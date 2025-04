Erweist sich ausgerechnet die Kriegshysterie als Rettung des Bargelds?

Da man in Schweden so gut wie keine Bedenken hat, so gut wie alles bargeldlos zu bezahlen und damit auch keine Angst, dass jede noch so kleine finanzielle Transaktion registriert wird, wird Bargeld dort kaum noch genutzt. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist der Bargeldumlauf in Schweden, dicht gefolgt von Norwegen, weltweit am niedrigsten. Dies soll sich nach dem Willen der Zentralbank aber nun ändern. Die Bürger wurden sogar aufgefordert, eine Bargeldreserve für wöchentliche Einkäufe vorzurhalten und zwei Kreditkarten zu verwenden, um sich abzusichern – und zwar gegen russische Cyberangriffe! Die empfohlene Bargeldsumme soll etwa die Höhe der Einkäufe einer Woche haben. Die zwei Kreditkarten sollen genutzt werden, um nicht von einem Anbieter abhängig zu sein. Zentralbankpräsident Erik Thedéen forderte Händler auf, ihren Kunden die Bargeldzahlung wieder leichter zu machen. Außerdem sei eine Untersuchung zu dem Schluss gekommen, dass öffentliche und private Akteure zur Annahme von Bargeld verpflichtet werden sollten.

Generell müsse das schwedische Zahlungssystem gestärkt werden, damit die Wirtschaft Cyberangriffen und anderen Störungen standhalten könne. Die Fachleute empfehlen, stets eine Bargeldreserve zu Hause vorzuhalten. Das Verteidigungsministerium hat sogar eine Broschüre an sämtliche Haushalte mit dem Titel „Wenn Krise oder Krieg kommen“ verschickt.

Positive Effekte der Russenangst

Diese empfiehlt ebenfalls, regelmäßig mit Bargeld zu bezahlen und einen Geldvorrat in unterschiedlichen Stückelungen für mindestens eine Woche zu horten. Wenn nämlich niemand mehr mit Bargeld zahle und niemand mehr Bargeld akzeptieren würde, wären Scheine und Münzen in einer Krise keine echte Notlösung mehr. „Wenn Sie auf verschiedene Arten bezahlen können, stärken Sie Ihre Vorsorge“, heißt es in der Broschüre. Außerdem müssten Maßnahmen ergriffen werden, „um die Vorsorge zu stärken und Ausgrenzungen zu verringern, damit jeder zahlen kann, auch im Krisen- oder Kriegsfall“. Jahrelang habe Effizienz bei Zahlungen Priorität gehabt, nun seien Sicherheit und Zugänglichkeit aber mindestens genauso wichtig.

Hier könnte die immer wieder geschürte Russenangst sogar einmal etwas Gutes haben: denn während die EU versucht, das Bargeld schrittweise abzuschaffen (auch wenn dies offiziell abgestritten wird) indem ein Digitaleuro eingeführt wird, dreht sich ausgerechnet in Schweden und Norwegen, wo der Bargeldverkehr bereits so gut wie verschwunden war, der Wind in die gegenteilige Richtung. In Norwegen müssen Einzelhändler, die keine Bargeldzahlungen akzeptieren, sogar eine Strafe zahlen. So gesehen müsste man also mit der Gefahr vor russischen Cyberangriffen argumentieren, um das Bargeld zu erhalten. Ihrer eigenen Logik nach könnten die Brüsseler Eurokraten sich dem dann kaum verschließen.