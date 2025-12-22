Erst Sydney Sweeneys „Great Jeans“, jetzt gebrochenes Weiß als Farbe des Jahres: Wolkentanz im Gesinnungsnebel

Wenn ein Farbinstitut ein gebrochenes Weiß zur „Farbe des Jahres“ erklärt, rechnet man mit Interior-Blogs, Modekolumnen und Designdebatten – nicht mit Rassismusvorwürfen und politischen Stellungnahmen. Genau das aber ist mit „Cloud Dancer“, einem „wolkigen, ausgewogenen Weiß“ geschehen, das der US-Farbenhersteller Pantone, von dem das als weltweiter Standard für Farbreferenzen dienende Pantone Matching System (PMS) stammt, zur “Colour of the Year 2026” ausgerufen hat. Kaum war der Ton vorgestellt, stellte sich der Shitstorm ein: Weiß sei im „aktuellen politischen Klima“ ein „gefährliches Signal“, „tone-deaf“, ein ästhetischer Vorwand für strukturelle Blindheit, ja „der Weisheit allerletzter Schluss“, hechelt Florian Illies in der “Zeit”. Auch in den USA schäumte das woke Feuilleton. Pantone sah sich gezwungen zu reagieren: Laurie Pressman, Leiterin des Pantone Color Institute, erklärte gegenüber “FashionUnited”, man habe „Cloud Dancer“ als „airy white hue“ (also “luftigen weißen Farbton”) gewählt, der einen Übergangszustand der Gesellschaft ausdrücke – zwischen digitaler Zukunft und dem Bedürfnis nach menschlicher Verbindung. Es gehe um Balance, um einen „blank canvas“, eine leere unberührte Leinwand quasi, die einen Neuanfang symbolisiere und anderen Farben Raum gebe. Die Auswahl gründe auf Trendanalyse und der emotionalen Wirkung von Farbe, „nicht als Statement zu Politik, Ideologie oder Rasse“. Pantone weise politische Deutungen ausdrücklich zurück.

Doch die eigentliche Nachricht, der besorgniserregende Subtext liegt hier natürlich nicht in der Farbe, sondern darin, dass heute überhaupt die Notwendigkeit einer solchen Rechtfertigung besteht. Ein globaler Farbstandard-Anbieter muss heute also offiziell erklären, dass Weiß als Farbe zulässig ist – und zwar ausdrücklich in nicht rassistisch gemeinter Konnotation. Das ist der wahre Skandal.

Wenn Weiß zum Verdachtsmoment wird

Die Kritik an „Cloud Dancer“ ist nicht harmlos. So ist von einem „dystopischen“ Ton die Rede, von einem Signal der „Kapitulation“, von der ästhetischen Entsprechung eines gesellschaftlichen Rückzugs in sterile Blässe, behauptet Leonie Wessel im “Monopol Magazin”. In sozialen Medien wurde das Weiß mit „White Supremacy“ assoziiert, als Symbol einer angeblich “dominanten Hautfarbe” gedeutet und in Zusammenhang mit dem Erstarken rechter Parteien und der Kürzung von Diversity-Programmen gebracht. Was hier stattfindet, ist nicht bloß Überempfindlichkeit, sondern eine Verschiebung der Semantik: Eine neutrale Grundkategorie der Wahrnehmung wie hell oder dunkel wird in die Logik identitätspolitischer Schuldzuweisungen hineingezogen. Weiß ist nicht mehr Papier, Wand, Licht, Wolke, sondern ein Verdachtsmoment. Und wer Weiß ästhetisch aufwertet, soll gefälligst erklären, warum er sich “ausgerechnet jetzt” für diese problematische Symbolik entschieden habe.

Dass die Empörungsindustrie diese Vorlage dankbar annimmt, überrascht nicht. Schon bei der American-Eagle-Kampagne mit der als zeitgenössisches Sexsymbol geltenden US-Schauspielerin Sydney Sweeney hatte man aus der Phrase „good jeans“ eine vermeintlich biologistische Anspielung auf “weiße Gene” konstruiert. Nun wird ein gebrochenes Weiß zum Verdachtsfall – weniger, weil der Ton selbst irgendetwas „sagt“, sondern weil der Öffentlichkeit antrainiert wurde, jegliche – selbst neutrale – Setzung als potenzielle “Botschaft” oder “Code” zu dechiffrieren. Die Projektion braucht mangels realer rassistischer Evidenz solche Zudichtungen und vermeintlichen Chiffren.

