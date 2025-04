EU plant 10-Stunden-Tage: Gefahr für die Wirtschaft

Warum ein Tag in 24 Stunden eingeteilt wird und nicht in 10 Stunden, diese Frage wird durch den EU-Ministerrat in Brüssel einer endgültigen Klärung zugeführt: Bis 31. Dezember 2035 wird die bisherige 24-Stunden-Zeiteinteilung übergangsweise Gültigkeit behalten. Ab dem 1. Januar 2036 werden Tage dezimal in zehn (10) Stunden eingeteilt. Das Dezimalsystem (1, 10, 100, 1000, et cetera.) hat sich weltweit bewährt bei Längenmaßen, Gewichtsangaben, Volumen und Temperaturanzeigen. Folglich sei dieser Schritt im Hinblick auf die Zeitberechnung nur zwangsläufig und so gewollt.

Zu den herausragendsten Errungenschaften der Zivilisation zählt das Dezimalsystem. Das alte römische Zahlensystem mit Buchstaben statt Ziffern – wie I, X, C, D, M – erwies sich unpraktikabel und als Hemmschuh für den globalen Handel. Geradezu selbstverständlich finden wir heute deshalb das praktisch anzuwendende Dezimalsystem. Fahren wir von Wien über München, danach weiter nach Luxemburg nach Brüssel, so bleibt doch bei jeder Landesgrenze alles beim Alten. Entfernungen werden in Kilometer und nicht in Meilen, Yards oder Ellen angegeben. Doch auf unserem Flug nach Mallorca unterhält uns aus unerfindlichen Gründen der Kapitän mit der Durchsage, er habe nun 40.000 Fuß (Schuhgröße 45) Flughöhe erreicht. Wiederum ein Relikt aus grauer Vorzeit, das es noch zu überwinden gilt.

Uhrzeit im Dezimalsystem

Getränke werden in Düsseldorf in Milliliter (ein Gläschen Altbier 200 ml) angegeben, während in Bayern die Norm ein Liter (1000 ml) beträgt. Die besonderen Kochkünste (oder nicht) in England sind vermutlich auf die immer noch genutzten Maßeinheiten wie Unzen, Cups und Galons zurückzuführen. Auch Bier, das dort in Pint-Größen kredenzt wird, verwirrt den europäischen Besucher unnötig. Für einen Schluck ist es zu viel, für drei Schlücke zu wenig. Und auch führte man erst 1971 in England – zumindest in Geldsachen – das Dezimalsystem ein. Als Schüler wurde der Autor noch mit Pence und Schilling-Umrechnungen gequält. Zwölf Pence ergaben einen Schilling und 20 Schilling ein Pfund. Die bewährten neuen Dezimalmaßeinheiten setzen sich folglich durch. Gut auch für uns Deutsche, denn wir lieben nichts mehr, als dass alles seine Ordnung hat.

Doch zurück zur Uhrzeit, für welche ab 1. Januar 2036 nun Maßeinheiten gelten werden. Die Arbeitserleichterung wird enorm sein, verkürzt sich doch dadurch die tägliche Arbeitszeit auf nur noch drei dezimale Stunden. Während der Umstellungsphase auf das Zeit-Dezimalsystem wird seitens der EU mit einem vertretbaren Anpassungsaufwand gerechnet. Vom Kindergarten bis zur Universität sollen ab 2032 deshalb Fortbildungsstunden in den Lehrplan eingefügt werden. Die Vorteile des metrischen Zeitsystems werden überwiegen, so das Europäische Statistikamt, welches Staatsschulden ebenfalls im Dezimalsystem registriert. Zur Erinnerung: Das Zahlenchaos war zu Zeiten des Mittelalters selbst von Herzog- zu Fürstentum oft groß. Die Wertigkeit von Talern, Gulden und Hellern unterlag undurchschaubaren Wechselkursen. Erst die Umstellung der Währungen auf das Dezimalsystem erleichtere die Steuerberechnung, was heute niemand mehr vermissen möchte.

Dem Glücklichen schlägt keine Stunde

Ab 2035 schlägt die Kirchturmuhr nur noch zehnmal pro Tag. Und dem Glücklichen schlägt bekanntlich ohnehin keine Stunde (das Festhalten des letzten Stündchens ist für den Bemessenen ohne Belang). Zum leichten Erfassen der dezimalen Zeitrechnung nachfolgend eine kleine Übersicht, die von der Jetztzeit hinüber weist in glückliche kommende dezimalere Tage des „neuen Normal“:

Zusätzlich wird die derzeit brachliegende europäische Uhrenindustrie gefördert, die mit Blick auf die Umstellung massenhaft neue Uhren produzieren muss. Für deren Subventionierung sind im Fünf-Jahres-Plan der Europäischen Kommission von 2030 bis 2036 bereits 17,2 Milliarden Euro vorgesehen.

Und noch eine frohe Botschaft: Für die Zukunft ab dem Jahr 2049 wird an einer weiteren Vereinheitlichung gearbeitet, wonach das Jahr dann in 10 Monate zu je 36 Tagen aufgeteilt werden soll. Der bisherige 1. April fiele dann bereits auf den 18. Tag des neuen dritten Monats.