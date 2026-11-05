Erst die Juden, dann die Christen: Nordafrikanische Arabergruppen attackieren junge Katholiken in Frankreich

„Zuerst gehen die an die Synagogen ran – aber wir als Christen sind next“, warnte Ulf Poschardt kürzlich vor den Gefahren des Islamismus. Fürwahr: Frankreich erweist sich auch in dieser Hinsicht als Vorreiter dessen, was einer zunehmend islamisierten Gesellschaft droht. In Rouen wurde am Samstag in der Nähe eines Einkaufszentrums eine Gruppe von 13 katholischen Freunden im Alter von 20 bis 27 Jahren, die einen Geburtstag feierten, von mehreren Dutzend muslimischen Jugendlichen angegriffen und brutal misshandelt: Als sie sich gegen 23 Uhr in die Innenstadt begaben, wurden sie von laut Behördenangaben Dutzenden Nordafrikanern – „Maghrebinern“ – im Alter von 16 bis 18 Jahren “oder sogar jünger“ angegangen. „Faschisten, dreckige Weiße, wir werden eure Mütter ficken, wir werden euch umbringen“, lauteten nur einige der Beleidigungen, die der Gruppe entgegengeschleudert wurden. „Sie greifen uns nicht sofort an: Sie rufen ‚Hier sind Faschisten!‘, um möglichst viele Menschen aufzurütteln “, heißt es in einer der Anzeigen, die erstattet wurden.

Natürlich verstehen sich die Angreifer auf die üblichen Verteidigungsstrategien und wissen, die “islamfeindliche“ Karte zu spielen, um sich selbst zum vom Täter zum Opfer zu machen: In einer weiteren Strafanzeige steht, die Angreifer hätten die Gruppe beschuldigt, „verschleierte Frauen angegriffen“ zu haben. Die Schilderungen des Tathergangs sind erschütternd: „Zwischen der ersten Beleidigung und dem Moment, als ich getroffen wurde, kam es aus allen Richtungen“, erklärte eines der Opfer gegenüber der Polizei. Er sei zum Seine-Ufer gerannt und dabei in den Rücken geschlagen worden. Als er sich umdrehte, sah er seinen kleinen Bruder „am Boden liegen, umringt von mindestens zehn Leuten, die ihn bewusstlos schlugen“. Er ging zurück, um ihm zu helfen, doch ein „harter Schlag gegen die rechte Schläfe“ warf ihn zu Boden, und die Prügelattacken gingen weiter. „Ich verlor nicht das Bewusstsein, aber alles ist wie im Nebel“. Zuhause angekommen, wurde er ohnmächtig. Seine Prellung schmerzte immer mehr; „meine Hände reagierten nicht mehr“. Der Krankenwagen brachte ihn in die Notaufnahme. Ein Augenzeuge des Angriffs wollte deeskalieren und rief des migrantischen Schlägern zu: „Das sind doch keine Faschisten, das sind Katholiken!“ – natürlich erfolglos; im Gegenteil attackierte der Mob auch ihn „Ich stand plötzlich zehn Angreifern gegenüber, die zwischen 15 und 17 Jahre alt waren. 45 Sekunden lang wurde ich geschlagen und getreten“.

Das neue Normal

Im Bericht der Notaufnahme des Universitätsklinikums Rouen ist von Frakturen und Hämatomen die Rede. „An diesem Abend musste ich die Erfahrung machen, dass es nicht mehr möglich war, auf der Straße eine Mütze oder eine irische Mütze zu tragen. Mädchen dürfen keine Röcke mehr tragen und wir dürfen keine Mützen mehr tragen“, so das Fazit eines Betroffenen über die durch die neue kulturelle Bereicherung inzwischen auch in Rouen (wie in immer mehr französischen Städten) herrschenden Zustände. Mindestens weitere drei Anzeigen wurden am Wochenende in Rouen – unabhängig von dem Fall der obigen Bandenattacke – gegen Unbekannt erstattet, wegen „Gruppengewalt“ sowie Gewalt „aufgrund von Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, Nationalität oder Religion“. Die “Allgemeine Allianz gegen Rassismus und für die Achtung der französischen und christlichen Identität” (AGRIF) hat inzwischen ihre Absicht bekundet, sich dem Verfahren als Nebenklägerin anzuschließen.

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Auch das gehört also mittlerweile zum neuen Normal – nicht nur in Frankreich. Das „Faschismus“-Geschwafel der migrantischen Angreifer kann man zudem auch als Indiz dafür auffassen, wie sehr inzwischen die Sprache der Linken, die sich mit den muslimischen Migranten verbündet haben, Eingang in deren beschränkten Wortschatz gefunden hat: Vorgefertigte NGO-Parolen und Begriffsmuster werden da papageienhaft nachgeplappert, um sich im Falle rechtsstaatlicher Verfolgung der eigenen barbarischen Handlungen bestmöglich herausreden zu können. Der Fall aus Rouen zeigt überdies, dass längst auch Christen durch die anhaltende Islamisierung und selbstmörderische arabisch-afrikanische Massenmigration ebenso gefährdet sind wie Juden und jeder, der eben nicht schariakonform auf den Straßen unterwegs ist. Auch in Deutschland werden sich solche Vorfälle immer mehr häufen. Die immer zahlreicher werdenden Kirchenschändungen legen bereits Zeugnis von dieser fatalen Entwicklung ab. Menschliche Opfer werden auch bei uns bald folgen.