Die PR-Antwort als Symptom

Pantone reagiert darauf mit einer Mischung aus Abwehr und Anpassung. Einerseits betont Pressman, man vergebe Farben nicht nach politischen Kriterien und wolle auch keine „politischen Narrative“ bedienen oder vermeiden. Andererseits übernimmt sie selbst die vertraute Vokabeln der Gegenwartsreligion: „Übergang“, „Humanität“, „Verbindung“, „Kreativität“, „Balance“. Das Weiß wird nicht als handwerkliche, ästhetische Entscheidung präsentiert, sondern als psychologisch aufgeladenes, quasi-therapeutisches Medium, das unser Bedürfnis nach Ruhe, Achtsamkeit und Innovation bediene. Diese Doppelbewegung ist typisch für spätliberales PR-Sprech: Man erklärt, nicht politisch sein zu wollen – und spricht in eben den Begriffen just jener politisch-moralischen Matrix, die die Skandalisierung überhaupt erst ermöglicht. Man verteidigt die Autonomie der Ästhetik – und begründet sie im gleichen Atemzug mit „emotionaler Resonanz“ und „humaner Erfahrung“, also mit Kategorien, über die sich jederzeit eine neue Anklage konstruieren lässt.

Gerade darin steckt das tatsächlich „gefährliche Signal“ der PR-Entscheidung: Nicht, dass Pantone an Weiß festhält – das wäre im besten Sinne banal –, sondern dass das Unternehmen den moralischen Gerichtssaal anerkennt, vor den es zitiert wird. Es akzeptiert, dass es sich für eine farbästhetische Entscheidung vor einem absurd fehlpolitisierten Publikum zu rechtfertigen hat. Genau diese Anerkennung des Tribunals verschiebt die Norm, ja kehrt sie um: Nicht mehr der Kritiker muss begründen, warum eine Farbe ein rassistischer Code sein soll; das Unternehmen muss beweisen, dass sie keiner ist.

Bizarre Politisierung des Banalen

Konservative Kulturkritik ist indes gut beraten, an dieser Stelle nicht bloß mit dem Finger auf „die Woken“ zu zeigen, in deren Innenleben die selbst antrainierten Empörungsreflexe zur mentalen Grundausstattung zählen. Interessant ist vielmehr, wie bereitwillig die gesamte Öffentlichkeit an diesem Spiel teilnimmt: Lifestyle-Magazine wie “Brigitte”, die gestern noch Tipps für „Capsule Wardrobes“ gaben, diskutieren heute ernsthaft die Frage, ob ein Off-White-Ton „rassistisch“ ist: Für Eva Carolin Keller hat „das Pantone Color Institute ‚den Schuss nicht gehört‘. Vielleicht sogar absichtlich“. Diese bizarre Politisierung des Banalen hat zwei Folgen. Erstens verschleißt sie den Ernst politischer Begriffe: Wenn jede Farbpalette und jede Haartönung zum Schauplatz „struktureller Gewalt“ wird, stumpft der Begriff dort ab, wo er wirklich nötig ist: bei Handlungen, Gesetzen, Institutionen. Zweitens schafft sie eine permanente Moralisierung des Alltags, in der jede Entscheidung – vom Turnschuh bis zur Küchenfront – als “Statement” gelesen werden kann. Wer sich dem entziehen will, wirkt verdächtig apolitisch; wer mitmacht, lernt, den eigenen Geschmack gegen moralische Kriterien zu rechtfertigen.

In dieser Atmosphäre wird ein Farbfächer zur Ersatzreligion. Pantone liefert nicht mehr bloß eine technische Sprache für Designer, sondern eine Art Mood-Orakel, das jährlich verkündet, welche Gefühlslage als „Zeitgeist“ gelten darf. Das wäre harmlos, bliebe es ein Marketinggag; bedenklich wird es, wenn Öffentlichkeit und Unternehmen gemeinsam so tun, als sei diese symbolische Handlung ein politisches Ereignis, und wenn abweichende Deutungen als ethischer Defekt markiert werden.

Von der Ästhetik zur Gesinnungsprüfung

Die Logik, leider, kennen wir bereits aus anderen Feldern: Aus dem Stolperstein wird ein Loyalitätstest, aus der Regenbogenbinde eine Bekenntnisfrage, aus der Konzertkarte ein Stimmzettel. Nun also aus einer Weißnuance ein Charakterindikator. Wer „Cloud Dancer“ neutral oder gar positiv bewertet, muss sich erklären; wer in der Farbe ein Problem erkennt, gehört zur mora-isch aufgeklärten Avantgarde. Damit verschiebt sich der Sinn von Symbolik. Symbole sind eigentlich mehrdeutig: Sie erlauben Schichtungen von Bedeutung, Ambiguität, Ambivalenz. Der gegenwärtige Diskurs verlangt das Gegenteil: eine eindeutige Zuordnung. „Cloud Dancer“ soll entweder ein unschuldiges Weiß oder eine unterschwellige Weißwaschung sein. Die Idee, dass es einfach ein brauchbarer Grundton für Druck und Mode sein könnte, wirkt fast schon subversiv. Auch andere mögliche Interpretationen der Symbolik “weiß” – etwa, dass Weiß im physikalischen Sinne gar keine Farbe, sondern die Summe aller übrigen Farbwahrnehmungen ist (das Regenbogenspektrum entsteht erst aus der Auffächerung von Weiß) und somit als die integralste Farbe von allen gelesen werden könnte – werden nicht mehr akzeptiert.

