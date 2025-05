ESC 2025: Ins Bild gesetzte Endzeitstimmung

Es wäre vermessen, den European Song Contest (ESC) als mediales Phänomen allgemeingültig reflektieren zu wollen. Jeder sieht, was er sehen will. Wer lauthals bekannt gibt, nicht gesehen zu haben, was er nicht sehen wollte, ist entweder nicht interessiert und hat sich tatsächlich standhaft verweigert – oder aber hat zugesehen, schämt sich ein bisschen und kompensiert seine zwischenzeitliche Schwäche mit einer gesichtswahrenden Notlüge. Die „bessere Mitte“ der Gesellschaft lässt sich beim Pornogucken ungern erwischen. Alles wie gehabt. Das Fazit vornweg: Man ist die ins Bild gesetzte Endzeitstimmung nun schon gewohnt; aber die Gewöhnung macht es nicht wirklich besser.

Wird der arglose Zuschauer bei TV-Serien auf Amazon Prime zu Beginn noch vor „Sex, Schimpfwörtern und blinkenden Lichtern“ gewarnt (woraufhin er in den allermeisten Fällen das Weitersehen natürlich dankend ablehnt!), so wäre ein solcher Disclaimer beim europäischen Sangesfestival wahrscheinlich noch ein ganz brauchbarer Gag. Trash, Glitter und gepflegte Vorstadtbordell-Atmo bleiben auch 2025 unverzichtbare Bestandteile. Nach ein paar Jahrzehnten durchlittener TV-Unterhaltungsindustrie dürfte der Konsument jedenfalls nicht mehr überrascht sein, dass die sendende Kreativwirtschaft das Trash-Kunst-Verhältnis partout nicht verbessern mag. Es ist unverschämt teuer und wirkt erstaunlich billig.

Nemo gefunden – als atemberaubend hässliche Karikatur im Ganzkörperstrumpf

Noch immer beherrscht die manische Zeitgeistfraktion der immerfort herzenden, von sich und der Welt ergriffenen, stets nah am Wasser gebauten Travestie- und Therapiewesen die Bühne. Zwar hat die Regenbogendichte nach entsprechenden Anpassungen der Regularien abgenommen, aber immer noch dominiert ein nicht enden wollendes, kreischendes „Oh my god!“-Feeling. Alles ist „amazing“ und „emotional“. Jeder demonstriert fähnchenwedelnd seinen außergewöhnlichen Aggregatszustand. Alles ist „drüber“, damit der Zuschauer auch die Außergewöhnlichkeit des Ereignisses begreift, dem er beiwohnen darf. Irgendwann stöckelt der Vorjahressieger Nemo als dürre, gebeugte, atemberaubend hässliche Karikatur in einer Art Ganzkörperstrumpf über die Bühne, während der eine oder andere vorm Bildschirm schon darauf hoffen mag, dass er sich mitsamt dem ganzen Setting in einer Schwefelwolke auflöst.

Dass halbwegs etablierte Popgrößen trotz riesiger Aufmerksamkeitsgewinne beim ESC nicht teilnehmen, spricht nach wie vor für den durchaus zwielichtigen Ruf des Formats. Nun denn, die Fangemeinde scheint‘s zufrieden. Dennoch erstaunlich, dass angesichts unzähliger nationaler Gesangswettbewerbe nicht wenigstens die dort durchaus zahlreich vertretenen Talente den Weg zum ESC finden. So hört man bei mindestens der Hälfte der Teilnehmer, darunter auch die für Deutschland startenden alpenländischen Leihgaben, bestenfalls durchschnittliche stimmliche Leistungen. Selbst der ebenfalls aus dem Nachbarland stammende Gewinner trifft, zumindest in den unteren Lagen. kaum einen Ton. Seine Fähigkeiten am oberen Ende der Leiter sind dann immerhin beeindruckend genug, um sich aus dem Grundrauschen der unzähligen hämmernden Popnummern zu erheben.

Zivilisatorisches Panoptikum

Es gibt bekanntermaßen drei weitere bewährte Möglichkeiten, sich vom Europop-Synthetikbrei abzugrenzen, als da wären: Die angedeutete Flucht ins Schwermetallische, die Reduktion auf den Gesang und der Bereich Comedy. Schweden und Estland nehmen letzteren Ausgang und landen durch die Gunst der Zuschauer mit durchaus witzigen und eingängigen Aufritten auf den Plätzen drei und vier. Heavy Metal fehlt diesmal, und im Bereich der auf Gesang reduzierten Nummern versucht es eigentlich nur das Gastgeberland – doch es fällt damit beim TV-Publikum gnadenlos durch. Die „Zero Points“-Keule versetzt den Saal kurzzeitig in einen Schockzustand. Knapp auf Zwei landet Israel mit einer überzeugenden Gesamtleistung, der man das Pathos aus bekannten Gründen abzunehmen bereit ist. Ein durchaus politisch wertendes Statement, das vor allem zeigt, wie wenig der latente Israelhass einer linkslastigen Kulturmaschinerie mit ihren demonstrierenden universitären Unterstützern der vorherrschenden Haltung der Europäer entspricht.

Der Abend hatte letztlich – wie schon die berüchtigte dekadent-blasphemische Abendmahlszene zur Pariser Olympiaeröffnung – für mich etwas von einem zivilisatorischen Panoptikum. Die Songs wirken musikalisch weitgehend substanzlos, die Auftritte optisch überzüchtet. Digitale Effekthaschereien vergewaltigen den hilflosen Konsumenten ganz so wie Heidi Reichinneck die Zuhörer mit ihrem Wörterboarding. Die Sinne sind irgendwann überfordert. Die Begleit-Moderatoren im On und im Off jeglichen Geschlechts bemühen sich um ironische Brechungen eines Geschehens, das selbst schon gelebte Ironie darstellt. Beim fünften Auftritt eines drallen, singenden Seemannsballons in Lack-Overknees, Feuerball und gleißendem Laserkegel stellt sich Ermüdung ein. Man wünscht sich insgeheim Nana Mouskouri vor rotem Vorhang mit seitlich drapierten Topfpflanzen zurück.