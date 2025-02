Es war einmal: Damals Bismarck, heute Trump?

Deutschland ist verhaltensgestört. Einer der letzten großen deutschen Staatsmänner ruht in seiner Gruft am Rande des Sachsenwaldes im beschaulichen Aumühle. Otto von Bismarck war ein sinnstiftender Nationalstaatler, der seine sieben Sinne noch beisammen hatte. Der Eiserne Kanzler erschuf das Deutsche Reich, war dessen Regierungschef – und nicht so meschugge wie die merkelisierte Krabbelgruppe, die sich heute mitunter wie ein antiautoritärer Kindergarten – und zwar auf allen Ebenen deutscher Politik – danebenbenimmt. Otto von wer? Bismarck? Kleiner Exkurs zur Einführung: Deutsche Schüler wissen nichts über den Gründervater ihrer Nation; bei der grünen Hupfdohle Emilia Fester (“Ach echt? Der war Kanzler?”) reichte es grade noch zur Assoziierung mit Heringen. Woher soll es aber auch kommen? Überwiegend linksorientierte GEW-Pädagogen sortieren hierzulande Geschichte seit Jahrzehnten vor wie ein Imbissbudenbesitzer Würste und Pommes: Es wird nur serviert, was auf kleiner Tafel angeboten wird, gewürzt wird nach politischer korrekter DIN-Norm, die ewig gleiche Wurst, kein gestern, kein morgen und daneben eine Mülltonne für den obligatorischen (Nazi-)Müll.

Zu abstrakt? Erinnerungen eines Vaters: Der Sohn sollte einst für den Deutschunterricht eine Textanalyse über ein Gedicht verfassen. Schularbeiten, damals noch zuhause. Das Gedicht handelte vom Berlin der 1920er Jahre, von Unruhen und Straßenschlachten. Der Sohn, Schüler einer Realschule, verstand den Inhalt des Gedichtes nicht. Von seinem alten Herrn gefragt, ob er denn keine Geschichte an der Schule lerne und ob er dort schonmal etwas über die Weimarer Republik erfahren hätte, kam die Rückfrage: “Was ist die Weimarer Republik?! In Geschichte fangen wir jetzt grade mit Kaiser Wilhelm an.” Nennen Sie das getrost, was es ist: Idiotenpädagogik. Besser: Vorsätzliche Verblödung mit System. Von Kaiser Wilhelm zu Bismarck wäre es zwar kein weiter Weg, aber weder der Name Bismarck noch die Weimarer Republik tauchten offenbar bei diesem Jungen – wie bei hunderttausenden deutschen Schülern auch – jemals im Unterricht auf. Dafür aber lang und breit: Adolf Hitler, die Nazis, der Holocaust, der Zweite Weltkrieg. Keine Ahnung vom Kontext, aber die didaktisch kompromisslose Vermittlung, dass es jedenfalls kein Vogelschiss war. Deutsche sind vor der Geschichte mit zunehmendem zeitlichen Abstand zum Dritten Reich nur Täter und Nazis, gerne mit “blauem” Gegenwartsbezug. Also: Dauerwarnung vor sich selbst statt Bildung und Aufklärung.

Bloß kein toxischer Nationalstolz!

Der erwähnte Schüler besuchte mit den Klassenkameraden bei einem Schulausflug nach Frankreich lediglich ein ehemaliges Konzentrationslager im Elsass; über das Leben der Franzosen, Land und Leute erfuhr er sonst nichts. Seit einigen Jahren müssen hierzulande Schüler Zwangsbesuche – notfalls auch gegen den Willen der Eltern – in den sich massiv ausbreitenden Moscheen des Landes absolvieren. Über die Scharia und gesteinigte “Ehebrecherinnen”, über in islamischen Staaten an Baukränen aufgehängte Homosexuelle oder zu Tode geprügelte junge Mädchen im Iran, die sich weigern, das Zwangskopftuch zu tragen, erfahren sie dort nichts. Wären ihre Geschichtslehrer wenigstens bis zu Bismarck gekommen, hätten sie wenigstens Kenntnis davon erlangt, dass sie Angehörige eines deutschen Staatsvolkes im eigenen Land sind, das einst groß und bedeutsam war; einer Nation, die lange vor Adolf Hitler echte Weltmacht (!) war – und das weniger militärisch oder politisch, sondern vor allem wissenschaftlich, geistig, musisch, kulturell. Interessiert heute nicht mehr, kann weg, würde nur toxischen Nationalstolz fördern!

