Erster CDU-Bürgermeister tritt wegen Merz‘ historischem Wählerbetrug aus Partei aus

Thomas Krieger, der Bürgermeister der 14.500-Einwohner-Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg ist aus der CDU ausgetreten – nach 30 Jahren Mitgliedschaft. Als Grund gab er die Täuschung von CDU-Chef Friedrich Merz an, der sein Wahlversprechen zur Schuldenbremse in jeder erdenklichen Hinsicht gebrochen hatte. Krieger betonte, dass sein Schritt ausschließlich mit der Bundespolitik zu tun habe. Er wird als parteiloser Bürgermeister weiterhin aktiv bleiben. Von zahlreichen CDU-Mitgliedern und Bürgern, die bereuen, bei der Wahl am 23. Februar der CDU ihre Stimme gegeben zu haben, erhielt Krieger bereits Zuspruch. Sein Schritt fällt mit einer gerade erst anrollenden Entwicklung massenhafter Parteiaustritte in ganz Deutschland zusammen und dürfte beispielgebend sein für viele weitere Amtsträger der Union, die die bodenlose Charakterlosigkeit des schlimmsten und schon jetzt sprichwörtlichen Verräters Friedrich Merz nicht mehr mittragen können.

Es ist davon auszugehen, dass die nunmehrigen Renegaten ihrer Partei, sofern sie sich nicht wie Krieger für die Parteilosigkeit entscheiden, zur AfD wechseln werden. Diese hat dank des beispiellosen Vorsatzbetrugs der CDU für viele ihren – ohnehin nur propagandistisch aufgeblasenen – Schrecken verloren. Tatsächlich war die AfD immer die neue politische Heimat für Konservative – und wird nun von immer mehr desillusionierten CDU-Wählern und Funktionären als solche erkannt.

Asyl in der AfD angeboten

Mit diebischer Freude (und nicht ohne Genugtuung) kommentierte denn auch der Landesvorsitzende der AfD-Brandenburg, René Springer, den Parteiaustritt Kriegers: „Ich habe großen Respekt vor dem Schritt… Wer nach drei Jahrzehnten CDU-Mitgliedschaft ganz bewusst austritt, weil er erkennt, dass die Partei ihre Grundsätze aufgegeben hat, beweist Haltung und Charakter. Es ist kein leichter Schritt, sich von einer politischen Heimat zu trennen – aber es ist ein notwendiger, wenn die Partei sich von ihren Werten entfernt.” Springer lud Krieger “und alle, die wie er enttäuscht sind vom Kurs der CDU”, ausdrücklich ein, sich der AfD anzuschließen.

Der Ruf dürfte wohl gehört werden. So gründlich ist die Glaubwürdigkeit von Merz & Co. beschädigt, dass nun auch alles andere, was er vertrat, hinterfragt wird. Vor allem natürlich die Brandmauer – auch wenn Merz ironischerweise an dieser weiter festhält. Dabei wäre eine Abkehr von dieser Brandmauer das deutlich verzeihlichere und für Deutschland gesündere Wortbruch gewesen.