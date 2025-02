EU-Störfeuer hat gewirkt: Koalitionsgespräche in Österreich geplatzt

Die politische Krise in Österreich geht unvermindert weiter. Wie AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet als einer der Ersten bekanntgab, sind die Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP gescheitert. FPÖ-Chef Herbert Kickl hat den Auftrag zur Regierungsbildung an Bundespräsident Alexander van der Bellen zurückgegeben. Er sei mit der Bildung einer „stabilen und zukunftsorientierten Regierung“ beauftragt worden, so Kickl. „Nach einem straffen Zeitplan“ habe die FPÖ „schnell zu einer leistungsfähigen Bundesregierung“ kommen wollen, um „Österreich zurück an die Spitze Europas“ zu führen: „wirtschaftlich stark, sozial verantwortungsbewusst und mit einer Migrationspolitik, die die Interessen unseres Landes und seiner Menschen schützt“. Das sei „in einem ersten Schritt“ auch gelungen, als man ein drohendes EU-Defizitverfahren abwenden habe können.

Noch vor der Klärung strittiger Punkte habe die ÖVP jedoch Anfang Februar darauf bestanden, die Ressortverteilung zu klären. Zwar sei man ihr in vielen Punkten entgegengekommen, doch letztlich „waren die Verhandlungen zu unserem Bedauern nicht von Erfolg gekrönt“. Seit den Nationalratswahlen Ende September (!) wartet Österreich auf eine neue Regierung. Zunächst verhandelten ÖVP, SPÖ und Neos monatelang erfolglos miteinander, nun scheiterten auch die Gespräche zwischen dem Wahlsieger FPÖ und der ÖVP. Wie es nun weitergeht, ist derzeit völlig unklar.

Mit viel Theaterdonner geplatzt

Der Alptraum der europäischen Linken, Österreich werde erstmals von einem FPÖ-Kanzler regiert, ist nun einstweilen abgewendet. Ob dies tatsächlich nur an der Ressortverteilung scheiterte oder ob einflussreiche Kräfte im Hintergrund die Fäden zogen, um eine Kickl-Regierung zu verhindern, wie AUF1 bereits letzte Woche berichtete, bleibt nun abzuwarten. Möglicherweise hat die ÖVP auch nur nach einem Vorwand gesucht, um eine Koalition mit der FPÖ mit viel Theaterdonner platzen zu lassen, ohne sich dem Vorwurf ausgesetzt zu haben, es gar nicht erst versucht zu haben.

Dass man in Brüssel und vielen europäischen Hauptstädten skrupellos bereit ist, sogar Wahlergebnisse rückgängig zu machen, die der herrschenden Kaste nicht genehm sind, haben die ungeheuerlichen Vorgänge in Rumänien im Dezember gezeigt, als eine Präsidentschaftswahl unter hanebüchenen Vorwänden einfach per Federstrich annulliert wurde, weil sich ein Sieg des „falschen“, sprich: eines rechten, Kandidaten abzeichnete. Eine Regierung unter FPÖ-Führung hätte auch Signalwirkung für Deutschland gehabt, wo die Brandmauer gegen die AfD immer mehr Risse bekommt. In Österreich drohen nun entweder Neuwahlen oder eine „Expertenregierung“. Ob es den vereinten Kräften des Establishments gelingt, die FPÖ weiterhin von der Macht fernzuhalten, werden die nächsten Wochen und Monate zeigen.