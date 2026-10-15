Ethnopluralismus und das Recht auf kulturelle Eigenheit

Es gibt Begriffe, deren bloße Erwähnung inzwischen genügt, um einen akademischen Skandal auszulösen. „Ethnopluralismus“ gehört dazu. Als der Darmstädter Politikwissenschaftler Christian Stecker bei Caren Miosga in der ARD über unterschiedliche gesellschaftliche Vorstellungen von Migration sprach und neben dem multikulturellen einen ethnopluralistischen Entwurf erwähnte, verwandelte sich eine politikwissenschaftliche Beschreibung beinahe augenblicklich in einen Gesinnungsverdacht. Nicht mehr die Frage, welche Vorstellungen von kultureller Zugehörigkeit in einer Demokratie miteinander konkurrieren dürfen, stand im Mittelpunkt, sondern ob der Wissenschaftler durch die Verwendung eines belasteten Begriffs bereits eine Grenze des demokratisch Sagbaren überschritten hatte.

Der Münchner Philosoph Nikil Mukerji hat diesen Vorgang jetzt in der “Welt” unter dem Titel „Wie man unerwünschte Meinungen verächtlich macht“ untersucht. Seine Rekonstruktion zeigt eine bemerkenswerte Verschiebung: Stecker hatte keineswegs für die Entrechtung von Menschen mit Migrationshintergrund plädiert, sondern dafür, unterschiedliche verfassungskonforme Gesellschaftsentwürfe miteinander streiten und verhandeln zu lassen. Gleichwohl wurde ihm vorgeworfen, rechtsextreme Vorstellungen gesellschaftsfähig zu machen. Der Freiburger Rechtswissenschaftler Fabian Michl zog historische Verbindungslinien zum Nationalsozialismus, während die Publizistin Annika Brockschmidt vor der Normalisierung eines Begriffs warnte, den sie als ideologische Grundlage von Ausgrenzung und Vertreibung einordnete. Stecker selbst bezeichnete seine Wortwahl später als unglücklich. Aufgabe einer ernsthaften wissenschaftlichen Debatte wäre nun gewesen, den Begriff zu untersuchen, seine unterschiedlichen Bedeutungen offenzulegen und die Grenze zwischen legitimer kultureller Selbstbehauptung und ethnischer Ausgrenzung zu bestimmen. Stattdessen drohte die begriffliche Kontroverse zur persönlichen Anklage zu werden. Aus der Frage, was Ethnopluralismus bedeuten könne, wurde die Frage, was für ein Mensch jemand sein müsse, der das Wort verwendet.

Die Verwechslung von Verschiedenheit und Ungleichwertigkeit

Die Grundidee des Ethnopluralismus erscheint in ihrer abstraktesten Form zunächst wenig anstößig: Menschliche Gemeinschaften besitzen unterschiedliche kulturelle Traditionen, Sprachen, historische Erfahrungen und Formen des Zusammenlebens. Diese Unterschiede müssen nicht als Defizite verstanden werden, die durch Angleichung zu überwinden wären. Vielfalt kann vielmehr gerade darin bestehen, dass Gemeinschaften ihre Eigenart bewahren.

Ein solcher Gedanke ist nicht rechts. Er begegnet in der Anerkennung indigener Kulturen, im Schutz nationaler Minderheiten, in der Förderung regionaler Sprachen und in der internationalen Kulturpolitik. Wer die Bewahrung des Sorbischen, Friesischen oder Dänischen in Deutschland unterstützt, betrachtet kulturelle Verschiedenheit offensichtlich nicht als Hindernis, sondern als schützenswertes Gut. Doch hier beginnt auch die begriffliche Schwierigkeit. Aus der Feststellung, dass Kulturen verschieden sind, folgt noch nicht, dass Menschen verschiedener Herkunft getrennt leben sollten. Und aus dem Recht einer Gemeinschaft auf kulturelle Kontinuität folgt kein Recht, einzelnen Menschen ihre Zugehörigkeit aufgrund ihrer Abstammung abzusprechen.

Der Begriff Ethnopluralismus kann deshalb zwei sehr unterschiedliche Vorstellungen transportieren. In einer schwachen Lesart bezeichnet er die Anerkennung kultureller Eigenständigkeit und das politische Interesse an deren Fortbestand. In einer starken Lesart erhebt er ethnische Herkunft zum maßgeblichen Ordnungsprinzip und strebt die Trennung von Bevölkerungsgruppen an. Die erste Vorstellung lässt sich mit einer freiheitlichen Ordnung vereinbaren. Die zweite gerät dort in Konflikt mit ihr, wo individuelle Rechte und staatsbürgerliche Gleichheit einer ethnischen Gruppenzugehörigkeit untergeordnet werden. Wer beide Lesarten unterschiedslos gleichsetzt, erspart sich die eigentliche Auseinandersetzung. Wer ihre Unterschiede verschweigt, macht es sich allerdings ebenso leicht.

