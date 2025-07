Erst Weidel-Störaktion, dann weiter zur Regenbogendemo vorm Reichstag: Geronten-Sekte „Omas gegen rechts“ im Marathoneinsatz

Zu den durchgeknalltesten Erscheinungen und bizarrsten Ausblühungen des tiefen Linksstaats mit seinem staatsfinanzierten NGO–Kasperltheater gehören zweifelsohne die “Omas gegen rechts”, jene wohlstandsverlotterte Truppe unverbesserlicher realitätsblinde Altlinker und Bessermenschen, die sich überwiegend aus pensionierten Studienrätinnen und spätpolitisierten Landfrauen rekrutiert und zwar ständig “Vielfalt” postuliert, selbst aber die ethnische Diversität des Ku-Klux-Klan aufweist. Als Funktionskrawallmacher und Wohlfühlrentner im eingebildeten Widerstand sind die “Omas” inzwischen die unfreiwillig komischste, aber auch nervtötendste Varietät der antidemokratischen Front geworden: Zu inhaltlicher Debatte unfähig bis unwillig, projektiv und autosuggestiv hoffnungslos in medial eingetrichterten Feindbildern gefangen, sind sie die omnipräsente Allzweckwaffe der linksgrünen Staatsdoktrin überall dort, wo die Antifa-SA personell unterbesetzt ist oder polizeilich gestoppt würde.

Die Omas gelten da als harmloser, obwohl ihre Verachtung für andere Meinungen und ihr eingepflanzter Hass auf Oppositionelle grenzenlos sind (und von ihnen natürlich nicht reflektiert wird). Von AfD-Infoständen über Sommerfeste freier Medien und Impfgegner-Protesten bis hin zu libertären Informationsveranstaltungen: Überall dort, wo sie vermeintlich “rechte” Kräfte am Werk wittern, laufen diese Walking-Dead-Zombies der sogenannten “Zivilgesellschaft” zu fremdschamwürdigen Aktionen auf.

Linksfaschistische Störkommandos

Am vergangenen Sonntag hatten die bundesweit angereisten Propagandaseniorinnen in Berlin besondere Hochkonjunktur: Zuerst fanden sich rund 25 “Omas” am Spreeufer unterhalb des Schauplatzes des gecrashten ARD-Sommerinterviews mit Alice Weidel ein, um die dortigen offensichtlich zwischen ARD-Technikpersonal und linksfaschistischen Störkommandos des “Zentrums für politische Schönheit” arrangierten Aktionen zu unterstützen und zur akustischen Beschallung nach Kräften beizutragen. Nach getaner Sabotage der Meinungsfreiheit ging’s von dort mit zahlreichen Gleichgesinnten direkt weiter zum Reichstag um die Ecke, wo mit Regenbogenflaggen, bunten Regenschirmen und absurden Parolen der Forderung Nachdruck verliehen wurde, die “Pride”-Flagge auch beim Christopher Street Day (CSD) am kommenden Samstag über dem Bundestag wehen zu lassen.

„Die Regenbogenflagge steht für die Grundrechte aller Menschen! Wie der Bundestag! Hissen wir sie!“, riefen die beknackten Knackerinnen wirr, und verliehen ihrer “Empörung” über die Entscheidung von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU), die Regenbogenflagge nur noch am “Internationalen Tag gegen Homophobie” am 17. Mai zu hissen, nicht jedoch beim CSD, mit Geplärre und Fähnchenschwenken lautstark Ausdruck.

Hoffnungslos sinnentleert

Doch es ging nicht nur gegen Klöckner: Bezeichnenderweise stand bei den Oma-Protesten die CDU wieder insgesamt am Pranger – ebenso wie schon im Januar, als sie zur AfD-Unterstützerorganisation erklärt und als “faschistisch” angegriffen wurde, weil Merz damals noch das Zustrombegrenzungsgesetz gemeinsam mit der AfD zur Abstimmungen stellen lassen wollte. Etliche Spruchbänder und Plakate der vorgestrigen Demo vor dem Reichstag nannten AfD und CDU in einem Atemzug – was einmal mehr zeigt, wie hoffnungslos sinnentleert und autodestruktiv die selbstgewählte babylonische Gefangenschaft der Brandmauer-Union im linken Mindset tatsächlich ist.

Daran vermochte auch die peinliche Aktion von Berlins Regierendem CDU-Bürgermeister Kai Wegner am Wochenende nichts zu ändern, der sich mit einem Merz-Spott-T-Shirt zeigte und sich dabei gar die totalitäre “Progressive Pride Flag” tätowieren ließ (von einer Polizistin, wohlgemerkt). Anschließend posierte Wegner noch unterwürfig mit Fetisch-Hunden und parlierte angeregt mit Figuren, deren Anblick noch vor zehn Jahren Notfalleinsätze des nächsten Psychiatrischen Dienstes ausgelöst hätte – während in seiner Stadt fast zeitgleich Tschetschenen-Gangs Bandenkriege austrugen und bei mehreren Schießereien und multikulturellen Massenschlägereien Dutzende Schwerverletzte und ein Toter zu beklagen waren. Was wieder einmal zeigte: Auch die devoteste Anbiederung ans queere Milieu wird die CDU nicht retten. Im Gegenteil. Reicht man den Woken und Sozialisten den kleinen Finger, wollen sie die ganze Hand. Und die “Omas gegen Rechts” plärren weiter.