EU-Klimakrake: Sprechen wir doch mal über Copernicus!

Nein, nein, wir wollen hier nicht über den alten Nikolaus Kopernikus reden, dessen Hauptwerk „De revolutionibus orbium coelestium“ von 1543 in den Geschichtswissenschaften die „kopernikanische Wende“ im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit bezeichnet. Nein, um diesen soll es hier nicht gehen; der moderne Krake “Copernicus” missbraucht lediglich dessen guten Namen, um sich dann wie folgt als seriöses Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Union selbst darzustellen: „Das Programm (Copernicus) wird von der Europäischen Kommission koordiniert und verwaltet. Es wird in Partnerschaft mit den Mitgliedstaaten, der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), der Europäischen Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten (EUMETSAT), dem Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen (ECMWF), den EU-Agenturen und Mercator Océan umgesetzt.“

Zu den geplanten Maßnahmen der EU gegen den Klimawandel heißt es im EU-Internetauftritt genauer: „Im Dezember 2019 beschlossen die im Europäischen Rat vereinten EU-Führungsspitzen, dass die EU bis 2050 Klimaneutralität erreichen sollte. Klimaneutralität bedeutet, dass nur so viele Treibhausgase in die Atmosphäre freigesetzt werden, wie die Natur absorbieren kann, d. h. Wälder, Ozeane und Böden aufnehmen können [A]. Um die angestrebte Reduzierung der Nettoemissionen auf Null zu erreichenjouwat [B], müssen die EU-Länder ihre Treibhausgasemissionen bis 2050 drastisch senken und Möglichkeiten finden, die verbleibenden und unvermeidbaren Emissionen auszugleichen. In seinen Schlussfolgerungen betonte der Europäische Rat, dass der Übergang zur Klimaneutralität beträchtliche Chancen im Hinblick auf Folgendes mit sich bringt: Wirtschaftswachstum, Märkte und Arbeitsplätze, technologische Entwicklungen… Die EU-Spitzen forderten die Kommission auf, die Arbeit am europäischen Grünen Deal voranzubringen. Dabei erkannten sie an, dass ein kosteneffizienter, sozial ausgewogener und gerechter Wandel zur Klimaneutralität gewährleistet werden muss.”

“Wissenschaft” im Interesse des Green Deals?

Die ideologische Natur der beiden hier mit [A] und [B] gekennzeichneten EU-Kernaussagen wird unmittelbar daran deutlich, dass man hier hier vergebens auf eine Verknüpfung wissenschaftlicher Daten und Fakten erwartet. Diese bleibt aus; stattdessen wird hier einfach unterstellt, dass es den in Deutschland sogar höchstrichterlich festgestellten behaupteten linearen Zusammenhang zwischen dem atmosphärischen CO2–Gehalt und der sogenannten „Globaltemperatur“ tatsächlich gebe – und anthropogenes CO2 eine unendliche atmosphärische Lebensdauer besitze. Diese beiden implizierten Grundannahmen sind aber völlig falsch: Selbst die heilige Klimakurie des “Weltklimarats” IPCC unterstellt nur eine logarithmische, also sehr viel schwächere Beziehung zwischen CO2 und der Temperatur, und die atmosphärische Lebensdauer von CO2 wurde in den vergangenen Jahrzehnten, natürlich ohne jede (gleichwohl zwingend notwendigen) wissenschaftlichen Beweise, mal eben von etwa 100 Jahren auf mehrere 100.000 Jahre hochgesetzt. Könnte es vielleicht sein – natürlich nur ganz zufällig dem zeitgeistig weitverbreiteten Motto „Wes‘ Brot ich ess‘ des‘ Lied ich sing‘“ folgend –, dass die EU-Spitzen den Copernicus Climate Change Service in erster Linie deshalb aufgebaut haben, um so die pseudowissenschaftlichen Grundlagen für ihren europäischen “Green Deal” voranzubringen?