Volk ist nicht bloß Bevölkerung

Hinter der Kontroverse steht eine Frage, die moderne Demokratien ungern ausdrücklich stellen: Was verbindet die Menschen, die gemeinsam politische Entscheidungen treffen sollen? Eine Demokratie benötigt ein Staatsvolk. Sie benötigt Menschen, die nicht nur nebeneinander leben, sondern sich als Angehörige einer politischen Gemeinschaft verstehen, gemeinsame Institutionen tragen und Entscheidungen auch dann anerkennen, wenn sie persönlich unterliegen. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht nicht allein durch Verwaltungsakte oder die Übereinstimmung rechtlicher Dokumente. Daraus lässt sich ein legitimes Interesse an kultureller Kontinuität ableiten. Eine demokratische Gesellschaft darf darüber diskutieren, welches Maß an Zuwanderung ihre Institutionen bewältigen können, welche Bedeutung die gemeinsame Sprache besitzt und welche kulturellen Voraussetzungen gesellschaftliche Integration erleichtern. Die Gegenposition, nach der nationale Zugehörigkeit ausschließlich staatsbürgerlich verstanden werden sollte, ist ebenfalls eine legitime demokratische Auffassung. Sie betont die gemeinsame Rechtsordnung, die gleichen Bürgerrechte und die Offenheit politischer Identität für Menschen unterschiedlicher Herkunft.

Der Konflikt zwischen diesen Vorstellungen lässt sich nicht durch die Behauptung auflösen, allein eine von ihnen sei überhaupt demokratisch denkbar. Allerdings verlangt das Grundgesetz eine klare Grenze: Wer deutscher Staatsbürger ist, darf nicht aufgrund seiner Abstammung zu einem Bürger geringeren Rechts erklärt werden. Ein ethnisch-kulturelles Selbstverständnis kann Gegenstand politischer Überzeugung sein; es darf nicht die verfassungsrechtliche Gleichheit der Staatsbürger aufheben. Das ist keine nebensächliche Einschränkung eines konservativen Volksbegriffs, sondern eine Voraussetzung dafür, dass kulturelle Selbstbehauptung innerhalb der freiheitlichen Demokratie verbleibt.

Das Urteil von Karlsruhe und seine Grenzen

Im Zentrum der akademischen Kontroverse steht das NPD-Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Januar 2017. Fabian Michl beruft sich darauf, um die Vorstellung einer ethnokulturellen Gemeinschaft außerhalb des verfassungsrechtlich zulässigen Spektrums zu verorten. Mukerji hält ihm entgegen, dass das Gericht nicht jede Vorstellung kultureller Eigenständigkeit verworfen habe, sondern ein konkretes politisches Ordnungsmodell, in dem die ethnisch definierte Gemeinschaft über der staatsbürgerlichen Gleichheit steht. Diese Differenzierung ist juristisch wesentlich. Das Bundesverfassungsgericht beanstandete an der NPD nicht lediglich deren Interesse an nationaler Identität, sondern eine Programmatik, die Menschen aufgrund ihrer Herkunft elementare Rechte vorenthalten und selbst eingebürgerte Deutsche aus der politischen Gemeinschaft ausschließen wollte. Eine solche Ordnung widerspricht der Menschenwürde und dem Demokratieprinzip. Auch die Verfassungsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf hat bei Markus Lanz im ZDF am 10. September 2026 eine wichtige Differenzierung vorgenommen: Ein ethnisch-abstammungsmäßiges Volksverständnis und eine auf soziokulturelle Homogenität gerichtete Zuwanderungspolitik seien nicht schon pauschal und automatisch verfassungswidrig; entscheidend sei die Grenze zur Ungleichbehandlung deutscher Staatsbürger aufgrund ihrer Herkunft.

Das ist keine Billigung jeder ethnopluralistischen Forderung, wohl aber eine Absage an die Vorstellung, bereits der ethnisch geprägte Volksbegriff sei als solcher verfassungswidrig. Gerade hier gewinnt Steckers Präzisierung Bedeutung. Nach dem von Mukerji wiedergegebenen “Zeit”-Interview versteht Stecker unter einem demokratisch diskutierbaren ethnopluralistischen Entwurf ausdrücklich einen, der staatsbürgerliche Realitäten anerkennt und bereit ist, mit multikulturellen Gegenpositionen zu verhandeln. Das ist keine bloße sprachliche Kleinigkeit. Denn ein Gesellschaftsentwurf, der andere politische Vorstellungen als gleichberechtigte Konkurrenten anerkennt, unterscheidet sich grundsätzlich von einem Ordnungskonzept, das ethnische Zugehörigkeit zum unveränderlichen Schicksal erklärt. Freilich darf auch die Kritik an Stecker nicht vorschnell als wissenschaftlich illegitim abgetan werden. Der Begriff besitzt eine ideengeschichtliche Belastung, die sich nicht durch eine neue Definition vollständig beseitigen lässt. Michls Einwand, die Verwendung könne problematische Konzepte normalisieren, verdient daher eine sachliche Prüfung. Seine verfassungsrechtliche Kritik muss sich allerdings an dem messen lassen, was Stecker tatsächlich vertreten hat, nicht allein an der Geschichte eines von ihm verwendeten Wortes.

