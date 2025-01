Erst der „Spiegel“, jetzt der „Stern“: Das letzte Aufbäumen der linken Propagandisten

Die virtuelle Tinte meines letzten Artikels über die Medienresonanz zu Baerbocks Syrien-Besuch ist noch nicht getrocknet, und fast prophetisch erscheint meine “Spiegel”-Titelbild-Satire vor vier Tagen – und schon entblödet sich das andere einst große Hamburger Wochenmagazin, der “Stern”, zu einer analogen Groteske, die allerdings nun keinerlei Satire mehr bedarf: Ganz im Duktus von Hitlers NS-Wochenschau,, Stalins „Prawda“ oder Honeckers „Neuem Deutschland“ erfahren wir hier in der seit dem Dritten Reich bewährten rot-weißen Brüllschrift auf dem düsteren Schwarzweiß-Cover des aktuellen Stern von einem „ANGRIFF“ auf „UNSERE“ (sic!) Wahlen. Ohne das illustrierte Machwerk überhaupt aufschlagen zu müssen, lesen wir da bereits von „Fake News“, von „Cyberkrieg“ und „Hetze“, die – wie könnte es anders sein? – selbstverständlich der amerikanische Teufel Elon Musk gemeinsam mit dem russischen Beelzebub Wladimir Putin über unser demokratisches Land auskippen.

Ihr diabolisch-vernichtender Blick – die Redaktionssuche nach den möglichst unvorteilhaftesten Bildern muss Tage gedauert haben – soll dem verängstigten deutschen Leseschaf-Subjekt maximale Zerstörung und tiefstes Elend suggerieren. Die Dystopie ist nahe und kommt ab jetzt über uns, der Angriff ist bereits erfolgt: Tod und Vernichtung drohen, wenn wir jetzt nicht unseren Führern vertrauen! Es ist alte, aber in Deutschland bewährte Bildersprache.

Was wir hier live und in tristem Grau sehen und erleben dürfen, stellt finsterste faschistoide Ikonographie dar, ist ekelhafteste Brachial-Agitation und für aufgeklärte Demokraten kaum mehr zu ertragender Schund der untersten Kategorie à la Goebbels und Co. Wie tief einstmals investigative Medien inzwischen gesunken sind und sich hündisch einem diktatorisch agierenden Kartellparteiensumpf andienen, lässt einen erschaudern. Ein Kartellparteiensumpf sieht seine Wiederwahl („UNSERE“ Wahl, wie sie demaskierend korrekt titeln) und damit seinen Machterhalt in maximaler Gefahr, angesichts einer im globalen Westen um sich greifenden Freiheitsbewegung, die gerade wie ein Leuchtfeuer in diese Finsternis aus Zensur, Schikane und Gängelei hereinbricht.

Wie sehr den freiheitshassenden Komplizen unseres totalitären internationalsozialistischen Linksgrünstaates inzwischen der Angstschweiß aus allen Poren kriecht, kann man förmlich in der Luft riechen. Ihre Furcht vor dem eigenen Volk können sie indes nicht mehr länger bemänteln oder kaschieren; diese Bande ist schon jetzt am Ende. Titelbilder wie das des aktuellen „Spiegel“ und das heutige des neuen „Stern“, die dereinst vermutlich als historisches Anschauungsmaterial dienen Mägen, belegen diese Tatsache auf entlarvend anschauliche, aber eigentlich auch beruhigende Weise: Veränderung steht ins Haus. Alles schreit geradezu danach. Der Kippunkt steht nun kurz bevor.