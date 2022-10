Erweiterung des § 130 StGB: Die Regierung hat die Hosen voll

Na, gugge da! Still und heimlich und quasi über Nacht hat unsere geliebte Regierung

den Volksverhetzungsparagraph verschärft – ohne große Bundestagsdebatte. Nun kann dieser auch auf Äußerungen zu Kriegsverbrechen der Gegenwart angewandt werden – etwa seitens russischer Soldaten gegen Ukrainer. Als Nichtjurist hätte ich da eine Frage: Kriegsverbrechen der Ukrainer, die ab 2014 regelmäßig in den östlichen Gebieten begangen wurden, wären dann okay? Ich muss es nur wissen für meine zukünftigen Facebook-Posts! Übrigens: „Verharmlosung von Kriegsverbrechen” fällt jetzt auch unter Volkverhetzung. Dazu hätte ich jetzt zwar keine Frage, aber eine Anmerkung: Kein Kriegsgeschehen ist jemals harmlos, angefangen von Verdun über Stalingrad bis hin zu all den jüngeren Kriegen und denen der Gegenwart, die wir Deutsche – im Auftrag der USA – mitfinanziert haben!

1956 hat der Ukrainer Nikita Chruschtschow die zuvor immer russische Halbinsel Krim der Ukraine angegliedert und sie wurde, obwohl jetzt ukrainisches Territorium, vorwiegend von Russen bewohnt. Die ständigen Auseinandersetzungen zwischen Russen und Ukrainern, in einem der korruptesten Länder dieser Erde, hat bis 2014 – ich formuliere es mal diplomatisch – keine Sau interessiert. Erst als Putin die Krim annektierte, weil er befürchtete, dass er ansonsten bald die NATO direkt vor der Nase hat, wurden einige wach: Hoppla, da bewegt sich was!

Keine Verharmlosung, sondern Tatsachen

Nun war die Sprachregelung plötzlich eine andere: „Wir im Westen” müssen die Demokratie verteidigen! Ich frage mich: Welche Demokratie? Die Ukraine ist immer noch strukturell hochkorrupt! Aber jetzt haben wir uns mit den federführenden USA im Hintergrund – eingemischt, weil wir Druck bekommen haben, und nun können wir nicht mehr zurück. Immer dran denken: Es war unsere Polit-Elite, die kein Gas mehr aus Russland wollte – nicht andersherum. Darauf hinzuweisen ist, wie bereits oben erwähnt, keine Verharmlosung, sondern die Benennung von Fakten.

Eine Zeitung schreibt sinngemäß, die Neuregelung des Paragraphen zur Volksverhetzung sei heikel, die Strafbarkeit vom Gutdünken der Gerichte abhängig. Oha, das klingt ziemlich wischi-waschi. Es kann also auch davon abhängen, mit welchem Parteibuch der oberste Richter aufgestanden ist. Mein lieber Scholli! Kann es sein, dass Ihr Pfeifen bewusst das Gesetz so verfasst habt, um die Leute zu verängstigen?

Demnächst dann aus dem Knast

Nun, die Zukunft wird es zeigen. Ich schreibe dann meine Beiträge vielleicht aus dem Knast. Kann aber auch genauso gut sein, dass die Verfasser dieser weiteren Beschneidung der Meinungsfreiheit einfach überfordert waren. So wie mit allem, seit Beginn dieser neuen Regierung.

Gestern hab ich gelesen, dass bei einer Demo in Baden-Baden ein Mann eine deutsche Fahne, die eine Banane darauf zeigte, zu knapp 4.000 Euro verdonnert wurde! Wie grandios ist das denn? Und ein Autofahrer, der auf seiner Heckscheibe seines Autos ein „Z“ gemalt hatte, wurde wegen Volksverhetzung angezeigt und muss dieselbe Summe blechen. Ich würde sagen: Läuft! Allerdings habe ich da eine ganz andere Theorie: Unsere nichtstudierte Sonderelite, die für jeden Job zu faul oder zu blöd ist, hat die Hosen gestrichen voll – weil sie merkt, dass es langsam im Volk rumort. Bei den ersten Kältewochen knallt’s vielleicht schon. Da wollte ich dann nicht in eurer Haut stecken – denn dann wird garantiert nichts mehr „verharmlost”. Jede Wette!