Es liegt an staatspolitischer Schwäche, dass – heute weitaus mehr als in der Nachkriegszeit – inzwischen ein völlig degeneriertes, amputiertes Deutschlandbild im Bildungskanon vermittelt wird, das sich künstlich auf 12 Jahre Diktatur verengt und ansonsten alle großen Errungenschaften von Deutschen durch Verweis auf postume Großverbrechen relativiert und negiert. Postkoloniale Scham, Vielfalt, Diversität und Selbstverleugnung sind angesagt! Unser Land, vergraben in einem Müllsack mit Aufschrift: “Deutschland 1933-45 – mehr muss man nicht wissen!”. Wer sich dieser Tage, kurz vor der deutschen Richtungswahl und angesichts der epochalen US-Neuorientierung, in die deutsche Geschichte vor (!) Adolf Hitler eingräbt, der reist in ein unbekanntes Land vor unserer Zeit. Am 25. März 2024 erschien ein bemerkenswerter Artikel von Philip Cassier in der “Welt”. Cassier, Absolvent des Studiengangs Neuere Geschichte, tat etwas für hiesige Journalisten Ungewöhnliches: Er verließ die schmale Enge gängigen historischen Bewusstseins und ließ die Geschichte des geeinten Deutschlands wieder vor (!) Adolf Hitler beginnen – nämlich bei der Reichsgründung 1871. Worte, die neugierig machen: “Als der junge Kaiser Wilhelm II. am 18. März 1890 das erzwungene Rücktrittsgesuch seines greisen Reichskanzlers Bismarck annahm, trauerten nur wenige Deutsche. Internationale Beobachter waren da ganz anderer Meinung.”

Fade Vasallentreue und unterwürfige Schwäche

Wenig Worte, es ist brisant: “Doch hier beginnen die Probleme bei der Einordnung des Mannes, der die Gründung des deutschen Nationalstaates im Jahr 1871 durch eine Reihe von Kriegen vorbereitet hatte. So groß die Erleichterung im Reich war, die Bismarck durch die Sozialistengesetzgebung und den Kulturkampf selbst befeuert hatte: In Europa herrschte Sorge, wie die Deutschen mit ihrer militärischen Macht nun umgehen würden. Das brachte wohl niemand so gut auf den Punkt wie der englische Zeichner John Tenniel.” Kurios: Ein starker Regent erkämpft den Platz für den soeben geschaffenen Staat – und gilt fortan bei europäischen Nachbarn als Garant des Friedens! Und zwar wegen der Stärke des Landes – und nicht wegen fader Vasallentreue und unterwürfiger Schwäche. Bismarck verkörperte all das, was im heutigen deutschen Politikbetrieb Fehlanzeige ist: Stärke, Würde, selbstbewusste Politik im ureigenen nationalen Interesse des eigenen Landes und seiner Bürger. Quasi nichts anderes als das, was nun in den USA unter Donald Trump geschieht. Der Zeichner Tenniel stellte den scheidenden Kanzler im Satiremagazin „Punch“ in einer legendären Karikatur historisch als Kapitän dar, der das Schiff verlässt, während im der junge Kaiser an der Reling gleichgültig nachblickt. Tenniel überschrieb dies mit „Der Lotse geht von Bord“ – ein bis heute weltberühmtes Zitat.

Der “Welt-Autor” ordnete diese zeitgenössische Einschätzung als letzten Gruß der britischen Weltmacht ein, die zuvor früh geahnt hatte, “dass es in Europa höchstwahrscheinlich keinen Krieg geben würde, solange Bismarck im Amt war” – nach seinem Weggang und späteren Ableben aber dann um so eher. Erinnerungen an Trump: Stark und virtuos im Spiel der Diplomatie mit einem strategischen Ziel, das keine moralischen Einschränkungen kennt: Unbedingte Friedenssicherung. Die Deutschen fürchteten „Gott und sonst nichts auf der Welt“, sprach Bismarck, und gab noch den präzisierenden Nachsatz: „Und diese Gottesfurcht ist es schon, die uns den Frieden lieben und pflegen lässt.“ Cassiers historisches Fazit sollte man mehrfach lesen und verstehen: Es werde “einem schmerzlich bewusst, welche rhetorischen Möglichkeiten der deutschen Politik durch die Verbrechen nach 1933 abhandengekommen sind. Schon deshalb wird Bismarck bleiben.” Gewiss; Otto von Bismarck ist eine derart wirkungsmächtige Figur der Geschichte und als äußerst komplexes Thema so gewaltig, dass im Rahmen dieses Beitrags nicht ansatzweise genug Raum für Ausführlichkeit besteht. Dies soll eher eine Anregung mit aktuellem Bezug sein – auch, weil dieser Tage offenbar wieder mal eine geschichtslose Jugend den Rattenfängern der SED-Linkspartei in die Falle geht. Denn wer seine Geschichte nicht kennt, ist leicht manipulierbar und leicht lenkbarer Mitläufer.