Pantones Versuch, sich aus dieser Falle mit einem humanistisch angehauchten Text über „Balance“ und „Kreativität“ zu retten, ist nachvollziehbar – und doch strategisch fatal. Er stärkt die Vorstellung, dass eine Farbe nur dann legitim ist, wenn sie sozialpsychologisch, trendsoziologisch, quasi therapeutisch hergeleitet wird. Wer Ästhetik permanent über moralischen oder emotionalen Nutzen legitimiert, liefert sie jenen aus, die ihr eine unerlaubte Botschaft unterstellen wollen.

Der Bürger als mündiger Konsument – oder als moralischer Betreuungsfall?

Der eigentliche Prüfstein liegt nicht bei Pantone, sondern beim Publikum. Eine erwachsene Öffentlichkeit könnte die Debatte um „Cloud Dancer“ sehr schlicht entscheiden: Wem der Farbton gefällt, der verwendet ihn; wem er missfällt, der lässt es. Wer darin ein politisches Problem sieht, schreibt einen Kommentar, gründet eine Initiative, bleibt damit aber im Modus der Kritik – nicht des Verbots oder der moralischen Delegitimierung.

Stattdessen erleben wir das inzwischen gewohnte Muster: Kampagnen fordern „klare Kante“, Unternehmen sollen „Verantwortung übernehmen“, PR-Abteilungen reagieren mit vorauseilender Sensibilität. Der Bürger erscheint nicht als eigenverantwortlicher Konsument, der einen Farbton souverän einordnen kann, sondern als zu betreuendes Wesen, dem man politisch heikle Reize möglichst ersparen müsse.

Die Verteidigung eines gebrochenen Weißtons wird so zur Frage politischer Hygiene. Genau dagegen sollte sich eine rechtsintellektuelle Kritik wenden: nicht, indem sie „Cloud Dancer“ zum hineinphantasierten Symbol irgendeiner Gegenidentität verklärt, sondern indem sie auf der Unschuld des Banalen besteht – und auf der Mündigkeit des Einzelnen, eine Farbe als das zu sehen, was sie zunächst einmal ist, nämlich ein Wahrnehmungsphänomen, ein Werkzeug der Gestaltung – und nicht ein moralischer Bluttest.

Rechte Kritik als Verteidigung der Unschuld

Der Fall Pantone zeigt in kleiner Form, was in der großen Politik längst Alltag ist: die Umwandlung prinzipiell jedes beliebigen Zeichens in ein Gesinnungssignal, jeder Geste in ein Bekenntnis, jedes Schweigens in einen Verdacht. Dass ein Unternehmen sich genötigt sieht, „Weiß als Farbe“ zu verteidigen und sich ausdrücklich von jeglicher politischen, rassischen oder ideologischen Lesart zu distanzieren, ist weniger komisch als beunruhigend und fügt dem allgegenwärtigen Verkorridisierungsmosaik ein weiteres Steinchen hinzu. Eine konservative Position müsste deshalb zweierlei tun. Erstens: Sie sollte die Infantilisierung der Öffentlichkeit zurückweisen und sich diesem Amoklauf einer politischen Semiotik widersetzen. Bürger sind keine kleinen Kinder, die vor Off-White-Tönen geschützt werden müssen, weil diese sie heimlich zu Sympathisanten eines „weißen Systems“ machen könnten – dann hätten nämlich auch Schneewittchen und Frau Holle ein Rechtfertigungsproblem. Zweitens: Sie sollte die Kulturindustrie daran erinnern, dass ihre Stärke gerade im Bereich liegt, in dem das Politische nicht jeden Quadratzentimeter durchdringen darf – im Spiel der Formen, Töne, Farben, das sich nicht permanent rechtfertigen muss.

In diesem Sinne ist „Cloud Dancer“ kein politisches Manifest, sondern ein Symptom dafür, wie sehr die Gesellschaft inzwischen bereit ist, jede ästhetische Setzung in ein Tribunal der Gesinnung zu ziehen. Dass Pantone vor diesem Tribunal erscheint und sich verteidigt, ist die eigentliche problematische PR-Entscheidung; nicht, weil sie Weiß wählt, sondern weil sie den Maßstab anerkennt, nach dem selbst die Unschuld der Farbe nicht mehr als selbstverständlich gelten darf.