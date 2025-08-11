Es werde Lärm

Neben den vier Jahreszeiten gehört die Stille zu den Feinden der Neuen Normalität. Supermärkte, Hotels und Gaststätten sind inzwischen flächendeckend mit amerikanischen Songs verlärmt. Einsprüche dagegen verpuffen folgenlos oder können bestenfalls die Lautstärke einbremsen. Angestellte gestehen verlegen ein, dass sie die Anlage nicht abstellen dürfen und keinen Einfluss auf das Programm haben. Was steckt dahinter? Als musikalische Dauerberieselungen schon vor Jahrzehnten begannen, öffentlich Räume zu unterwandern, wurde dies noch mit einem angeblich konsumfördernden Effekt erklärt. Falls dies je für bestimmte Konsumenten zugetroffen haben sollte, kann man dies bei dem heutigen Soul-, Rap- und Fusionsgedudel ausschließen. Nicht einmal privat hören breite Kreise der Bevölkerung so etwas.

Anfragen bei scheinbar eigenverantwortlichen mittelständischen Unternehmen beunruhigen. Man könne die Musik nicht einfach auf Kundenwunsch abstellen, da „die Programme einer zentralen Steuerung unterliegen“. Big Brother schaut nicht nur möglichst überall zu, sondern sorgt auch für den akustischen Konsum. Missachten die Lärmverantwortlichen Kundenwünsche und -beschwerden, ist klar, dass die Ausstrahlung kontrolliert wird, um eine Dauerberieselung sicherzustellen.

Altbekannte Strategie

Da es sich inzwischen fast durchgängig um US-amerikanische Produktionen handelt, darf man annehmen, dass die GEMA-Einnahmen in die USA abgeleitet werden. Dies erklärt zwanglos, warum Eigentümer oder Pächter mit Hausrecht gar keinen Einfluss mehr haben. Wahrscheinlich werden sie mit einigen Brosamen vom Kuchen für ihre Entrechtung bei Laune gehalten.

Es geht aber wohl nicht nur um Geld. Optische und akustische Reize nehmen das Denken gefangen und verhindern eigene Gedanken. Nur in einer reizarmen Umgebung gilt: Ich denke, also bin ich. Muss das Gehirn Reize verarbeiten, erstirbt der innere Monolog. Eigene Gedankengänge können sich nicht entfalten. Es handelt sich um eine altbekannte Strategie, Menschen ein Eigenleben zu nehmen. Wer nicht mehr selber denkt, hört auf, eine potentielle Störquelle zu sein. Wird die Beschallung – wie heute bei Festivitäten üblich — überlaut eingestellt, ist nicht nur das Schicksal zum Hörgeräteträger vorgezeichnet. Menschen sind zusammengekommen, können aber gar nicht mehr miteinander kommunizieren. Ein Austausch findet nicht mehr statt. Man kann gleich zu Hause bleiben – und das wohl auch erwünscht.

Univ.-Doz.(Wien) Dr. med. Gerd Reuther ist Facharzt für Radiologie, Medizinaufklärer und Medizinhistoriker. In neun Büchern setzt er sich kritisch mit der Medizin und der Wahrnehmung der Geschichte auseinander. Sein letztes Buch heißt „Tatort Vergangenheit. Wie eine Fake Past unsere Zukunft diktiert.“. Dr. phil. Renate Reuther ist Historikerin. Gemeinsam haben sie den Essayband „Wer schweigt, hat schon verloren“ verfasst.