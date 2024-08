Es gibt sie noch, die guten Nachrichten!

Der vereinigte Wirtschaftsraum steht im Dauerfeuer schlechter und schlechtester Nachrichten. Der Sommer war der heißeste seit 468.576 Jahren. Zahllose Betriebe stellen nicht nur die Produktion ein, nein: Sie gehen diesmal wirklich pleite. Zudem weigert sich das uneinsichtige und renitente Volk, die elektrischen Luftpumpenheizungen und fahrbaren Batterien mit Sitzgelegenheit zu kaufen.

Keiner – außer vielleicht ein paar linke Spinner oder Qualitätsmedienopfer – mampft begeistert Käferbeine und Madenkadaver als fortschrittliche und umweltfreundliche Nahrung der Zukunft. Statt Angst zu haben, machen viele coronagestählte Aufgewachte Witze über die Affenpocken und freuen sich schon auf die langen Menschenschlangen vor den Impfbussen mit integrierter Imbissbude.

Ein Glück: Positive Prognosen

Da freut es den voreingenommenen Beobachter des linksgrün-woken Disasters um so mehr, dass die beste Regierung aller Zeiten beim alles entscheidenden Thema der Gegenwart, dem unkontrollierbaren levantinischen Messergefuchtel, nicht so planlos herumwurschtelt wie auf allen anderen Gebieten, sondern konkrete und zielführende Maßnahmen erdacht hat, die sie zeitnah auf den Weg bringen will!

Die fähigsten Köpfe der Verwirrten – darunter die Warze des Grauens, die kleine Schwester von Kalle-Wirsch und die fleischgewordene Kopie von Elmer Fudd (dem bekannten und beliebten Sidekick bei Bugs Bunny) – haben sich beraten und effektive und vielversprechende Konzepte erdacht. Zusätzlich kamen noch Qualitätsvorschläge von der Abrissbirne Germanys und vom Pharmaclown, die ebenfalls in den Lösungsfahrplan eingearbeitet wurden.

Erfolg durch konkrete Maßnahmen

Ein jetzt veröffentlichtes Strategiepapier skizziert die Vorgehensweise. Darin wird zwischen invasiven und doppelplusminus-invasiven Vorgehensweisen unterschieden. Das Motto lautet „locken und reglementieren“. Da die Neugäste im bundesdeutschen Rechtskreis bereits legalisiert sind und so ein Kollateralvermögen zum Behufe der Insolvenzverschleppung des vereinigten Wirtschaftsraumes generiert wurde, sind die Menschen hinter der Personenfiktion entbehrlich.

Man wird daher versuchen, die Hypochonder unter den vorderasiatischen Qualitäts-Torpedodesignern für die Affenpockenimpfung anzuwerben und sie sodann mittelfristig durch so hervorgerufene Krankheiten wie Turbokrebs, Schlaganfälle oder Blutgerinsel endzuverwerten. Da Bratwürste hier nicht ziehen, soll als Lockmittel ein kostenloser Lammfleischdöner aus handelsüblichen Gammelfleisch-Puffs dienen. Dies ist dem Vernehmen nach allerdings lediglich als flankierende Vorgehensweise geplant.

Das deutsche Erfolgsmodell als Exportschlager

Der Köcher der deutschen Politik ist prall gefüllt mit treffsicheren Pfeilen zwecks Küchenutensilienfuchtelei-Reduzierung. Ein erster dieser Pfeile, der als Erfolgsgarant bereits im Vorschriftenkatalog der Kommunen Einzug gehalten hat, ist das Messerverbot in bestimmten Zonen oder Bereichen. Dieses Verbot hat sich als grandioser Erfolg entpuppt: Die Welt beneidet uns dafür. Halsstecher Ali und Macheten-Ubawungu sind tief beeindruckt und regelrecht eingeschüchtert. Da bückbetende Stichwaffen-Massacreure in der Regel mit Schuhen an den Füßen zur Wirkungsstätte ihrer tödichen Facharbeit eilen, wäre alsdann ein Schuhverbot in der Öffentlichkeit die nächste naheliegende Präventionsmethode.

Als nächstes werden dann zielführende Schritte unternommen, sämtliche öffentlichen Plätze zuzumauern und – ähnlich wie im Krieg, wo aufblasbaren Gummipanzerattrappen zur Verwirrung des Feindes dienen – die Fußgängerzonen mit luftgefüllten Menschenpuppen als Täuschkörper zu bestücken, um die kehlenfixierten Fachkraft-Handwerker tunlichst zu verwirren.

Zwei todsichere Maßnahmen werden diskutiert

Die beste Methode, Frauen vor Vergewaltigungen und Morden zu schützen, ist, selbige im Haushalt endzuverwahren. Der Besuch von Restaurants, Discos, Nachtclubs oder lediglich der bloße Aufenthalt nachts im öffentlichen Raum ist viel zu gefährlich für unverschleierte Damen. Zum Schutz der Männer vor Augenkrebs sind orientalische Vamp-Imitate ja dankenswerterweise bereits vollverschleiert; eine Männerschutz-Maßnahme, die bei mitteleuropäischen in den meisten Fällen (noch) nicht notwendig ist. Deshalb ist die Idee, Frauen in der eigenen Wohnung durch vorgeschriebenen Nichtverlassen derselben zu schützen, äußerst erfolgsversprechend. Der wirtschaftliche Schaden, der dadurch entsteht – etwa der Konkurs von Schuh,- Unterwäsche, – Bekleidungs- oder Schmuckgeschäften– wäre angesichts der Vorteile “primär”, wie der Bremer Abiturient sagen würde. Der Friseur kann ja auch nach Hause kommen und der Arzt ebenfalls. Somit wäre dieses Problem gelöst.

Die Klimax der Qualitätsmaßnahmen unserer Qualitätsregierung aber, um die Mordlust der Qualitätsneubürger wirksam zu eliminieren, ist und bleibt das Verbot des Mordens. Nachdem Merkels diesbezügliches Diktum von einst (“Straftaten sind bei uns nichts erlaubt“) zu vage war, wäre die ausdrückliche Untersagung von Tötungsdelikten, für den Anfang zunächst in speziell ausgewiesenen Mordverbotszonen, das Mittel der Wahl. Genial: Sobald Kalle-Wirschs kleine Schwester dies verkündet, werden Hassan, Imre und Wadugukukuckbumbo ihr lästiges Treiben sofort einstellen und gesetzestreue Bürger werden! Wetten?