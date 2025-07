Es stinkt zum Himmel – nicht nur in Rüsselsheim

Es sind Bilder, die man im „besten Deutschland aller Zeiten“, in dem wir nach der Meinung von Frank-Walter Steinmeier leben, nicht erwarten würde: In der Stadtmitte von Rüsselsheim, im Hinterhof eines Wohn- und Geschäftshauses in der Fußgängerzone, stapelt sich der Müll (siehe Beitragsbild oben). Neben Geschäften im Erdgeschoss, darunter auch eine Fleischerei, befinden sich in den Obergeschossen rund 50 Mietwohnungen, die überwiegend an Bürgergeldempfänger vermietet wurden. Die Nachbarn beschweren sich über Ratten und Gestank – aber die Behörden schauen weg. In der Nachbarschaft befindet sich das Ordnungsamt, und es werden ständig Parksünder aufgeschrieben. Die Stadtreinigung meldete die Situation. Nach Auskunft der Verwaltung der Wohnungseigentümergemeinschaft aus dem benachbarten Wohn- und Geschäftshaus (auch die Läden und Büros sind rechtlich wie Eigentumswohnungen zu behandeln) war die Aussage der Stadtverwaltung: „Das ist ein Privatgrundstück, der Eigentümer darf dort machen was er will!“

Zu Zeiten der Corona-Hysterie durfte man in seinem eigenen Haus nicht machen, was man wollte. So durfte man keine Besucher empfangen oder Partys feiern, was mit dem Gesundheitsschutz begründet wurde. Jetzt ist die Seuchengefahr, die z.B. von den reichlich vorhandenen Ratten ausgeht, keine Anlass zum Einschreiten der Behörde. Der Verfasser konnte sich in dem Haus umsehen. Die Haustür ist ständig offen und eine alte Dame, vor 3 Jahren aus der Ukraine geflohen, freute sich, dass der Verfasser etwas Russisch sprach und zeigte ihm ihre Wohnung. Sie war klein und dunkel, aber der Vermieter bekommt vom Sozialamt den zulässigen Höchstsatz. Im Haus wird nichts gemacht. Die Mieter, die meist kein Deutsch sprechen, beschweren sich aber nicht. Duldet die Behörde die Missstände, weil sie für die Unterbringung der Flüchtlinge auf solche Vermieter angewiesen ist?

Wer ist der Eigentümer?

Nach Aussage der Hausverwaltung des Nachbargrundstücks, die das Grundbuch eingesehen hat, ist die Eigentümerin des Grundstücks eine GT Germany Takeover Objektgesellschaft 1 GmbH, Am Dorfanger 12, 12529 Schönefeld, eingetragen beim Amtsgericht Cottbus unter der Registernummer HRB 15121. Es handelt sich also um einen Finanzinvestor, dem das Gebäude und seine Mieter mutmaßlich egal sind, weil es ihm um schnelle Geld geht. Das Sozialamt ist eine sichere Einnahmequelle, und zur Profitmaximierung werden die Kosten gedrückt.

Nun wollte der Verfasser mehr über dieses Unternehmen erfahren. Die Website des Unternehmens zeigte nicht weniger als 220 unter der Adresse eines Wohnhauses in einem Wohngebiet in Schönefeld (südlich von Berlin gelegen) ins Handelsregister eingetragene Unternehmen, hauptsächlich unter der Kennung „Immobilien (L68)“ und „Holdings sowie Finanzdienstleistungen (K64)“. Auf Google Streetview sieht man hier eine ordentliche Wohngegend; Das Satellitenbild von Google Maps zeigt ein normales Einfamilienhaus:

Es dürfte sich um ein Einfamilienhaus handeln. Ein Bürogebäude mit 220 aktiven Unternehmen sieht anders aus. Es handelt sich hier also offenkundig um 220 Briefkastenfirmen! Über die Hinterleute derselben lässt sich nur spekulieren. Früher hatte die US-Bank Lehman Brothers undurchschaubare Netzwerke aus Briefkastenfirmen konstruiert, um faule Immobilienkredite als Wertpapiere mit vorgetäuschter bester Bonität an den internationalen Börsen zu verkaufen. Für einen solchen Hintergrund wäre aber ein Firmensitz in der Nähe von Frankfurt sinnvoller gewesen, und Investment-Fonds würden nach einer kurzen Internet-Recherche angesichts der seltsamen Geschäftsadresse solche Wertpapiere nicht kaufen.

