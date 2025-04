EU-Lawfare gegen Oppositionelle immer irrer: Petr Bystrons Immunität aufgehoben – wegen Merkel-Foto

Vollkommen gaga: Das Europäische Parlament hat gestern die Immunität des AfD-Außenpolitikers Petr Bystron aufgehoben – weil dieser im Jahr 2022 (!) ein Foto von Angela Merkel auf Twitter geteilt hatte. Die Ex-Kanzlerin winkte darauf mit dem Arm – weshalb es sich, so die Logik der EU-Inquisitoren, um die Abbildung eines Hitler-Grußes handeln müsse. Diese krude Unterstellung greift natürlich nur, wenn Petr Bystron das Bild teilt. Was wie ein Aprilscherz wirkt, ist leider bitterer Ernst und zeigte dass der Verfolgungseifer des linken Kartells auch auf EU-Ebene immer schlimmere Ausmaße annimmt.

Die Farce hat allerdings eine Vorgeschichte: Bystron hatte nämlich während einer Corona-Veranstaltung im Jahr 2022 in die Menge gewinkt – woraufhin die zuständige Staatsanwaltschaft sogleich Ermittlungen wegen herbeiphantasierten angeblichen Zeigens des Hitlergrußes einleitete. Daraufhin zeigten hunderte AfD-Mitglieder und -Wähler Angela Merkel an, weil diese bei der exakt identischen Geste – also einem ganz ähnlichen Winken – fotografiert worden war. Natürlich beschied die Staatsanwaltschaft jede dieser Anzeigen abschlägig und befand bei Merkel: Kein Hitlergruß, keine Ermittlung!

Politische und ideologische Gleichschaltung

Petr Bystron, bei dem es natürlich zur Anklage kam, verteidigte sich vor Gericht dann exakt mit diesem Bild von Merkel – mit Erfolg. Er erreichte eine Verfahrenseinstellung – denn, so die Richter, nicht jedes Winken ist ein Hitlergruß, auch wenn dabei der rechte Arm kurz in die Höhe geht (eine Erkenntnis, die heute, drei Jahre später, angesichts des auch Elon Musk mit ebenso absurder Böswilligkeit unterstellten Nazi-Grußes schon wieder Geschichte ist). Prima, dachte sich damals jedenfalls Bystron – dann ich das Bild von Merkel ja gefahrlos verwenden! Dies tat er denn auch – und teilte es auf Twitter.

Offenbar hatte er allerdings nicht mit dem inzwischen erreichten Grad der politischen und ideologischen Gleichschaltung der deutschen Staatsanwaltschaften gerechnet: Denn was vor 2022 Jahren für die Richter noch eine klar Sache war, war ein Jahr später dann plötzlich doch ein Hitlergruß: Anklage gegen Bystron wegen Verbreitung verfassungswidriger Symbole! Aus diesem Grund erfolgte der Antrag auf Aufhebung seiner Immunität durch das EU-Parlament – dem die sozialistischen und globalistischen Kartellparteien natürlich sofort stattgaben.

Bystron-Meme: Merkel-Winken plötzlich verfassungsfeindlich

Der Zeitpunkt mutet indes mehr als seltsam an – denn die Anklage erfolgte erst ein Jahr nach der Veröffentlichung des Fotos auf X. Der angebliche Verstoß gegen Paragraph 86 Strafgesetzbuch fiel der Staatsanwaltschaft erst im bereits aufkommendem Wahlkampf für die Europawahl von Juni 2024 auf, in dem Bystron gemeinsam mit dem Spitzenkandidaten Krah die AfD-Liste anführte. So ein Zufall aber auch…

Was absurd anmutet, hat mittlerweile Methode. Die in der BRD mit Hilfe einer politisierten Justiz praktizierte Lawfare setzt konservative und freiheitliche Oppositionelle immer stärker unter Druck. Weil man den bösen Rechten politisch nicht beikommen kann, missbraucht man eben das Strafrecht: Bystron winkt – Hitlergruß! Merkel winkt – kein Hitlergruß! Bystron veröffentlicht ein Foto von Merkel – Hitlergruß! Drastischer lässt sich die Rechtsbeugung und -willkür gegen die politische Opposition in Deutschland kaum dokumentieren. Gut, dass wenigstens in den USA Donald Trump mit solchen Praktiken (deren Opfer er selbst vielfach wurde) gerade Schluss macht. Hoffentlich geschieht dasselbe bald auch in Deutschland über. Es wäre dringend nötig.