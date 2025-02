EU-Medien polemisieren über Trumps Zollpolitik – dabei wirkt diese durchaus

Zu den Versprechen, die US-Präsident Donald Trump in den ersten beiden Wochen seiner Amtszeit umgesetzt hat, gehört auch die Verhängung von Strafzöllen gegen Länder, die aus seiner Sicht den USA schaden. Dazu gehören Mexiko, Kanada und China, aber auch der EU drohte er Zölle an, gegenüber Großbritannien wollte er sie nicht ausschließen. In deutschen Medien werden die Gründe für diese Maßnahmen in der Regel gar nicht oder in alle Kürze genannt. Lieber stellt man sie als weiteren Ausdruck der irrationalen Politik Trumps dar, der aus rein persönlichen Gründen einen Handelskrieg mit der halben Welt vom Zaun breche. Dabei zeigen die Zölle bisher bereits Wirkung, noch bevor sie offiziell in Kraft getreten sind. Dem südlichen Nachbarn Mexiko wirft Trump seit jeher vor, zu wenig gegen die illegale Migration in die USA und gegen die Kartelle zu unternehmen, die die Vereinigten Staaten seit Jahren mit Drogen überschwemmen. Kurz nach der Zolldrohung willigte die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum ein, unter anderem 10.000 Soldaten an die gemeinsame Grenze schicken, um illegale Grenzübertritte sowie den Drogenschmuggel einzudämmen. Dafür setzte Trump die Zölle für diesen Monat aus und sicherte Mexiko verstärkte US-Bemühungen im Kampf gegen Waffenhandel zu.

Zuvor hatte dies bereits im Falle Kolumbiens Wirkung gezeigt. Als dessen linker Präsident Gustavo Petro sich weigerte, zwei US-Abschiebeflüge mit kolumbianischen Migranten ins Land zu lassen, die sich nicht nur illegal in den USA aufhielten, sondern dort auch noch Straftaten begangen hatten, drohte Trump mit 25 Prozent Strafzöllen und Einreiseverboten für kolumbianische Regierungsmitglieder. Petro hatte zunächst getönt, sich dies nicht bieten zu lassen und seinerseits Zölle gegen die USA zu verhängen, nur um wenige Stunden später komplett einzuknicken und sogar eigene Flugzeuge zur Abholung seiner Landsleute zu schicken. Und der Regierung Kanadas warf Trump vor allem vor, zu wenig gegen den Drogenschmuggel in die USA zu unternehmen, vor allem was Fentanyl betrifft. Auch hier machte der scheidende Premierminister Justin Trudeau nach anfänglichen markigen Worten schnell einen Rückzieher und erklärte sich im Gegenzug für Trumps Verzicht auf die Strafzölle bereit, die Grenze zu den USA mit neuen Hubschraubern, Technologie und Personal zu verstärken, die Koordination mit den US-Partnern zu verbessern und Ressourcen aufzustocken, „um den Fluss von Fentanyl zu stoppen“, so Trudeau.

“Selbstbezogenes Handeln” fürs eigene Land ist die Kernaufgabe gewählter Regierungen

Gegenüber der EU führt Trump ins Feld, dass diese ihre Mehrwertsteuer (Value added Tax, VAT) auf alle US-Waren aufschlage. Das sei unfair und ein Missbrauch der transatlantischen Partnerschaft. Allerdings erklärte er sich zu einem Deal mit der EU bereit. Weiterhin verlangte er, dass die EU mindestens 200 Milliarden US-Dollar für den Ukraine-Krieg aufbringen müsse, um mit den US-Zahlungen gleichzuziehen, und erklärte, es werde nur dann noch US-Militärhilfe für die Ukraine geben werde, wenn diese im Gegenzug ihre Seltenen Erden und andere Rohstoffe als Sicherheit für die US-Zahlungen einbringe. „Biden hat sie nie um Geld gebeten. Er hat nie gesagt: Ihr müsst zahlen. Er hat einfach nur Geld verteilt“, warf er seinem Vorgänger vor. Dagegen arbeite er mit der ukrainischen Regierung daran, „einige Deals“ abzuschließen, um Garantien für die US-Unterstützung zu sichern. Das einzige, was an diesen glasklaren Forderungen Trumps verwundert, ist, dass offenbar noch kein EU-Staat und schon gar nicht Deutschland je auf dieselbe Idee kam, wenigstens irgendeine dingliche Gegenleistungen, ein Pfand oder eine Sicherheit für die unverantwortlich hohen Waffen- und Geldzuwendungen von diesem korruptesten Land Europas zu fordern. Echte Interessenpolitik für seine eigene Nation betreibt eben auch hier nur Trump.

