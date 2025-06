Es ist Krieg, gehst Du hin?

Annalena Baerbock hat es in einem ihrer wenigen lichten Momente auf den Punkt gebracht: „We are fighting a war against Russia.“ Friedrich Merz steuert sein militärisches Kinderkrippen-Wissen bei: „Sie sind meistens nur durch eine militärische Erschöpfung, so tragisch und so furchtbar das für die Menschen ist, …..auf mindestens einer Seite manchmal auch auf beiden Seiten, gegangen.“ Roderich Kiesewetter weiß, wie man tötet: „Der Krieg muß nach Russland getragen werden“. Und Bischof Franz-Josef Overbeck hat es übernommen, die Zehn Gebote – angeblich ohne Wissen des lieben Gottes – auf den neuesten Stand zu bringen, und fordert “Kriegstauglichkeit”. Und irgendwann – dann nämlich, wenn ihm die ersten Kugeln um den Kopf schwirren und der beste Freund nebenan mit zerfetztem Körper und heraushängendem Gedärm zu Boden geht, – dämmert es dann auch dem letzten deutschen Michel, merken es möglicherweise sogar die 25 Prozent, die immer noch Friedrich Merz die Stimme geben würden: Es ist Krieg!

Das Dumme daran ist bloß: Ohne Sie, liebe Leser, klappt das nicht mit dem Krieg! Wenn‘s nämlich drauf ankommt, dann sind Sie es, die den Kopf hinhalten müssen. Diejenigen, für die Sie sich im harmlosesten Fall nur den Kiefer wegschießen lassen, schlimmstenfalls jedoch ins Gras beißen sollen, werden nämlich anderswo gebraucht: Um in Dienstlimousinen zu Kapitulationsverhandlungen mit anschließendem Sektempfang chauffiert zu werden; um vor der UN möglichst stotterfrei Reden abzulesen; um an den Gräbern der Gefallenen deren Eltern und Hinterbliebenen stilvoll zu ihrem großen Glück zu kondolieren, dass sie ihr Kind für Fritze Merz, Lars Klingbeil und Anton Hofreiter opfern durften.

Zweiter Lebenstraum

Mit den 180.000 Soldaten unserer Bundeswehr kann man schlecht den nächsten Krieg gegen Rußland gewinnen. Das ist das Problem. Zumal, laut Bunderechnungshof, zu viele davon einen Schreibtisch fliegen statt einen Jagdbomber. Um nämlich Fritze Merzens zweiten Lebenstraum zu erfüllen, den der stärksten europäischen Armee, braucht es richtig viel Kanzler-, Verzeihung: Kanonenfutter! Zunächst natürlich nur freiwillig. Doch bereits da baut sich die erste Hürde auf. Denn auch in den sogenannten Freiwilligen- oder Berufsarmeen ist die Freiwilligkeit des Sich-Verstümmeln- und Totschießenlassens Ergebnis einer genauen Risikoberechnung: Solange die Wahrscheinlichkeit, die Wohltaten eines beamtenähnlichen Arbeitsverhältnisses inklusive Ausbildung, eines bezahlten Hochschulstudiums und erst recht von Dienstreisen, kostenlosen Bahnfahrten, von schicken Ausgehanzügen, kostenloser Pilotenausbildung und Genuss von Segeltörns auf der Gorch Fock größer ist als die Wahrscheinlichkeit, im Dreck des vordersten Schützengraben sein junges Leben auszuhauchen, werden sich auch für eine Berufsarmee genügend Freiwillige finden. Nicht umsonst hat man die Bundeswehr vor 1989 zuweilen als “Kleiderkammer” bespöttelt.

Aber wehe, wenn die tägliche Routine des öffentlichen Schauexerzierens durch den Ernstfall gestört wird! Dann lässt die Kriegsbegeisterung doch merklich nach. Ich habe gesehen, wie Offiziersfrauen ihre Männer von den Fregatten geholt haben, als die Bundeswehr zu ihren ersten Auslandseinsätzen auslaufen sollte. Geladen waren die Geschütze dann plötzlich nicht mehr mit Übungsgranaten, sondern mit tödlichen Geschossen. Dass die Gegenseite nicht mit Marshmellows zurückschießt, lag nämlich durchaus im Bereich des Möglichen. Und jetzt, da der von deutschen Parteischranzen und in Staatskunst und Diplomatie völlig blinden Politdilettanten herbeischwadronierte Krieg gegen Rußland eigentlich nur noch durch das ihm hoffentlich gegebene Augenmaß Wladimir Putins verhindert werden kann, bewegt sich die Bereitschaft, freiwillig der Bundeswehr beizutreten, knapp über dem absoluten Nullpunkt.

