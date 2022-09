Es geht los: Meck-Pomm erlässt schon die erste übergriffige Corona-Verordnung

Die Beschwichtigungen vor allem der FDP, das neue Infektionsschutzgesetz sehe ja nur im sehr begrenzten Rahmen bundeseinheitliche Corona-Maßnahmen für den Winter vor, wohingegen die Länder zu „erforderlichen”, „maßvollen” und „angepassten” Interventionen ertüchtigt würden, erweist sich bereits vor Inkrafttreten dieser in Lettern gegossenen Zumutung als Makulatur: Tatsächlich nämlich nehmen die Bundesländer das Gesetz dankbar ebenfalls als Vorlage für „Präventionsmaßnahmen”, die keineswegs auf real eintretende Belastungsszenarien beschränkt bleiben, sondern den Ausnahmezustand für die ganzen Wintermonate zur Regel machen. Genau so, wie Kritiker es vorhergesagt haben.

So hat nun die die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern „im Einklang mit dem neuen Infektionsschutzgesetz der Bundesregierung” – eine eigene Corona-Verordnung beschlossen, die vom 1. Oktober bis zum 7. April gelten soll. Laut der Schweriner SPD-Gesundheitsministerin Stefanie Drese handelt es sich dabei um angebliche „Basisschutzmaßnahmen”, die „vorerst ausreichen” würden, weil die Infektionslage derzeit „entspannt” sei. Abgesehen davon, dass diese „Infektionslage“ – die nach wie vor an einem fadenscheinigen Inzidenzwert festgemacht wird, der seit fast einem Jahr überhaupt kein Gradmesser für Krankheitslast oder Systembelastung ist – ist das, was Drese hier unter „Basisschutz” versteht, schon absurd und freiheitsfeindlich genug.

Bürokratisches Konvolut von 180 Seiten

Die Verordnung umfasst nicht weniger als 180 (!) Seiten und macht deutlich: Deutschland wird diese Pandemie nie mehr los, weil seine Regierenden von der Psychose nicht mehr lassen wollen – auch, weil hier reale Gesundheitsgefahren völlig von den Maßnahmen entkoppelt, letztere gar zum ultimativen Selbstzweck geworden sind. Die Frage nach der Verhältnismäßigkeit von öffentlichem Gesundheitsschutz wird hier noch schon gar nicht mehr gestellt; sicher ist jedoch: Deutschland hat sie für sich auf pathologische Weise völlig anders beantwortet als fast der gesamte Rest der Welt, und hält an seiner Geisterfahrt fest.

So wird fortan in Meck-Pomm – und absehbar wohl nach und nach dann auch in den übrigen Bundesländern – die autoritär-bevormundende Staatswillkür legislativ verstetigt. Es ist die Wiederkehr des Alptraums – ohne die geringsten Lehren aus Omikron, aus einer faktisch rechnerisch schon übertroffenen Herdenimmunität, aus der faktischen Vernachlässigbarkeit des Virus als kausalen Grund für Todesfälle und intensivmedizinische Behandlung ertesteter Infizierter und der Beendigung der „Pandemie“ überall im Ausland gezogen zu haben. Die Gesundheitsdiktatur und -apartheid ist zum Dauerzustand geworden: Wie schon auf Bundesebene festgelegt wurde, gilt fortan in sämtlichen medizinischen Einrichtungen ein Maskenzwang. Zudem wird jedem, der ein Krankenhaus, eine Pflegeeinrichtung oder eine vergleichbare Einrichtung betritt, auch noch ein (wenn nötig sogar kostenpflichtiger) Corona-Test abverlangt. Dies kann sogar Besuchern von Arztpraxen (!) blühen. Davon sind lediglich „Genesene und Geimpfte” befreit, wobei ab 1. Oktober nur noch Personen mit drei Einzelimpfungen (!) als „vollständig geimpft” gelten. Im Klartext: Der Zugang zu medizinischer Versorgung wird von völlig willkürlichen und unverhältnismäßigen Vorbedingungen abhängig gemacht.

