Es geht los: EZB verhängt erste “Klima-Strafen” gegen Banken

Wer dachte, zumindest Finanzfachleute würden dem Klimawahn nur nach außen und zur Beschwichtigung der Politik huldigen, muss nun erkennen, dass er dort tatsächlich fest verankert ist. Die Europäische Zentralbank (EZB) droht bis zu vier Banken Strafen an, weil sie die Fristen für die Bewertung ihrer Klimarisiken nicht eingehalten hätten. Die Geldbußen steigen täglich und können bis zu 5 Prozent der durchschnittlichen Tageseinnahmen einer Bank betragen. Die EZB wollte sich offiziell nicht dazu äußern, anonyme Quellen erklärten aber, dass die Banken, gegen die Sanktionen verhängt wurde, täglich Geldstrafen zahlen müssten, solange die vermeintlichen Mängel andauern. Dies würde beispielsweise 1,4 Millionen Euro pro Tag bedeuten, wenn ein Geldinstitut einen Jahresumsatz von 10 Milliarden Euro erwirtschaftet. Gnädigerweise will man jedoch mildernde Umstände berücksichtigen, durch die einige Strafen reduziert oder sogar ganz aufgehoben werden könnten.

Obwohl es überhaupt nicht zu ihrem Mandat gehört, fordert die EZB die von ihr beaufsichtigten Banken immer wieder dazu auf, angebliche Klimarisiken abzuwägen, indem sie sich auf die Auswirkungen extremer Wetterereignisse auf den Wert von Vermögenswerten oder auf das Risiko, dass Kunden mit einem großen CO2-Fußabdruck ihr Geschäft aufgeben könnten, vorbereitet. Banken müssten alle relevanten Faktoren für klima- und umweltbedingte Risiken verstehen und wie diese durch ihre Engagements beeinflusst werden, so die völlig weltfremde Vorgabe. Die US-Notenbank Federal Reserve zeigt sich hier wesentlich vernünftiger und verzichtet auf dieses ideologische Gängelband, zumindest in einem solchen Ausmaß wie die EZB.

Unterschiedliche regulatorische Rahmenbedingungen

Deshalb haben europäische Banken bereits davor gewarnt, wegen der unterschiedlichen regulatorischen Rahmenbedingungen gegenüber ihren US-Konkurrenten ins Hintertreffen zu geraten. Das interessiert die EZB-Granden jedoch nicht. Vor einem Monat schrieb Direktoriumsmitglied Frank Elderson, dass „eine Wesentlichkeitsbewertung nicht nur ein ‚nice to have‘ ist – die Kenntnis der Risiken ist eine Voraussetzung dafür, dass man sie angehen kann“. Zu den Mängeln, die er manchen Banken vorwarf, gehören die Nichtberücksichtigung aller relevanten Risikokategorien, die Konzentration auf Übergangsrisiken und Auslassung physischer Risiken oder die Betrachtung nur einer Teilmenge von geografischen Regionen und die Verwendung eines Nettoansatzes statt eines Bruttoansatzes zur Identifizierung von Risiken, was die Fähigkeit der Banken untergrabe, die tatsächlichen Auswirkungen zu messen und eine Risikominderung zu planen.

Es reicht also nicht, dass die Klimahysterie mit ihren zahllosen in Gesetzesform gegossenen Unsinnsvorgaben ganze Volkswirtschaften in den Untergang reißt, auch den europäischen Banken werden völlig unnötige Zusatzbelastungen aufgezwungen. Die Klimairren haben offenbar erst Ruhe, wenn das Wirtschaftssystem endgültig klimagerecht zusammengebrochen ist.