Die politische Geografie der Zugehörigkeit

Ein konservatives Verständnis kultureller Identität kann gerade daraus seine Stärke gewinnen. Es muss Kultur nicht als starres Erbgut behandeln, sondern kann sie als gewachsene Überlieferung verstehen, die weitergegeben, verändert und neu angeeignet wird. Die Bewahrung einer Sprache setzt beispielsweise nicht voraus, dass ausschließlich Menschen bestimmter Abstammung sie sprechen. Im Gegenteil: Ihre kulturelle Lebenskraft zeigt sich auch darin, dass neue Angehörige einer Gemeinschaft sie erlernen, verwenden und an kommende Generationen weitergeben.

Der Fall Stecker besitzt schließlich eine wissenschaftspolitische Dimension, die über den Begriff Ethnopluralismus hinausweist. Stecker hat sich nach Mukerjis Darstellung bereits seit 2013 mit flexiblen parlamentarischen Mehrheiten beschäftigt. Damals empfahl er eine entsprechende Regierungsoption ausdrücklich für ein mögliches Bündnis aus SPD, Grünen und Linken. Sein Ansatz entstand also nicht erst als Reaktion auf den Aufstieg der AfD. Dass seine Überlegungen heute im Zusammenhang mit der Brandmauer diskutiert werden, verändert ihre politische Wirkung, aber nicht rückwirkend ihre Entstehungsgeschichte. Wissenschaftliche Thesen dürfen selbstverständlich kritisiert werden. Auch die politische Verantwortung von Wissenschaftlern ist ein legitimer Gegenstand der Debatte. Doch zwischen der Widerlegung einer These und der Zuschreibung einer extremistischen Gesinnung besteht ein erheblicher Unterschied.

Ein Wissenschaftler kann eine Position untersuchen, ohne sie zu teilen. Er kann dafür eintreten, dass eine politische Auffassung innerhalb der demokratischen Öffentlichkeit diskutiert wird, ohne sich diese Auffassung zu eigen zu machen. Und er kann die Funktionsweise parlamentarischer Mehrheitsbildung analysieren, ohne damit eine bestimmte Regierungskoalition zu empfehlen.

Entscheidend ist die Qualität der Argumentation. Werden Aussagen im Zusammenhang wiedergegeben? Werden unterschiedliche Bedeutungen eines Begriffs unterschieden? Wird die rechtliche Bewertung nachvollziehbar begründet? Und bleibt die Kritik offen für nachträgliche Präzisierungen? Wo diese Maßstäbe eingehalten werden, kann selbst ein heftiger akademischer Streit erkenntnisfördernd sein. Wo sie fehlen, droht aus Wissenschaft ein Wettbewerb um die wirksamste moralische Etikettierung zu werden.

Kulturelle Identität ohne kulturellen Zwang

Gleichzeitig darf aus kultureller Zugehörigkeit kein unabänderliches rechtliches Schicksal werden. Der Einzelne ist mehr als der Repräsentant seiner Herkunft. Er kann sich von Traditionen lösen, andere übernehmen, mehrere kulturelle Bindungen verbinden und seine politische Zugehörigkeit innerhalb der geltenden Rechtsordnung verändern. Ein freiheitliches Gemeinwesen muss deshalb beides ermöglichen: kulturelle Kontinuität und individuelle Selbstbestimmung. Darin liegt auch eine Grenze des Ethnopluralismus. Solange er die Verschiedenheit menschlicher Kulturen anerkennt, berührt er eine legitime Frage. Sobald er daraus eine Verpflichtung zur ethnischen Trennung ableitet oder die staatsbürgerliche Gleichheit relativiert, gerät er in Widerspruch zu grundlegenden Prinzipien der freiheitlichen Demokratie. Die begriffliche Unterscheidung ist anspruchsvoll, aber unverzichtbar. Gerade eine konservative politische Theorie sollte sie nicht zugunsten eines einfachen Freund-Feind-Schemas aufgeben.

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Das ist der Maßstab, an dem sich eine wissenschaftliche Kontroverse bewähren sollte: Nicht die politische Herkunft eines Begriffs entscheidet allein über die Zulässigkeit jeder denkbaren Aussage, sondern auch das, was mit ihm behauptet, gefordert und begründet wird. Das Recht, die eigene Kultur bewahren zu wollen, ist nicht identisch mit dem Recht, andere auszuschließen. Und die Pflicht, ethnische Diskriminierung zurückzuweisen, ist nicht identisch mit einem Verbot, über kulturelle Eigenheit nachzudenken. Eine freie Gesellschaft muss diese Unterschiede aushalten – und eine freie Wissenschaft sie erklären können.