußerung bewertet und auch Ferda Ataman, die „Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung“, hatte Reichelt erfolglos eine Aussage über Transfrauen in Fitnessstudios verbieten wollen.

Nun sieht er sich also erneut den Schikanen der offenbar völlig außer Rand und Band geratenen Berliner Staatsanwaltschaft ausgesetzt. Dabei kann freilich kein Jurist ernsthaft davon ausgehen, dass es sich bei Reichelts Tweet um Volksverhetzung handelt. Trotzdem werden auf Kosten der Steuerzahler Ermittlungen zu derartigen Lächerlichkeiten durchgeführt. Es wäre dringend an der Zeit, in dieser Behörde einmal personell aufzuräumen und sie an ihre eigentliche Aufgabe zu erinnern – und vor allem alle Politiker, Staatsanwälte und Richter, die mit der Anordnung skandalöser Willkürmaßnahmen wir Hausdurchsuchungen gegen Journalisten (wie im Fall Bolz) befasst waren und sind, sofort aus dem Staatsdienst zu entfernen. Natürlich wird nichts davon geschehen, die Justizbehörden fungieren weiterhin bereitwillig als Komplizen des Staates bei der Verfolgung und Einschüchterung seiner nichtlinken Bürger. Insofern muss leider auch Julian Reichelt jederzeit mit der nächsten Razzia rechnen – und sollte schon einmal den Bademantel bereit legen…