Es geht ihnen nicht um die Mädchen

In gefühlt jedem zweiten Kommentar, der den gezielten Schlag gegen das Herz des iranischen Regimes kritisch kommentiert, wird reflexartig und mit moralischer Emphase die angebliche Bombardierung einer Mädchenschule herbeigezogen – als wäre dies der eine, unumstößliche Beweis für westliche Barbarei und israelische Rücksichtslosigkeit. Den konkreten Vorfall will ich nicht kleinreden; er ist noch nicht vollständig aufgeklärt, und sollte sich die Darstellung als korrekt erweisen, muss das schonungslos untersucht werden. Doch die plötzliche, fast schon choreografierte Welle aus Betroffenheit und Tränen? Sie wirkt hohl.

Wäre diese Trauer echt, hätten wir dieselben Stimmen schon viel früher gehört – laut, beharrlich, tagelang. Wo waren sie, als das Regime seine eigene Bevölkerung unterdrückte? Wo war der Aufschrei, als minderjährige Mädchen im Evin-Gefängnis oder in anderen Folterkellern von Wärtern vergewaltigt wurden – oft nächtelang, brutal, wiederholt –, nur damit man sie danach „legal“ hinrichten konnte? Denn nach der kranken Logik der Mullahs dürfen Jungfrauen nicht getötet werden – also nimmt man ihnen vorher die Unschuld mit Gewalt, bevor man sie stranguliert, erschießt oder am Galgen baumeln lässt.

Die Heuchelei beim Namen nennen

Wo war die Empörung, als homosexuelle Männer öffentlich von Kränen gehängt wurden, ihre Körper stundenlang in der heißen Luft Teherans baumelten, als makabres Exempel für alle, die „widernatürlich“ lieben? Wo die viralen Kampagnen, als tausende Demonstranten – Schüler, Studentinnen, Mütter, Väter – auf den Straßen niedergeschossen wurden? Kugeln in den Kopf, in den Rücken, in die Augen von 16-Jährigen. Manche wurden lebendig begraben, andere in Haft so lange gefoltert, bis sie innerlich zerbrachen – Rippen gebrochen, Nägel herausgerissen, Elektroschocks an den Genitalien, Vergewaltigungen mit Gegenständen, bis der Tod Erlösung brachte.

Hunderte, Tausende solcher Geschichten – dokumentiert, bezeugt, von Überlebenden erzählt. Und doch: Schweigen. Keine trending Hashtags, keine Mahnwachen vor iranischen Botschaften, kein „Never Again“ von denselben Leuten, die heute mit tränenerstickter Stimme über „die Mädchen“ sprechen. Nein: Diese plötzliche Empörung ist kein Mitgefühl. Sie ist ein Ventil, ein Vehikel. Ein willkommener Anlass, den alten, tief sitzenden Hass auf die Vereinigten Staaten und Israel auszuleben – zwei Nationen, die trotz aller Fehler und Widersprüche für individuelle Freiheit, für das Recht auf Selbstverteidigung und gegen totalitäre Unterdrückung stehen. In einer Welt, in der ein mörderisches Regime endlich einen harten Schlag erhält, entlarvt sich die selektive Moral von selbst. Den Betroffenen geht es nicht um die Mädchen. Es geht ihnen um Rache an jenen, die Tyrannen herausfordern. Und genau deshalb müssen wir die Heuchelei beim Namen nennen – und uns weiter für die wahren Opfer einsetzen, bevor und nachdem die Kameras weg sind.