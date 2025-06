Es ist möglich: Wie man den Todessommer 2025 überleben kann

Riechen Sie es auch? Allerorten liegt der Duft der Verwesung über unserem Land. Das Massensterben setzt gerade ein! Tausende von Hitzetoten liegen aus Mangel an Kühlhäusern an den Straßenrändern – als eindringliches Zeugnis des heißesten Juni, Juli und August seit 12,34567 Milliarden Jahren oder, genauer gesagt, seit Beginn der Wetteraufzeichnungen auf dem Hausdach von Sir Isaac Newton in Cambridge am 18. März 1725: Damals stellte der Universalgelehrte ein Windspiel auf sein Dach und erhob so bereits hochwissenschaftliche Daten, die der aktuellen Meteorologie und Klimaforschung in Sachen Genauigkeit und wissenschaftlicher Beweiskraft um nichts nachstehen.

Die aktuellen und öffentlich-rechtlich gesichert validierten Daten belegen nun eindeutig, dass der Temperaturkatastrophe nicht mehr beizukommen ist. Es gilt auch als bewiesen, dass es nicht daran liegen kann, dass gegenwärtig die Jahreszeit “Sommer” herrscht. Unabwendbar ist zu erwarten – ähnlich wie bei Corona -, dass Millionen Menschenleben gefährdet sind. Allerdings war der Coronatod leichter festzustellen, als es ein Herzschlag wegen Überhitzung ist. Wir erinnern uns ungern: Fiel ein Dachdecker vom Dach und war tot, machte man post mortem noch schnell einen Coronatest – und wusste so ganz sicher, dass der Tote an Corona verstorben war. In Anbetracht all dessen fragt sich der durchschnittliche biodeutsche Stadtbewohner, wie er trotz heller Haut– und Haarfarbe dem drohenden Hitzetod entrinnen kann.

Die guten Nachrichten zuerst

Doch es gibt nicht nur Klima-Hiobsbotschaften! Die folgenden Hinweise enthalten nämlich richtig mutmachende Fakten: So ist die letztjährige feuchteste Dürre aller Zeiten jetzt gesichert überwunden, und auch die trockensten Überschwemmungen aller Zeiten haben ein Ende gefunden. Die aktuellen Lufttemperaturen erlauben es nun auch endlich, die Heizung zu Hause abzustellen – das spart CO2 und dem Heizenden_Innen/außen/dingsbums außerdem Geld. Und, last but not least, weicht endlich der Glühwein dem gut gekühlten Roséschoppen im Weingut des Vertrauens oder auf dem heimischen Balkon respektive der heimischen Terrasse.

Auch sind die Aussichten, klimatechnisch gesehen, gar nicht so schlecht: Der ins Haus stehende Atomkrieg im Nahen Osten samt anschließenden nuklearen Winter wird nämlich gesichert für eine Abkühlung der Temperaturen sorgen. Auch die Vulkane weltweit sind jetzt der grünen Klimareligion beigetreten und blasen eben nicht nur Millionen von Tonnen CO2 in die Luft (was ja für die Zerstörungspläne der grünen Sekte schlecht ist, brauchen Pflanzen doch schließlich CO2 zum überleben), sondern freundlicherweise auch Millionen von Tonnen Asche, die wirkungsvoll die Atmosphäre verdunkeln und für Abkühlung sorgen werden. Versprochen!

Wie der Einzelne sich vor der Hitze schützen kann

Von den Messergriffingenieuren aus Westasien und Nordafrika lernen heißt Kühlen lernen! Denn seit Jahrtausenden trotzen diese Fachkräfte trockener und heißer Luft. Wie tun sie das? Durch gut durchdachte Bekleidung. Kreislaufinstabile Gutmensch_Innen haben daher durchaus die Möglichkeit, die modisch-formschöne Bekleidung der vollverschleierten Repräsentantinnen der Religion des Friedens in Form einer Unterziehhaube oder einer Hijab-Cap in Verbindung mit einer Ganzkörpergardine nachzuahmen. Sind auch noch Füße und Hände bedeckt, kann es zu keinem Sonnenbrand mehr kommen. Wichtig ist auch die Farbe der Stoffglocke: Aus Absorptionsgründen sollte diese schwarz sein.

Eine weitere, äußerst wirkungsvolle Maßnahme, der bereits real existierenden Glutwelle die Stirn zu bieten, besteht in einer saftigen Erhöhung der CO2-Besteuerung. Diese wird schwer Eindruck auf die Sonne machen und auch den Wind dazu veranlassen, mehr polare Luft nach Mitteleuropa zu blasen. Eine Holzglut beispielsweise kann mehrere hundert Grad Celsius heiß sein, doch die Glut der Sonne ist um ein Vielfaches heißer. Jeder Steuereuro wird diese Temparatur mäßigen! Deutschland wird wieder einmal die Welt retten!

Urlaub zu Hause wird wieder attraktiver

Sie fliegen gerne nach Mallorca, um sich an den Strand zu legen und sich einen Eimer Sangria in den Kopf zu schrauben? Sparen Sie sich die Zeit, das Geld und die Mühe! Denn das alles können Sie jetzt auch in Deutschland haben. Kaufen Sie sich Sand im Baumarkt Ihres Vertrauens, bringen Sie diesen auf Ihrem Balkon aus, spannen Sie einen Sonnenschirm auf, der neuerdings auch gegen Sommer-Regen hilft – und in guter alter Hausmannstradition können Sie sodann das beliebte Bierspiel “nicht lang schnacken – Kopf in Nacken” immer und immer wieder spielen.

Wie wir alle wissen, haben Experten ja – bevor sie zurückkamen – herausgefunden, dass Bier bei Hitze sehr gut sei! Es besteht nämlich fast ausschließlich aus Wasser und enthält in etwa dieselbe Menge an gelösten Stoffen wie Zucker und Mineralien, wie sie auch im menschlichen Blut vorhanden ist. Schwitzen ist also kein Problem mehr, solange genug Bier zur Verfügung steht!