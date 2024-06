Es geht wieder los: Alte Panikmache wegen neuer Corona-Varianten

Wenn der Corona-Wahn auch offiziell für beendet erklärt wurde und gerade die Aufarbeitung der skandalösen politischen Irreführung bei der “Pandemie” schleppend anrollt,, können manche Medien der Versuchung doch nicht widerstehen, die alte Hysterie bei jeder sich bietenden Gelegenheit aufzuwärmen. „Nein, Corona ist noch nicht vorbei“, verkündet nun etwa „Focus” in einer an weltfremden Idiotie kaum zu tippenden Überschrift. „Noch immer mutiert das Virus. Noch immer entstehen neue Varianten. Immer mit dem Ziel, unserer Immunität, die wir durch Infektionen und Impfungen aufgebaut haben, zu entfliehen“. Nach diesem theatralischen Donnerschlag folgte der Bericht über die beiden Varianten KP.2 und KP.3, die sich derzeit angeblich „rasant“ in Deutschland und anderen Ländern ausbreiteten. Auch die Abwasserdaten würden einen leichten Anstieg der Infektionen zeigen.

Dass es sich dabei um eine – ebenso wie auch zu Zeiten der “Pandemie” stets völlig banale und immer dagewesene wissenschaftliche Beschreibung eines unauffälligen Infektionsgeschehens handelt, wird durch die reißerische Form der Berichterstattung völlig unterschlagen. So erfährt der Leser Details, die vor 2019 nur einen winzigen Kreis von Virologen und Experten je gejuckt hätten: KP.2 und KP.3 seien, heißt es da, Sublinien vom Omikron-Abkömmling JN.1. und zählten zu den sogenannten „FLiRT“-Varianten. Der Name ergebe sich aus den Buchstaben „F“, „L“, „R“, „T“, die jeweils in den einzelnen Mutationen dieser Varianten vorkommen.

Angst- und Panikmache weitergetragen

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) würden die beiden Varianten jeweils knapp 21 Prozent der Neuinfektionen in Deutschland ausmachen. „FLiRT“-Varianten würden “klassische Corona-Symptome wie unter anderem Fieber, Schüttelfrost, Husten, Hals-, Kopf- und Muskelschmerzen oder Magen-Darm-Probleme” auslösen. Das sind allerdings keine “klassischen Corona-Symptome“, sondern immer dagewesene Begleiterscheinungen von stinknormalen Erkältungswelle.

Doch als Erbe von Corona, bei dem die immer dagewesene Normalität zu Monster gemacht wurde, soll die Angst- und Panikmache durch Alltäglichkeiten scheinbar weitergetragen werden: In den USA dominiere KP.2 und KP.3 bereits, so „Focus“ unheilvoll weiter. Zwar sei es „zunächst einmal ganz normal, dass das Virus mutiert und sich neue Varianten bilden“, gefährlich werde es aber dann, „wenn diese tatsächlich den Immunschutz umgehen“. Dann könnten nicht nur die Fallzahlen wieder ansteigen – sondern auch wieder schwerere Fälle auftreten. Nebenbei wird dann erwähnt, dass schwere Krankheitsverläufe derzeit unwahrscheinlich seien und „noch ungewiss“ sei, ob beide Varianten auch einen Anstieg der Infektionszahlen bewirken. Dann folgte aber sofort die Einschränkung, dass die aktuellen Meldezahlen auf Stichproben und Schätzungen beruhen, „da aktuell keine verpflichtenden Corona-Tests mehr in Deutschland durchgeführt werden“.

Musterbeispiel für verantwortungslose Angstmacherei

Offenbar wünscht man sich diese bereits zurück. Ob der leichte Anstieg der „Viruslast“ im Abwasser auf KP.2 zurückzuführen ist, werde sich „in den kommenden Wochen zeigen“, müsse allerdings „laut Experten aber noch nicht den Beginn einer Sommerwelle bedeuten“. Es folgt schließlich das übliche Nachbeten der Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für Risikogruppen und allen Menschen ab 60 Jahren, sowie die wohlfeile Mahnung des US-Mediziners Erich Topol, Risikogruppen sollten „wachsam“ sein. Und dann darf natürlich die Geisterbeschwörung der Maßnahmen nicht fehlen: „Altbewährte Schutzmaßnahmen“ wie “Abstand halten, Masken in Innenräumen und regelmäßiges Händewaschen“ würden helfen, das Risiko einer Ansteckung zu reduzieren, so „Focus“ unkritisch. Bis auf Masken in Innenräumen, die weder “altbewährt” noch in irgendeiner Weise wirkungsvoll sind, handelt es sich um seit jeher bei Erkältungen angewandte menschennatürliche zivilisierte Verhaltensweisen, die weniger mit medizinischer Prophylaxe als Anstand und guter Erziehung zu tun haben.

Was “Focus” hier vorlegt, ist wieder einmal ein Musterbeispiel dafür, wie mit substanzlosem Geraune auf verantwortungslose Weise Angst erzeugt wird. Er liest sich, als stamme er von Anfang 2021 und als sei seither nichts an Erkenntnissen über die katastrophalen Nebenwirkungen der Impfungen und das epochale Versagen des RKI hinzugekommen. Unverdrossen werden die Vakzine empfohlen und das RKI völlig selbstverständlich als zuverlässige Quelle angeführt. Der Text zeigt, wie das Corona-Kartell nach wie vor zusammenhält und die Menschen grundlos verängstigt und in die Irre führt.