Für professionelle Finanzinvestoren ist dieses Firmenkonstrukt also nicht professionell genug. Die Vermutung, dass es sich um eine Geldwaschanlage von Clan-Kriminellen aus dem nahen Berlin handeln könnte, wäre natülich reine Spekulation; gleichwohl: Am 1. Juli 2025 berichtete selbst das ZDF über die Unterwanderung des Staates durch Clan-Kriminelle. Es ist schon auffällig, dass die Behörden in Rüsselsheim die Eigentümerin der Immobilie nicht belästigen wollen und dass auch die Lokalpresse den Vorgang totschweigt. Dabei stinkt es buchstäblich zum Himmel. Es soll aber ohne weitere Beweise trotzdem nicht behauptet werden, dass die Behörden und die Journalisten bestochen wurden. Doch der Oberbürgermeister sollte sich langsam auf unbequeme Fragen einstellen.

Politische Verantwortung

Politisch verantwortlich für die Untätigkeit der Behörden ist der OB Patrick Burghardt, von 2014 bis 2022 stellvertretender Vorsitzender der CDU Hessen. Auf seiner Website posiert er mit einem ausgestreckten rechten Arm, ist aber sonst ein strammer Kämpfer gegen Rechts. Diese Feststellung lädt zu einem Wortspiel ein, ob er auch ein Kämpfer gegen die Rechte der Nachbarn auf ein ungestörtes Leben und Arbeiten in ihrem Eigentum und für einen zwielichtigen Investor ist. Dem Einzelhandel und den Gaststätten in der Nachbarschaft drohen Umsatzeinbußen, und die Wohnungseigentümer besonders der Penthouse-Wohnungen auf den Dächern der Nachbargebäude haben den Gestank zu ertragen. Bei ihnen handelt es sich aber nicht um Sozialleistungsempfänger; von ihnen darf man Entbehrungen erwarten.

Es sind mehrere Entwicklungen, die sich hier überlagern. Seit rund 30 Jahren werden Autos aus den Innenstädten verbannt, und mit ihnen die Autofahrer. Dadurch verkommen die Innenstädte zu Ladenflächen, in denen nach Feierabend kein Leben mehr zu erkennen ist. Seit Corona häufen sich aber auch hier die Geschäftsaufgaben. Die hochwertigen Wohnungen, die vor 50 Jahren gebaut wurden, haben an Wert verloren. Die gutsituierte Zielgruppe hat auch Autos, und möchte damit ihre Wohnung erreichen. Es bleiben nur Mieter, die sich kein Auto leisten können. Ohne zahlungskräftige Anwohner und mit zwielichtigen Passanten wandert auch die Gastronomie ab, von Dönerbuden und Fastfood-Ketten abgesehen.

Ziel von Geldwäsche

Die wertgeminderten Innenstadtimmobilien werden dann für Finanzinvestoren interessant, die mehr auf die Relation von Mieteinnahmen und Kaufpreis achten, als auf den baulichen Zustand und das Umfeld der Immobilie. Und die Existenz halbwegs seriöser Finanzinvestoren, wie einst aus der Lehman-Brothers-Szene bietet das Umfeld, in der sich auf ein mafiöses Milieu mit dem Ziel der Geldwäsche etablieren kann. Es ist dann schwer, halbwegs seriös und kriminell zu unterscheiden.

Das fragliche Gebäude wurde von einem ortsansässigen Architekten Ende der 70er Jahre für Opel-Angestellte gebaut, die sich deutschlandweit beworben hatten und schnell für ein bis Jahre eine Wohnung brauchten. Sie konnten ihren Arbeitsplatz zu Fuß erreichen und hatten in einer funktionierenden Innenstadt ein gutes Wohnumfeld. Ein Eigentümer mit Bodenhaftung hätte sich um sein Gebäude gekümmert und das aktuelle Chaos nicht entstehen lassen. Immobilien können seriöse Geldanlagen sein. Sie sollten aber nicht zum Spekulationsobjekt werden.