Whatever it takes

Für den Krieg von CDU/CSU, SPD und Grünen gegen den russischen Leib- und Magenfeind des Johann Wadephuhl braucht man schon eine Massenarmee, denn bei einem täglichen Schwund von etwa 900 bis 1.000 Soldaten wäre das Menschenreservoir unserer derzeitigen Truppe innerhalb kurzer Zeit aufgebraucht. Bei einer Massenarmee dagegen kann man aus dem Vollen schöpfen. Da wird nicht länger kaputtgespart, sondern da geht man all in. Da heißt es dann: “Whatever it takes!”. Das geht dann so, wie es immer ging zu Zeiten der Lineartaktik vorindustrieller Kriege: Wenn die vorderste Linie fällt, muß die nächste ran. Wenn deren Gefallene auf den Leichen der armen Teufel von der ersten Linie zu liegen kommen, dann wird die nächste Linie nach vorne geschickt. Nachgerückt wird solange, bis eine Seite erschöpft ist. Gewonnen haben die, die dann noch genug Figuren auf dem Spielfeld haben. Und all den auf dem Schlachtfeld Hingemetzelten zur Tröstung bekommen die, die es diesmal noch geschafft haben, einen Orden. Und dürfen ein Kästchen beziehungsweise einen Rang vorrücken.

Das mit der Massenarmee hört sich gut an. Aber wer lässt sich schon für den schier unstillbaren Ehrgeiz eines Friedrich Merz oder eines Markus Söder freiwillig totschießen? Nun gut, wenn die Masse nicht freiwillig zusammenkommt, dann tut sie es eben unfreiwillig! Dann wird es eben zur allgemeinen Pflicht erklärt, sich totschießen zu lassen – auch Allgemeine Wehrpflicht genannt. Corona hat schließlich gezeigt, wie man man hierzulande mit den Leuten umspringen kann, wenn nur die Parolen dumm genug sind und die Kassen der Nutznießer laut genug klingeln. Und überhaupt: Gesetz ist Gesetz! Wenn nur 316 Abgeordnete des Deutschen Bundestags auf Anordnung ihrer Parteileitung beschließen, dass Du (ich meine Du, nicht die!) – im Ernstfall an die Front gehst, dann gehst Du gefälligst… Verstümmelung und Tod inklusive!

Gefühl eines neuerlichen Ausgeliefertseins

Stellt sich nun die Frage: Kann der Staat wirklich mittels der allgemeinen Wehrplicht über das Leben der einzelnen Menschen entscheiden? Ja oder nein? Ich will nicht den Eindruck erwecken, dass es sich hierbei um eine leicht zu beantwortende Frage handelt, und auch nicht ausschließen, dass es verschiedene Antworten auf diese Frage geben könnte. Aber es bleibt keinem erspart, sich mit dieser Frage zu beschäftigen und – jeder für sich – eine Antwort darauf zu finden. Sonst werden das Fritze Merz, Alexander Dobrindt und Boris Pistorius für Sie tun.

Keine Sorge, wir fangen nicht bei Adam und Eva an. Sondern viel früher: Bereits im Tierreich ist der Schutz- oder Verteidigungsinstinkt wesenhaft angelegt: Denken Sie an die Löwin, die unter Einsatz ihres Lebens ihre Nachkommenschaft vor jedem Eindringling schützt. Oder an die Möwe, die kompromisslos ihr Nest verteidigt. Auf diesem hehren Prinzip der Selbstverteidigung, nicht nur seiner selbst, sondern auch unserer Schutzbefohlenen, gründete amtlicherseits die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht am 21. Juli 1956 und die Wiederbewaffnung Westdeutschlands. Dagegen hatte es bereits damals erhebliche Proteste gegeben. Nun waren zugegebenermaßen die Slogans der Wiederbewaffnungsgegner nicht unbedingt immer die schlauesten: „Lieber Rot als tot“ oder „ohne mich“ oder „Deutschland ist für alle da“ war auf den Spruchbändern zu lesen. Aber unterschwellig und tief im Innersten gab es dieses unbestimmte Gefühl eines neuerlichen Ausgeliefertseins an das anonyme Gebilde Staat. Gerade einmal elf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs herrschte damals eine weitverbreitete Abneigung gegen eine neuerlich drohende Fremdbestimmung über unseren wertvollsten Besitz – das eigene Leben.