Selbst die DDR war nationalbewusster als die heutige Reste-BRD

Typisch für die deutsche Wackelgesellschaft: Bücher über Bismarck wurden in allen Dekaden und jeweils im Duktus des herrschenden Zeitgeistes geschrieben. So verraten manche Bismarck-Biographien oft mehr über deren Autoren und die politischen Präferenzen ihrer Zeit aus als über diesen überlebensgroße deutschen Gestalter selbst. Piefkes und Persönlichkeiten, typisch deutsch: Das Datum bestimmt das Bewusstsein! Dies ist ein untrügliches Indiz für mangelndes historisches Verständnis; noch schlimmer: ein Zeichen, dass diese Bevölkerung permanent und bis heute leicht manipulierbar ist, unterinformiert durch Kontrollkorridore läuft, die den jeweiligen starken Interessengruppen und Parteien ihrer Zeit Macht und Gestaltungseinfluss garantieren. Eine gebildete, geschichtsbewusste Bevölkerung hingegen, die sich als große Nation der Staatsmänner und Erfinder – und das seit mehr als 200 Jahren – wahrnehmen würde, könnte niemals so leicht mit primitiven Nazikeulen gejagt und schamkonditioniert werden. Ein “normales” Deutschland würde seinen Bismarck kennen, der einst sagte „Die einzige gesunde Grundlage eines großen Staates, und dadurch unterscheidet er sich wesentlich von einem kleinen Staate, ist der staatliche Egoismus und nicht die Romantik, und es ist eines großen Staates nicht würdig, für eine Sache zu streiten, die nicht seinen eigenen Interessen angehört.“ Mit dieser Emphase des Staates und des überlebenswichtigen Primats einer gesunden Macht- und Interessenpolitik entfernte Bismarck sich vom traditionellen Konservatismus. Ein raumgreifender Pragmatiker, ein echter früher Trump eben!

Ironie der Geschichte: Ausgerechnet aus der DDR kam eine der bislang klügsten Bismarck-Würdigungen. Der Historiker Ernst Engelberg brachte 1985 den ersten Teil seiner Bismarck-Biographie heraus, die Ost und West gleichermaßen staunen ließ – weil sie “eher liebevoll und, abgesehen von der Sozialistenverfolgung, wenig kritisch mit dem Kanzler umging”, wie Wikipedia weiß. Engelberg erkannte, was sogar auch andere marxistisch-leninistische Historiker der Zeit noch honorieren konnten: Dass nämlich die deutsche Reichsgründung eine Phase des Fortschritts einleitete, die eben “auch der Arbeiterklasse einen nationalen Zusammenschluss ermöglicht” habe. Engelberg betrachtete Bismarck nicht als Abenteurer, sondern als überlegt handelnden, rationalen Realpolitiker – weshalb er ihm sogar “seine sozialen Wurzeln im Junkertum” verzieh. Wir lernen bei der Lektüre dieser Zeilen: Selbst die DDR hatte noch mehr Nationalbewusstsein als die geistig hohle heutige BRD. Engelbert weiter: Der Erste Weltkrieg sei nicht Bismarcks Erbe, sondern die Schuld seiner Nachfolger gewesen. Wenn das sogar DDR-Historiker erkannten, müsste doch eigentlich eine Chance bestehen, in gemeinsamer Bismarck-Exegese Trennendes beiseite zu schieben und wieder ein Volk zu werden, oder? In Frankreich beispielsweise sind Linke und Rechte gewiss auch keine politischen Freunde – aber sie sind alle Franzosen und die Liebe zur Nation, zur eigenen Kultur und auch – trotz Napoleon! – zur eigenen Geschichte verbindet sie alle. Das gibt es im von konditionierten Selbsthass zerfressenen Brandmauer-Deutschland eben nicht. Würden wir hierzulande zur Abwechslung wieder mehr über Bismarck reden und weniger über Hitler – und nein, dies bedeutet nicht, die Scheusslichkeiten des Holocaust jemals zu vergessen oder infrage zu stellen –, dann wären wir geistig gesünder und normaler. Es würde uns mit der Welt versöhnen.