Damoklesschwert allfälliger sinnloser Maßnahmenverschärfungen

Die Impfzentren in Kreisen und kreisfreien Städten des Landes sollen vorerst erhalten bleiben und mit 12 Millionen Euro vom Land gefördert werden. Weitere 800.000 Euro werden für den Fortbestand von Testzentren bereitgestellt. Außerdem setzt das Land mit einer Maskenpflicht in Bussen und Bahnen einen „eigenen Akzent”. Weiter erklärte Drese erwartungsfroh, bei stark steigenden Infektionszahlen könne die Maskenpflicht auch auf auf Innenbereiche wie den Einzelhandel, Restaurants, Kinos oder Theater ausgedehnt werden. Dann sei auch abermals die Einführung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern im öffentlichen Raum oder die Festlegung von Personenobergrenzen für Veranstaltungen in Innenräumen möglich.

Zwar musste die Ministerin einräumen, dies sei derzeit nicht erforderlich; das Damoklesschwert der Einführung dieser völlig sinnlosen Maßnahmen lässt man aber weiterhin über den Menschen und Unternehmen tanzen. Auch wenn es laut der Ministerin keinen Automatismus mehr geben solle, der sich nur an Infektionszahlen oder der Belegung von Intensivbetten in Krankenhäuser orientiere und (vorerst) auch auf Reisebeschränkungen, Schulschließungen oder strenge Kontaktverbote verzichten werden soll: Dass solche Maßnahmen überhaupt noch als auch nur theoretisch möglich gelten, zeigt einmal mehr die himmelschreiende Anmaßung der Regierenden und den nunmehr im dritten Jahr in Folge anhaltenden Irrweg der deutschen Corona-Politik. Die Aussagen der Verantwortlichen lassen in keiner Weise die Absicht erkennen, die Zumutung dieser Zeitenwende endlich hinter sich zu lassen und sich stattdessen an die wissenschaftliche und vor allem juristische Aufarbeitung des angerichteten Schadens zu machen.

Wohlig eingerichtet im Machtrausch

Im Gegenteil: Mantraartig deklamieren die politischen Funktionalisten, die sich hier so wohlig eingerichtet haben in ihrem Machtrausch, Menschen nach arbiträren Kriterien die Freiheit abzuwürgen, dass die „Pandemie nicht vorbei sei”. Wie schon der Corona-Panikhetzer und Lügner Karl Lauterbach im Bund, beschwört dies auch Drese: Es gebe zwar eine Grundimmunisierung, Impfstoffe und Medikamente, dennoch könne keine Entwarnung gegeben werden. Diese Meinung haben sie und die anderen Corona-Fanatiker, die es nur noch im Neurotikerparadies Deutschland gibt, allerdings exklusiv.

Während die im Vergleich zu den früheren Freiheitsbeschränkungen gelockerten Maßnahmen der Landesverordnung vom linken Koalitionspartner der SPD erwartungsgemäß begrüßt wurden, kritisierte Thomas de Jesus Fernandes von der AfD-Fraktion: „Die Gesundheitsministerin spricht selbst von einem niedrigen Infektionsgeschehen und beugt sich dennoch unnötiger Bürokratie. Es spricht Bände, dass den Bürgern nur häppchenweise Eigenverantwortung zugestanden wird.“ In anderen Ländern werde Corona längst als endemisch eingestuft. Möglicherweise seien ja die Landesverordnung und das Infektionsschutzgesetz nichts anderes „als ein gesichtswahrendes Ausstiegsszenario aus der nicht mehr existierenden Coronakrise“; tatsächlich jedenfalls installieren sie Gängelungen und unsinnige Rituale, die ein Zurück zur Vor-Corona-Normalität wirksam verhindern sollen – auch wenn das Virus inzwischen deutlich weniger Schaden anrichtet als die meisten saisonalen Grippen früherer Jahre, und wenn die eigentlichen Gesundheitsbedrohungen nach Überzeugung vieler Mediziner und Kritiker inzwischen mehr von Impfschäden und -nebenwirkungen herrühren.