Von den europäischen Zwergen kam gegen dessen Pragmatismus nur das übliche Gekläffe. Der scheidende Bundeskanzler Olaf Scholz, dessen Worte endgültig irrelevant sind, empörte sich, es „wäre sehr egoistisch, sehr selbstbezogen“, wenn man die Ressourcen der Ukraine nutzen würde, um die Unterstützung bei der Verteidigung zu finanzieren. Es gehe darum, „dass die Ukraine ihren Wiederaufbau finanzieren kann.“ Das seien “große Aufgaben”, wenn man die riesigen Zerstörungen betrachte. Daher solle man die Ressourcen des Landes nutzen, um all das zu finanzieren, was nach dem Krieg erforderlich sei. Wieder einmal zeigt sich, dass Scholz – wie jeder deutsche Politiker, der letzten 25 Jahre – seine Aufgabe und seinen Amtseid nie ansatzweise begriffen hat: Genau das ist die Aufgabe einer Regierung, “sehr selbstbezogen” zu handeln und zuerst einmal die eigenen Interessen zu wahren – nicht die anderer Staaten, die selbst ihre eigenen vertreten.

Entschlossene und pragmatische Politik

Was die drohenden US-Strafzölle gegenüber der EU betrifft, tönte Scholz, als “starker Wirtschaftsraum” könne man auf Zollpolitik mit Zollpolitiken reagieren. „Das müssen und werden wir dann auch tun.“ Der luxemburgische Premierminister Luc Frieden, Abgesandter eines Operettenstaates mit etwas mehr als einem Promille der Einwohner der USA, riss wie üblich die Klappe auf und tönte: „Wir sind nicht schwächer als die Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn jemand einen Handelskrieg will, dann kriegt er ihn.“ Ganz ähnlich hatten sich zuvor jedoch auch andere Regierungschefs geäußert – nur um dann ganz schnell nachzugeben. Der russische Präsident Wladimir Putin kennt seine europäischen Pappenheimer offenbar besser als diese sich selbst: „Trump wird die Dinge dort ziemlich schnell in Ordnung bringen, und bald werden sie dem Herrn zu Füssen liegen und sanft mit dem Schwanz wedeln“, sagte er in einem Interview. Damit dürfte er den Nagel auf den Kopf getroffen haben: Die europäischen Regierungen sind völlig von den USA abhängig und wahrlich die Allerletzten, die sich einen ernsthaften Handelskonflikt mit ihnen leisten können… und Deutschland, das seine eigene Wirtschaft mutwillig zerstört hat, schon gar nicht.

Trump tut das, was er versprochen hat: Nämlich US-Interessen an die erste Stelle zu setzen. Seine Zolldrohungen haben Erfolg. Während europäische Regierungen ihre eigenen Grenzen nicht mehr schützen wollen und/oder können und sich von Millionen von Migranten überschwemmen lassen, die ihre Länder ins Chaos stürzen, übt Trump erfolgreich Druck auf die Herkunftsländer aus. Die EU zahlt ihnen dagegen Milliarden, damit sie ihre Landsleute nicht nach Europa lassen und macht sich damit erpressbar und zum Narren. Anstatt mit Streichung von Entwicklungshilfe zu drohen oder auf andere Weise Druck zu machen, verhandelt man jahrelang erfolglos über Rückführungsabkommen, an denen die Herkunftsländer der Migranten kein Interesse haben. Man gibt seine Souveränität auf, sieht zu, wie Europa zugrunde geht und wirft Trump vor, dass er nicht bereit ist, sein Land durch äußere Kräfte zerstören zu lassen. Und die Medien verschweigen all diese Hintergründe natürlich. In Wahrheit zeigt Trump, wie entschlossene und pragmatische Politik aussieht, die sich nicht an angeblichen „Werten“, sondern an Realitäten orientiert. Dafür hat Europa jedoch offensichtlich jeden Blick verloren – zusammen mit seinem Selbsterhaltungstrieb.