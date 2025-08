Ertränkte Dürre: An jedem Wetter ist der menschgemachte Klimawandel schuld

Vielerorts in Deutschland begann der August genau so, wie der Juli endete – nämlich viel zu kühl und mit teilweise sturzbachartigen Regenfällen. Dieses Wetter hält nun schon seit Wochen an und bestätigt wieder einmal die absolute Unglaubwürdigkeit der Wetterprognosen und Klimahysteriker.

Am 12. Mai titelte „Focus online“: „Jahrhundert-Sommer in Deutschland scheint unausweichlich“. Der Meteorologe Jan Schenk orakelte: „Laut aktuellen Klimaprognosen steht Deutschland und Europa ein außergewöhnlich heißer Sommer bevor. Die Vorhersagen deuten mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen der heißesten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen hin. Der Jahrhundert-Sommer 2003 könnte übertroffen werden.“ Es komme „zu intensivem Hochdruckwetter mit viel Sonnenschein und wenig Regen. Die 40-Grad-Marke könnte im Sommer 2025 mehrfach überschritten werden“, prophezeite er. Die derzeitigen Prognosen würde nahelege, dass die Hitze bis Ende August, möglicherweise sogar darüber hinaus, anhalten werden. Damit nicht genug, seien auch noch „die Aussichten beim Regen sind besorgniserregend“ – weil der Regen völlig ausbleibe werde. In weiten Teilen Deutschlands drohe „eine beispiellose Dürre“. Ab etwa Mitte Juni seien „mindestens zwei weitere Monate extremer Trockenheit zu erwarten“, schwadronierte Schenk weiter.

Auch andere Medien riefen einen „Höllensommer“ aus, von einer unausweichlichen „Hitzeglocke“ über Europa war die Rede. Diese Prognosen sind weniger wert als Wirtschaftsanalysen von Marcel Fratzscher, wovon nicht nur die extremen Regenfälle künden, die seit Wochen anhalten. Auch bei der Temperaturentwicklung ist sechs Wochen das genaue Gegenteil dieses Expertengeschwafels eingetreten. Mit Ausnahme von vier bis fünf saisontypisch heißen Tagen mit über 30 Grad Ende Juni und Anfang Juli waren die Temperaturen maximal in einigen Regionen völlig normal, ansonsten deutschlandweit viel zu niedrig – und lagen vor allem weit unter den Prognosen Schenks und seiner Zunftkollegen, denen man einmal mehr ins Stammbuch schreiben möchte: Si tacuisses…

Das ewig gleiche Spiel

Statt sich jedoch reumütig und demütig zumindest in Zurückhaltung zu üben, setzen die Mietmäuler und Alarmisten einer durchweg gleichgeschalteten und gedungenen Funktionswissenschaft in Diensten einer ideologischen Agenda jetzt, da es statt der verheißenen monatelangen Dürre in vielen Gegenden rund um die Uhr schüttet, ihre Panikpropaganda jedoch dummdreist fort: Das Portal „T-Online“, das im Mai noch geschrien hatte: „Dieser Sommer droht alle Rekorde zu sprengen“, schrieb letzte Woche ironiefrei: „Dieser Hochsommer tarnt sich gut“. Am 1. Juli meinte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ noch, die Hitze in Deutschland lasse sich nicht als Wetterphänomen abtun, um nun am 29. Juli plötzlich zu behaupten: „Dieser deutsche Sommer ist auch ein Zeichen des Klimawandels“. Denn dieser verspreche „nicht monatelangen Sonnenschein, sondern extreme Niederschläge“.

Es ist das ewig gleiche Spiel: zuerst wird ein apokalyptischer Hitzesommer samt Schutzplänen und Notfallprotokollen prognostiziert, der natürlich auf den “menschgemachten Klimawandel” zurückzuführen ist – und wenn dieser dann ausbleibt und stattdessen ein wochenlanger Regensommer kommt, muss daran natürlich auch der Klimawandel schuld sein. Egal, wie das Wetter wird und wie grotesk falsch die Prognosen liegen – der Klimawandel ist die Ursache und damit haben die Klimapropheten am Ende eben doch immer irgendwie Recht. Die Vorhersagen der “Klimawissenschaft”, die heute einen Schwerpunkt der Meteorologie einnimmt, sind nicht mehr wert als die von Hofastrologen der frühen Neuzeit an Fürstenhöfen, von Wünschelrutengängern oder Tarot-Kartenlegern. Kein Menschen braucht solche “Experten” – und Medien, die ihren Lesern regelrecht ins Hirn defäkieren, indem sie sie wieder und wieder für dumm verkaufen. Der gründlich ins Wasser gefallene „Höllensommer“ 2025 zeigt wieder einmal, wie haarsträubend unseriös die gesamte Klimaindustrie ist: Diese beruht nur und ausschließlich auf Computermodellen voller Variablen Unbekannten. Jedes Zeitungshoroskop hat eine höhere Trefferquote als das ständige absurde Gefasel dieser Scharlatane und Quatschköpfe. Das Problem jedoch: Auf diesen inszenierten kollektiven Selbstbetrug hört inzwischen die gesamte Politik des Westens – mit immer katastrophalen Auswirkungen auf Industrie, Wohlstand und Energieversorgung.