Es ist wieder Pride-Monat!

Hey Leute, es ist mal wieder “Pride-Monat”! Und wie der Zufall so spielt, wurde pünktlich zum Beginn dieses weiteren bunten Junis, in dem wir gefälligst alle fröhlich feiern sollen, dass so viele Progressive bei jeder Gelegenheit ihre Fortpflanzungsorgane in Ausscheidungsorgane stecken dürfen, in den USA eine Psy-Op losgetreten, die die konservative Rechte zerlegt – und vor allem den Antisemitismus und den Judenhass befeuert. Zufall?

Diese Operation folgt jedenfalls exakt dem Playbook des Dschihadismus. Zugehörige Namen in diesem Kontext sind Glenn Greenwald und Anthony Weiner, beides auf ihre unterschiedliche Art Perverse, die nun die westliche Degeneration nicht nur salonfähig, sondern auch politikfähig machen. Hierbei spielen Verknüpfungen mit der Muslimbruderschaft und mit George Soros hinein – und zwar über Huma Abedin, einer früheren engen Vertrauten Hillary Clintons und inzwischen Frau des homosexuellen Sohnes von George

Echtes Wertefundament versus “Progressive”

Es gibt Hinweise, dass die überaus heftigen, mutmaßlich orchestrierten Ausschreitungen in Paris vom Wochenende und Emmanuel Macrons nonchalanter Umgang mit diesen, wie auch die signifikante Kehrtwendung der deutschen Israel-Politik ebenfalls Teile beziehungsweise begleitende Nebenschauplätze dieser Operation sein dürften.

Das Gute daran ist, dass man nunmehr immer deutlicher erkennt, wer über ein echtes Wertefundament verfügt und dieses auch gegen die dumpfe Mehrheit im eigenen Rudel vertritt, und wer – ähnlich übrigens wie das AfD-Geflügel um Björn Höcke – grundsätzlich alles abwehrt und eine Wagenburg um genau denjenigen baut, der die Gründe für die Skandale liefert. Auf jeden Fall hoffe ich persönlich, dass BMW und Siemens und Rewe – und wie sie alle heißen – auch dieses Jahr wieder ordentlich “Pride”-Flaggen hissen und damit uns allen zeigen, wie schön progressiv sie sind…