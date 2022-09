Erst RBB, jetzt Bayrischer Rundfunk: Schafft den Staatsfunk endlich ab!

Die Skandale bei den Öffentlich-Rechtlichen reißen nicht ab. Gerade erst war die RBB-Schlesinger-Affäre – auch dank tatkräftiger Mithilfe praktischerweise der eigenen Sender und Redaktionen, die sich am effizienten Totschweigen eifrig beteiligten – wieder im Nirwana der Vergessenheit verschwunden, da sorgen die Enthüllungen um Gebührenverschwendung und Finanzgebaren des Bayerischen Rundfunks (BR) gleich für den nächsten Aufreger. Allerdings reicht der Scheitelpunkt der Empörung immer nur gerade so hoch, dass keine ernsthaften Konsequenzen und schon gar keine fundamentalen Veränderungen umgesetzt werden, dass eine Eigendynamik einsetzt, die das marode, verfettete und verfilzte selbstherrliche System des deutschen Staatsfunks endlich hinwegfegt.

Dabei täte eine radikale Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks insgesamt Not. Dass eine Sendeanstalt im reichsten Bundesland Bayern trotz Milliarden-Gebühren im Millionen-Minus versinkt und die Chuzpe besitzt, seinen Funktionären weiterhin Traumgehälter zu zahlen, zeugt von einer strukturellen Fehlplanung des gesamten ÖRR, an deren Behebung sich bislang keine einzige Regierung – weder in Bonn, Berlin noch München – seit Jahrzehnten herangewagt hat. Die Offenlegung des Bayerischen Obersten Rechnungshofs (ORH), dass der BR trotz gestiegener Zwangsbeiträge ein Defizit von 465 Millionen Euro alleine an Pensionsrückständen angehäuft hat, wurde noch durch die Meldung getoppt, dass „jeder zweite Euro“ der Ausgaben Senderhaushalts schlicht „nicht nachvollziehbar“ sei dass.

Gebührenfinanzierte Spitzenverdiener sahnen noch in Aufsichtsräten ab

Die schamlose Abzocker- und Absahnermentalität der Funktionäre macht bei ihrer üppigen Alimentierung auf Gebührenzahlerkosten dabei nicht halt: Besonders auf die exorbitant hohen Einnahmen der BR-Technikdirektorin, Birgit Spanner-Ulmer, wurde zuletzt in verschiedenen Medien hingewiesen; zusätzlich zu ihrem jährlichen Grundgehalt von 266.000 Euro erhält sie noch weitere rund 118.000 Euro jährlich für ihre Mitgliedschaft in diversen Aufsichtsräten. Insgesamt kassierte sie eine halbe Million Euro – unter darunter auch 68.500 Euro jährlich von der Salzgitter AG, um dort die vorgeschriebene Frauenquote zu erfüllen. Für den Stahlkonzern lohnte sich die Personalie dennoch: In einer BR-Dokumentation über Wasserstoff als „Die Kohle der Zukunft” wurde die Salzgitter AG für ihren Einsatz für den „Klimaschutz” gelobt. Der AfD-Landtagsabgeordnete Uli Henkel, der auch BR-Rundfunkrat ist, stellte hierzu die berechtigte Frage: „Wie kann bei solcher Vernetzung die notwendige Objektivität gewährleistet sein, zu der der BR doch gesetzlich verpflichtet ist?”

Damit nicht genug: Die „Welt“ listet eine ganze Liste des Horrors mit diversen Aufsichtsratsvergütungen und Zubroten von ÖRR-Apparatschiks bundesweit auf. Die Zahlen liefern die eindrucksvolle Antwort auf die Frage, warum sich öffentlich-rechtliche Medien so bemerkenswert unkritisch gegenüber manchen Branchen, Firmen oder Lobbyisten äußerten: Die Interessenkonflikte etlicher Senderverantwortlichen waren stets die beste PR und Garantie zur Imagepflege jener, die sich so ihre eilfertigen Hausjournalisten hielten. Henkel findet zu diesen Abgründen deutliche Worte: „Einerseits muss die Mehrheit der Bürger an allen Ecken und Enden sparen, während Politiker sie mit Waschlappen-Tipps verhöhnen, andererseits werden sie als Zwangsbeitragszahler genötigt, den Spitzenfunktionären des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Traumgehälter zu zahlen. Wenn die BR-Technikdirektorin mehr verdient als der bayerische Ministerpräsident, ist das den Menschen nicht mehr vermittelbar.” So wie letztlich der gesamte ÖRR in Deutschland.