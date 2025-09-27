Es gibt noch Anstand in Hollywood: Etliche Stars protestieren mit offenem Brief gegen Anti-Israel-Boykottaufruf ihrer Kollegen

Vor zwei Wochen riefen linientreue linke Vertreter der US-Unterhaltungsindustrie, darunter etliche Hollwood-Stars, zu einem Boykott der israelischen Filmindustrie auf, da diese ihrer Meinung nach in “Völkermord und Apartheid im Gazastreifen” verwickelt sei. Dieser Boykottbrief der Schande vom 8. September hat inzwischen mehr 4.000 Unterzeichner, unter anderem die Schauspieler Mark Ruffalo, Joaquin Phoenix, Tilda Swinton, Javier Bardem, Julie Christie und Debra Winger. In ihm wird gefordert, sämtliche israelische Kulturinstitutionen zu boykottieren, die sich an der „Vertuschung oder Rechtfertigung von Völkermord und Apartheid“ beteiligen oder mit der israelischen Regierung zusammenarbeiten. Hinter dem israelfeindlichen und vin antisemitischen Stereotypen und hasserfüllter Propaganda nur so strotzenden Pamphlet steckt die Aktivistentruppe „Film Workers for Palestine”, die erklärte, sie sei zu dem Protest von Filmemachern inspiriert worden, die sich einst geweigert hatten, ihre Werke in Südafrika während der dortigen Apartheid zu zeigen.

Die Nonchalance und Gedankenlosigkeit, mit der Attribute realer historischer Unrechtsregimes so mir nichts, dir nichts auf Israel übertragen werden, um das Land in Misskredit zu bringen und seine Existenzberechtigung zu erschüttern, ist ein unmöglicher Vorgang. Andererseits ist von der linksdekadenten Créme der US-amerikanischen und insbesondere der kalifornischen Unterhaltungs- und Kulturszene auch nichts anderes zu erwarten. Es gibt jedoch – zum Glück – auch rühmliche Ausnahmen, die diese bodenlose Täter-Opfer- Umkehr und Hetze gegen Israel nicht umkommentiert lassen. So haben nun 1.200 Angehörige ebenfalls aus der US-Unterhaltungsindustrie einen konträren offenen Brief unterzeichnet, in dem sie Israel unterstützten und ihre Kollegen dafür kritisierten, dass sie sich der Pro-Hamas-Propaganda unreflektiert anschließend und von israelfeindlichen Kräften vereinnahmen lassen.

“Kein Akt des Gewissens”

Dieser Pro-Israel-Brief stammt nun von der gemeinnützigen Organisation “Creative Community For Peace” (CCFP) in Zusammenarbeit mit der Basisorganisation “The Brigade”, einem Hollywood-Netzwerk jüdischer Interessenvertreter. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem „Kiss“-Gitarrist Gene Simmons, Sharon Osbourne sowie die Schauspieler Jennifer Jason Leigh, Rebecca De Mornay und Liev Schreiber. Darin heißt es: „Die unter dem Banner ‚Film Workers for Palestine‘ verbreitete Erklärung ist kein Akt des Gewissens. Es handelt sich um ein Dokument mit Fehlinformationen, das willkürliche Zensur und die Auslöschung von Kunst befürwortet.“ Es werden auch versöhnliche Töne angeschlagen: „Wir wissen, dass viele von Ihnen gute Absichten haben und glauben, dass Sie sich für den Frieden einsetzen. Aber Ihre Namen werden als Waffe eingesetzt und mit Lügen und Diskriminierung in Verbindung gebracht. Diese Erklärung unterdrückt abweichende israelische Stimmen, legitimiert Unwahrheiten und schützt die Hamas vor Schuldzuweisungen.“

Wenn die Unterzeichner des Boykottbriefs wirklichen Frieden wollten, sollten sie „die sofortige Freilassung der verbleibenden Geiseln“ fordern und sich gegen die Hamas stellen. „Wenn Künstler andere Künstler allein aufgrund ihrer Herkunft boykottieren, ist das eine eklatante Diskriminierung und ein Verrat an unserer Rolle als Geschichtenerzähler“, sagte die Schauspielerin Debra Messing in der Erklärung der CCFP. Die Geschichte zeige, „dass Boykotte gegen Juden seit langem ein Instrument autoritärer Regime sind – indem sie sich dieser Initiative anschließen, stellen sich diese Künstler bewusst oder unbewusst auf die Seite eines dunklen Erbes des Antisemitismus“.

Der Unterschied zu Deutschland: Nicht nur überwiegend Judenhasser, sondern auch etliche -unterstützer

Ihre Kollegin Mayim Bialik ergänzte, dass der Boykott von Filmemachern, Studios, Produktionsfirmen und Einzelpersonen allein deshalb, weil sie Israelis sind, “Spaltungen schürt und zu einer beunruhigenden Kultur der Marginalisierung beiträgt“. CCFP-Geschäftsführer Ari Ingel erklärte: „Zweifeln Sie nicht daran – es gibt eine starke, weit verbreitete Ablehnung des Boykottaufrufs in ganz Hollywood. Auch wenn sie lautstark sein mögen – aufgrund des Aktivismus einiger Mitglieder der antiisraelischen Gemeinschaft –, unterstützt Hollywood im Großen und Ganzen seine Kollegen in der israelischen Filmgemeinschaft und steht ihnen zur Seite!“ Der Brief lässt hoffen und zeigt, dass es im “Sündenbabel Hollywood” doch noch einige propagandaresistente Künstler mit Anstand gibt, die nicht auf der linkswoken Antisemitismus-Welle reiten, Israel mit Lügen und Verleumdungen überziehen und dabei sogar noch dessen Filmindustrie in Mithaftung nehmen.

Während es in den USA eben nicht nur das “antizionistische” Linksmilieu gibt, sondern auch Solidarität mit Israel, wäre eine solch breite Unterstützung für den jüdischen Staat bei den moralisch völlig verkommenen deutschen „Kulturschaffenden“ undenkbar, die sich zwar gerne als mutige Kämpfer gegen imaginäre Nazis inszenieren, vor dem wahren Judenhass jedoch die Augen verschließen und sich sogar noch zu dessen Komplizen machen.