Es ist geschafft: Die CO2-Schleuder „Mama“ geht in den Ruhestand

Wir schreiben das Jahr 2064. Es ist eine Punktlandung: Während die Welt noch ungläubig auf das Jahr 2045 zurückblickt, atmet das Bundesministerium für planetare Reinheit (ehemals Wirtschaft und Klimaschutz) tief durch – natürlich durch zertifizierte, emissionsfreie FFP45-Filter. Deutschland ist treibhausgasneutral! Das letzte große Leck im nationalen CO2-Budget wurde gestern feierlich und unter Tränen, die aus Gründen der Wassereinsparung natürlich sofort recycelt wurden!, geschlossen: Die biologische Schwangerschaft ist offiziell Geschichte. In einem hochemotionalen Staatsakt im Berliner Humboldt-Forum erfolgte der Abschied vom CO2-Trauma “natürliche Geburt“.

Bundespräsident Kevin Kühnert würdigte die letzte biologische Mutter der Nation, Sabine M. (34) aus Wanne-Eickel. „Frau M. hat der Bundesrepublik einen unschätzbaren, wenn auch ökologisch hochgradig bedenklichen Dienst erwiesen“, so der Bundespräsident in seiner Laudatio. „Neun Monate lang hat ihr Körper unkontrolliert Wärme abgestrahlt, vermehrt CO2 ausgeatmet und – wir müssen es beim Namen nennen – durch hormonell bedingte Heißhungerattacken auf importierte Erdbeeren im Winter, das Pariser Klimaabkommen im Alleingang immer wieder verletzt. Damit ist jetzt Schluss.“

Die Zukunft ist ein blecherner Baukasten: Willkommen, “Mutter 2.0”!

Unter dem Applaus der dreihundert geladenen, rein virtuell zugeschalteten Gäste wurde Sabine M. die „Goldene CO2-Bremse am Bande“ verliehen. Ihr Kind, der kleine Klimabert, wurde direkt nach der Entbindung in die Obhut der Erziehungsanstalt „Effizienz A+++“ übergeben. Die Zukunft der deutschen Demografie gehört ab heute dem Brut- und Reiferoboter „Mutter 2.0“. Die Vorteile liegen für die Bundesregierung auf der Hand: Kein Atem, kein Puls, betrieben rein mit Solarstrom aus der Sahara und zu 98 Prozent recyclebar. Wo früher schwangere Frauen die Wartezimmer der Gynäkologen blockierten und durch Mutterschutzzeiten die Wirtschaft lähmten, stehen nun hocheffiziente, stapelbare Edelstahl-Zylinder der staatlichen „Bruthallen Deutschland GmbH“.

Und der Markt boomt. Für das verbleibende Jahr 2045 liegen der Bundesbehörde bereits 650.000 Voranmeldungen vor. Das Vertrauen in die emissionsfreie Gebärmaschine ist grenzenlos. Wer denkt, die staatlich verordnete Reifekapsel sei unpersönlich, irrt gewaltig. Der Online-Konfigurator der „Mutter 2.0“ lässt keine Wünsche offen. Gegen den entsprechenden Aufpreis – abzurechnen über das persönliche CO2-Zertifikatekonto – können die neuen Elternteile 01 bis 92 ihr Wunschprodukt individuell designen.

Der Wunschkind-Katalog im Online-Konfigurator

Wer einen Wunschtermin möchte – etwa Lieferung exakt am 24. Dezember um 18 Uhr – wird hier problemlos bedient für einen Öko-Aufschlag von 450 Euro. Das Design – Haarfarbe, Augenfarbe und Melaningrad – sind per Dropdown-Menü frei wählbar (Achtung: die Option „blond/blauäugig“ ist aufgrund historischer Belastung zuschlagspflichtig). Ein Clou ist die variable Identität: Besonders stolz ist das Ministerium auf die Diversitäts-Garantie. Im Menüpunkt „Gender“ kann aus den 92 staatlich anerkannten Geschlechtern gewählt werden – inklusive der brandneuen Optionen „Solar-fluid“ und „Klimaneutral-Asymptotisch“.

Mit der Abschaffung der natürlichen Schwangerschaft hat Deutschland bewiesen, dass ihm kein Opfer zu groß ist, um statistische Tabellen im fernen Brüssel grün leuchten zu lassen. Dass die Geburtenrate aufgrund von Serverabstürzen und Chipmangel in den Bruthallen kurzzeitig um 80 Prozent eingebrochen ist, verbucht das Ministerium als vollen Erfolg. Weniger Menschen bedeuten schließlich weniger Atmung. Und weniger Atmung bedeutet: Ziel erreicht. Deutschland rettet die Welt – auch wenn am Ende keiner mehr da ist, um darin zu wohnen.