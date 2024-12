Erst Georgien, jetzt Rumänien: Delegitimierung des Wählerwillens im Sinne von Washington und Brüssel

Das Rückgängigmachung von Wahlergebnissen durch von der EU gesteuerte, den Brüsseler Eurokraten genehm besetzte Verfassungsorgane in osteuropäischen Ländern, deren Bürger dem Diktat der strikten globalistischen Westbindung an Urne mehrheitlich nicht folgen wollen, hat inzwischen eine ungute Tradition entfaltet. So nun auch in Rumänien: In einem ungeheuerlichen Willkürakt annullierte das dortige Verfassungsgericht am Freitag einfach die erste Runde der rumänischen Präsidentschaftswahlen, nachdem aus dieser am 24. November der konservative, NATO- und Ukraine-kritische Kandidat Calin Georgescu mit 23 Prozent als Sieger hervorgegangen war. Weil das politisch-mediale Establishment in- und außerhalb Rumäniens ihn nicht auf der Rechnung hatte und Georgescus Positionen nicht zum strikt antirussischen Grundaxiom passen, wurde umgehend die inzwischen obligatorische Allzweckerklärung abgespult, dass Georgescus Sieg nur auf “ausländische”, sprich: Putin-hörige und Kreml-nahe, Einflussnahme zurückgeführt werden könne.

Dafür gibt es allerdings keinerlei belastbare Beweise und noch nicht einmal valide Hinweise; die Behauptung stützt sich einzig und allein auf “verstärkte Social-Media-Aktivtäten zugunsten Georgescus”, die allerdings ebenso gut von seinen einheimischen Anhängern stammen konnten und die vor allem nie und nimmer wahlentscheidend gewesen wären, hätte der Sieger im ersten Wahlgang nicht tiefen Rückhalt in weiten Teilen der Bevölkerung. Dennoch diente die Mär von der angeblichen ausländischen Manipulation der Wahl dem Gericht als Vorwand für deren Aufhebung. Während in Brüssel frohlockt wurde, erklärte in Rumänien selbst die liberale Kandidatin Elena Lasconi, die mit Georgescu in die Stichwahl hätte gehen sollen, dass der rumänische Staat hier „die Demokratie mit Füßen getreten” habe, und drohte: „Gott, das rumänische Volk, die Gerechtigkeit und das Gesetz werden siegen, und die Zerstörer der Demokratie finden.”

Fremde Einmischung des “Wertewestens”

Weiter sagte Lasconi, man hätte „den Willen des rumänischen Volkes respektieren sollen. Ob es gefällt oder nicht, neun Millionen Rumänen haben regelgemäß ihre Stimmen abgegeben für den einen oder anderen Kandidaten.” Doch solche demokratischen Gepflogenheiten gehören im “Wertewesten” längst der Vergangenheit an: Wo immer sich das Volk erdreistet, sich gegen die West- und NATO-Bindung auszusprechen, werden einfach die Wahlergebnisse angefochten, rückgängig gemacht oder unliebsame Regierungen gestürzt. Westliche Medien und EU-Politiker greifen sich die von prowestlichen, tatsächlich aus dem Ausland finanzierten NGOs gelenkten und gepushten Demonstranten und “Oppositionsgruppen” heraus, egal wie gering deren Anteil auch ist, solidarisieren mit ihnen und stellen sie wohlwollend als vermeintliche Stimme des unterdrückten Volkes dar, um die Einmischung und Destabilisierung zu rechtfertigen.

Exakt so war das 2014 auf dem Kiewer Maidan, so ist es derzeit in Georgien – und eben auch in Rumänien. Mehr denn je haben Wahlen den Vorgaben westlicher Politlobbyisten zu entsprechen, und vor allem kleine Länder haben de facto keine Souveränität mehr, wenn sie sich gegen ihre vermeintlichen Wohltäter aus Brüssel und Washington entscheiden. Nach dem Motto „Die Demokratie ist zu wichtig, um sie den Wählern zu überlassen“ schafft man dann vollendete Tatsachen und nimmt dafür auch bürgerkriegsartige Spaltungen in Kauf. Leider muss man davon ausgehen, dass das, was in Rumänien passiert, zunehmend zur Blaupause für die gesamte EU wird, wo immer libertäre und als “rechtspopulistisch” verfemte Bürgerbewegungen politisch auf dem Vormarsch sind: Auch in Deutschland und Österreich schreckt man vor nichts zurück, um AfD oder FPÖ von der Macht fernzuhalten – selbst wenn sie noch so triumphale Wahlsiege einfahren, und in Frankreich geschieht dasselbe mit dem Rassemblement National. Ein korruptes, unaufrichtiges und moralinsaures Establishment mit elitistischen Machtansprüchen will sich mit allen Mitteln seinen Einfluss sichern und destabilisiert dafür ganze eigenen Länder. Kein Wunder, dass immer mehr Menschen in Europa – und nicht nur im Osten des Kontinents – dieses verrottete Regiment von muster- und pseudodemokratischen Transformationspolitikern hinweggefegt wird.