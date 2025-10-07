EU-Pläne für „Eurobonds light“: Deutschland soll endgültig für die Schulden seiner Pleite-Nachbarn haften

Die EU-Kommission hält weiter an ihrem uralten Alptraum fest, den Mitgliedsstaaten, zumindest durch die Hintertür, Eurobonds aufzuzwingen, also die gemeinsame Zwangsfinanzierung der Schulden aller. Nun plant man so genannte „Eurobonds light“, um Verfassungsänderungen oder volle Haftung der Mitgliedstaaten zu umgehen. Sie sollen keine gegenseitige Haftung beinhalten, sondern risikobasiert sein. Wenig überraschend, ist der Plan auf dem Mist von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gewachsen, die sich in dieser Woche gleich zwei weiteren Misstrauensvoten gegenübersieht, nachdem sie erst vor drei Monaten eine überstanden hatte.

Mit den Eurobonds sollen auch Klimaschutz und Digitalisierung durch EU-weite Anleihen finanziert werden. Damit versucht von der Leyen, den grotesken Geldbedarf von über zwei Billionen (!) Euro zu retten, den sie für den EU-Haushalt von 2028 bis 2034 festgesetzt hatte. Das wären 800 Milliarden mehr als im aktuellen Zeitraum von 2021 bis 2027. Dagegen hagelt es Widerstand, vor allem aus Deutschland, dem größten Geberland der EU.

Faktische Vergemeinschaftung der Schulden

„Ein umfassender Aufwuchs des EU-Haushalts ist nicht vermittelbar in Zeiten, in denen alle Mitgliedstaaten erhebliche Anstrengungen zur Konsolidierung der nationalen Haushalte unternehmen“, hatte die Bundesregierung im Juli erklärt, als von der Leyen ihre Pläne vorlegte. Nun versucht sie, mit allen Tricks doch irgendwie, den EU-Haushalt in neue, monströse Höhen zu schrauben und hat dabei das Konstrukt der „Eurobonds light“ ausgegraben, das bereits vor 13 Jahren erörtert wurde. Egal, wie man es dreht und wendet, würde dies faktisch zur Vergemeinschaftung der Schulden führen – sprich: zu deren faktischer Hauptübernahme durch Deutschland. Allein Frankreich bricht derzeit unter Staatsschulden von 3,3 Billionen Euro zusammen.

Auch Deutschland hat sich mit der Schuldenorgie der Bundesregierung auf Generationen verschuldet. Früher kritisierte man Griechenland oder Italien für deren verantwortungslose Schuldenpolitik, heute ist man selbst soweit, die eigenen Schulden nicht mehr stemmen zu können. Eine Schuldenunion sollte laut sämtlichen europäischen Verträgen aber kategorisch ausgeschlossen werden. Mit diesem angeblich unerschütterlichen Versprechen wurde in den 90er-Jahren für die Einführung des Euro geworben. Nun ist auch dies endgültig Makulatur. Die Finanzjongleure in Brüssel, Berlin und Paris haben Europa endgültig ruiniert und suchen nach immer neuen Möglichkeiten, ihre Bürger zu berauben, damit sie ihr desaströses Treiben noch ein paar Jahre fortsetzen können.