Verteidigung ist nicht gleich Verteidigungsfall

Im Augenblick unmittelbar drohender Gefahr im täglichen Leben entscheidet der Bedrohte – seinem Verteidigungsinstinkt und den Notwendigkeiten der Augenblickssituation folgend – selbst über die Art und Mittel seiner Verteidigung. Diese Entscheidung ist dem Soldaten in einem dienstverpflichteten Massenheer natürlich genommen. Über die Notwendigkeit der Verteidigung, über die einzusetzenden Mittel, ja über den militärischen Einsatz überhaupt entscheiden nun andere. Ganz zu schweigen von der real existierenden Möglichkeit, dass der “Verteidigungsfall” von Staats wegen herbeikonstruiert wird mit der erklärten Absicht, Krieg zu führen. Ganz so, wie es derzeit wieder geschieht. Entspränge der Marschbefehl an die Front den lautersten Motiven, formuliert von den lautersten Politikern, getrieben von deren uneigennützigsten Motiven, so ließen sich möglicherweise selbst Freiwillige in genügender Anzahl finden und es bräuchte gar keine Wehrpflicht. Aber nicht nur die deutsche, sondern die Menschheitsgeschichte allgemein zeigt, dass Kriege eben überwiegend aus dem Ehrgeiz und dem Machstreben Einzelner und deren Gefolgschaft geboren werden. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Platt gesagt: In den meisten Kriegen sterben Soldaten eben nicht in Verteidigung ihrer selbst oder ihrer Nächsten, sondern für die Hirngespinste irgendwelcher Enthirnten, die in ihrer Geltungssucht und ihren Machtphantasien buchstäblich über Leichen gehen. Und dafür mag sich selbst der Trägste, der Feigste und auch der Dümmste nicht freiwillig hergeben. Wenn man noch einmal Revue passieren läßt, mit welchem gigantischem Wählerbetrug sich Friedrich Merz buchstäblich an die Macht lügen und sich seine parlamentarische Machtbasis zusammenkaufen konnte, dann hat die deutsche Politik ein für allemal jene Glaubwürdigkeit und Lauterkeit verloren, die unabdingbare Voraussetzung für die Rechtfertigung einer allgemeinen Wehrpflicht sein müsste. Diesen Lügenbaronen glaubt man kein Wort mehr – und schon gar nicht wenn man dafür unter Umständen das eigene Leben, Väter und Mütter ihre Kinder dafür hergeben sollen.

Kein Entrinnen?

Von denen, die derzeit in der deutschen Politik das große Wort führen, verfügen viele nicht im Entferntesten über die charakterlichen oder intellektuellen Qualitäten, ihre Mitmenschen zum Sterben für ihre politischen Wolkenkuckucksheime zu verpflichten. Teils dumm wie Stroh, teils unehrlich bis zum Abwinken, teils ehrgeizig bis zum Verkauf der eigenen Großmutter haben sie Deutschland in einen Krieg verwickelt, an dessen Entstehen sie zuvor tatkräftig mitgewirkt hatten, dessen Eskalation sie unaufhörlich fordern und fördern – und dessen mögliche katastrophale Folgen sie mit geradezu hitleresquer Gleichgültigkeit in Kauf nehmen. Und für diese Figuren soll das Volk wieder einmal und wie immer den Kopf hinhalten? So scheint es; nichts einfacher als das: Es braucht doch nur noch ein klitzekleines Gesetz, dann gibt es kein Entrinnen mehr. Oder?

An dieser Stelle können wir die Beantwortung der bereits angedeuteten finalen Frage wirklich nicht mehr länger aufschieben: Darf dieses anonyme Gebilde, Staat genannt, mittels einer zufällig zusammengeschusterten parlamentarischen Mehrheit seine Bürger per Gesetz verpflichten, auch für die absurdesten Kriegsziele seiner Funktionäre in den Krieg zu ziehen und gegebenenfalls so lange zu sterben, bis eben jene Funktionäre der Meinung sind, jetzt sei es genug? Darf sich ein Staat zwecks Erreichen seiner politischen Ziele überhaupt des Lebens seiner Bürger bedienen? Die Führer der Koalitionsparteien, Friedrich Merz, sein Kriegsminister, sein Polizeiminister, die Grünen und natürlich die Juristen werden sagen: Natürlich darf er das; es ist ja schließlich das Gesetz.

Ein mögliche Antwort darauf: Schert euch zum Teufel mit eurem Gesetz! Macht euren Krieg alleine!