Nur mal so am Rande: Milutin Milanković, der Namensgeber der gleichnamigen Eiszeit-Zyklen, hatte schon 1941 in seinem „Kanon der Erdbestrahlung“ seine Berechnung der globalen Durchschnittstemperatur veröffentlicht und diese mit dem damaligen messtechnischen Durchschnitt verglichen. Darin heißt es: „Berechnet man die … sich ergebende (errechnete) mittlere Temperatur der untersten Luftschicht der Atmosphäre, so ergibt sich eine Temperatur von 15,6 Grad Celsius, die um 0,3 Grad Celsius höher ist als die beobachtete.“ Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die sogenannte „globale Durchschnittstemperatur“ aus den damaligen Messdaten vor 1941 mit 15,3 Grad Celsius offenbar also sogar deutlich höher lag als die von heute. Die nachfolgende Abbildung (die erst lange nach Milankovićs Berechnungen beginnt und anstelle von Absolutwerten der Temperatur lediglich auf nicht überprüfbaren Temperaturdifferenzen zu irgendeiner irgendwie hingedeichselten Vergleichstemperatur aufbaut) lässt jedenfalls eine Vielzahl von Fragestellungen an den Copernicus Climate Change Service offen:

Die wesentlichen Fragestellungen zum eigenartigen “Kunstwerk” der vorigen Abbildung lauten:

Was bedeuten die beinen unterschiedlichen Zeitskalen der Jahre 1970 bis 2060) sowie der Jahre 2000 bis 2021, mitsamt einer anschließenden unmaßstäblichen Verzerrung für die Monate Juli 2023 bis Juni 2024 auf derselben Achse, und welche konkreten Information tragen sie zum dargestellten Temperaturverlauf bei?

Welcher der beiden Zeitskalen ist der Datensatz mit der roten Trendlinie zugeordnet, die vorgeblich im März 2033 das ominöse 1,5-Grad-Ziel erreichen soll?

Warum wurde die rote Trendlinie nicht über den gesamten Datensatz berechnet, was in etwa der langen grün gepunkteten Trendlinie mit einem Erreichen des 1,5-Grad-Ziels um das Jahr 2040 entsprechen würde?

Wenn der Datensatz schon massiv verkürzt wurde, warum dann eigentlich nicht gleich auch auf die Trendveränderung ab dem Jahr 2017, woraus sich dann die kurze grün gepunktete Trendlinie mit einem Erreichen des 1,5-Grad-Ziels um das Jahr 2050 erklären ließe?

Aus diesen Fragestellungen leitet sich wiederum zwingend die Frage nach den Beweggründen ab, anders gesagt: ob es sich bei diesem “Kunstwerk” noch um Wissenschaft handelt – oder lediglich um eine zielgerichtete Wissenschaftsanmutung für die “Wünsch-Dir-die-globale-Dekarbonisierung”-Anhängerschaft. Denn allein schon die vorgeblich beweisträchtigen „gemessenen“ Temperaturreihen sind in Wahrheit nichts als schlecht gemachte Manipulationen von Glaubenseiferern anhand völlig unzureichender globaler Daten – wie auch der nachfolgende Vergleich beweist:

Wenn wir einmal die beiden Abbildungen für die globalen Temperaturstationen – „1861-1890“ und „2023“ – vergleichen, so hat sich in den vergangenen 130 Jahren gar nicht mal so viel verändert: Dort, wo bereits im 19. Jahrhundert kontinuierliche Temperaturaufzeichnungen durchgeführt wurden, ist deren Dichte noch weiter angewachsen. In der restlichen Welt ist ein dünnes Stationsnetz dazugekommen, auf den Ozeanen schwimmen zusätzlich noch ein paar tausend Argo-Bojen herum, aber das war’s dann eigentlich auch schon. Und noch immer geht es nicht um den direkt berechneten Mittelwert aus echten, statistisch gleichmäßig über den Globus verteilten Temperaturmessungen, die zur selben Weltzeit über Tag und Nacht, Sommer und Winter, Frühling und Herbst jeweils auf der Nord- und Südhalbkugel gemessen werden.

Nein, das Ziel ist vielmehr immer noch, mit statistischen Computermutmaßungen aus einem zufällig verteilten und mit Riesenlücken behafteten globalen Stationsnetz ein globales Temperaturgrid zu interpolieren und daraus dann eine vorgebliche Differenz zu einer schwammig spezifizierten vorindustriellen Globaltemperatur herzuleiten, die selbst gleichwohl niemals gemessen wurde (und gar nicht gemessen werden konnte). Dabei wird dann auch noch der Umstand verdrängt, dass sich die ursprünglichen Messnetze aus der frühen Industrialisierung ausgerechnet in jenen Gebieten befinden, in dem der ausufernde Einfluss des Menschen unter dem Begriff „anthropogener Wärmeinseleffekt“ tatsächlich nachweisbar ist, wie auch die nachfolgende Grafik zeigt:

Wie diese Darstellung zeigt, hat der Begriff „Wärmeinseleffekt“ nun aber überhaupt nichts mit einem „menschengemachten Treibhauseffekt“ zu tun, sondern ist lediglich die logische Folge der Bevölkerungsdichte in der jeweiligen Region, wo durch fortlaufende Trockenlegung, Abholzung und Bodenversiegelung sowie Bebauung von natürlichen Böden das örtliche Klima beeinflusst wird. Wie stets und überall in den weltweiten Zentren der staatlich vollalimentierten Klimawissenschaft kriecht also auch hier das Monster aus dem Verdauungstrakt menschengemachter Computerspekulationen. Dabei lautet der wissenschaftliche Anspruch des Copernicus Climate Change Service (C3S) wörtlich: “The Copernicus Climate Change Service (C3S) supports society by providing authoritative information about the past, present and future climate in Europe and the rest of the World” (zu Deutsch: “Der Copernicus Climate Change Service (C3S) unterstützt die Gesellschaft durch die Bereitstellung verlässlicher Informationen über das vergangene, gegenwärtige und zukünftige Klima in Europa und dem Rest der Welt.”).

Der Autor hatte bereits vor fünf Jahren auf dem Blog “Kalte Sonne” einen kritischen Artikel über die krakenartige Vernetzung dieses EU-Projekts veröffentlicht, an dem schon damals etwa 200 Firmen und Organisationen beteiligt waren; heute sind es um die 300. Über das einleitende Zitat zu diesem Erdbeobachtungsprogramm der EU hinaus hatte der Autor auf den Internetseiten von Copernicus weder ein entsprechendes Impressum gefunden noch irgendeinen Hinweis auf eine zentral verantwortliche Leitung.

Kopfloses Wissenschaftsagglomerat

Laut Wikipedia existiert jedoch ein Copernicus-Komitee, das – nach dortigen Angaben – mit Personen aus Ministerien und staatlichen wissenschaftlichen Einrichtungen der beteiligten Nationen besetzt ist. Ein aktueller Projektumfang findet sich auf der Internetpräsenz von Copernicus und beleuchtet die wirtschaftliche Abhängigkeit der dort aufgeführten Institutionen von ihren Geldgebern in der EU.

In einer Zeit, wo sich die Alarmmeldungen aus den medial verbreiteten Computerwahrsagen der Vergangenheit zunehmend als haltlose Luftblasen erweisen, sei daher abschließend die Frage in den Raum gestellt, ob ein EU-finanziertes, kopfloses Wissenschaftsagglomerat wirklich wissenschaftlich neutral und ergebnisoffen agiert und etwa beim Vorliegen entsprechender nachprüfbarer wissenschaftlicher Beweise vom Klima-Alarmismus Abstand nimmt (womit es sich dem aufklärerischen und kritischen Anspruch Niklas Koppernigks alias Kopernikus, ihres Namensgebers, tatsächlich verpflichtet fühlen würde), ergo die herrschende Klimareligion entgegen wirtschaftlicher Interessen zu Fall zu bringen würde – oder ob uns Jack London die Antwort längst gegeben hat, der einen seiner Romanprotagonisten zu einem Journalisten sagen lässt, dieser müsse sich nicht für seine Arbeit schämen, denn viele Tausend ehrbare Frauen würden ihren Lebensunterhalt auf dieselbe Weise verdienen…