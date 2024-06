EU und Deutschland: Die Zukunft ist rechts

Sieh an: Die jungen Menschen zwischen 16 und 24 Jahren wählen rechts, die Nazi-Keule zieht nicht mehr und die AfD ist dabei, sich als Partei der Arbeiter zu etablieren – dies sind die drei wichtigsten Schlussfolgerungen aus der Europawahl vom 9. Juni 2024. Und sie lassen uns zuversichtlich in die Zukunft blicken. Zunächst zu den Jungwählern: Die Stimmenanteile bei den 16-24-Jährigen waren laut Umfrageresultaten von Infratest dimap wie folgt: Union 17 Prozent (plus 5 gegenüber 2019), AfD 17 Prozent (plus 12 Prozent), Grüne 11 Prozent (minus 23 Prozent), SPD 9 Prozent (plus 1 Prozent ), Linke: 7 Prozent (minus 1 Prozent), BSW: 6 Prozent (erstmals angetreten), FDP: 6 Prozent (minus 2 Prozent) und Sonstige 27 Prozent (plus 2 Prozent).

Bei den jungen Wählern ist die AfD also ganz vorne. Die Jugend will anders sein als linksgrün. Die Grünen werden von ihnen als Partei des beamteten Establishments, der alten Besserwisser und der Zukunftsverängstigten abgetan. Laut den Ex-Grünen Boris Palmer ist neben der Klimahysterie vor allem die Migration entscheidend für das Wahlverhalten jüngerer Menschen: „Sie erleben, dass ihre Angst vor der Gewaltbereitschaft der jungen Männer aus dem Maghreb und dem Nahen Osten nicht ernst genommen oder als Rassismus diskreditiert wird … Auf diese Lebenswirklichkeit stoßen die Dogmen der Wokeness und der offenen Grenzen“, so Palmer treffend.

Die Nazi-Keule zieht nicht mehr

Wenn die Grünen ihrerseits nun der TikTok oder “Desinformation” in den sozialen Medien die Schuld am Erfolg der politischen Rechten geben, dann zeigt dies nur, daß sie junge Menschen im Grunde für unmündig, kritikunfähig und dumm halten. Nein: Die Jugend hat den gesunden Menschenverstand nicht verloren! Der Trend ist eindeutig und zeigte sich nicht nur vergangenen Sonntag: Bei der “Juniorwahl” können Schüler der Klassen 7 bis 13 in simulierten Wahlen Erfahrungen sammeln. Auch hier brachen die Grünen um 25,3 Prozent ein, während AfD und CDU kräftig zulegen konnten: Die CDU erreichte hier 20,9 Prozent (gegenüber noch 10,7 Prozent 2019), die AfD 14,5 Prozent (gegenüber noch 6 Prozent 2019) – und die Grünen nur noch magere 8,6 Prozent (gegenüber noch 33,9 Prozent 2019).

Die AfD ist der eigentliche Wahlgewinner der Europawahl. Die Nazi-Keule zieht nicht mehr, denn „Nazi“ als Schimpf- und Drohbegriff ist unglaubhaft geworden. Auch der „Kampf gegen Rechts“ erweist sich ohne Wirkung. Die begriffliche Gleichsetzung von rechts mit rechtsradikal oder rechtsextrem wird nicht mehr akzeptiert oder richtigerweise als Ablenkungsmanöver vom Politikversagen der Ampel-Regierung erkannt. Immer mehr Bürger fordern, den „Kampf gegen Rechts“ in einen echten „Kampf gegen Extremismus bzw. Islamismus“ umzufirmieren.

Die AfD als eigentliche Arbeiterpartei

Wenn SPD-Chef Lars Klingbeil in der “Elefantenrunde” am Wahlabend bei “n-tv” Alice Weidel und die gesamte AfD als „Nazis“ tituliert, dann ist damit der Gipfel der Lächerlichkeit der Altparteien erreicht. „Nazis – die letzte Patrone der Ampel“, titeln die “Nachdenkseiten“, und schreiben: „Zur Ablenkung von der eigenen Verantwortung für den Rechtsruck wird die sprachliche Verrohung „von oben“ durch Mitglieder aller Regierungsparteien nach der EU-Wahl nun fortgesetzt“. Leider kündigt sich damit ein Berliner „Weiter so“ an. Angesichts des Rechtsrucks hat Präsident Macron für Frankreich Neuwahlen ausgerufen, doch für derlei Konsequenzen fehlen dem Bundeskanzler Mut und Realitätssinn.

Infratest dimap ermittelte für die Wahl zudem folgende interessante Stimmanteile unter den Arbeitern: Die AfD kam hier auf 34 Prozent , die Union auf 24 Prozent, die SPD auf 12 Prozent, die Grünen erreichten 6 Prozent, das BSW 5 Prozent, die Linke 3 Prozent und die FDP 3 Prozent. Abgesehen davon, dass alle linken Parteien bei der Arbeiterschaft massiv eingebrochen sind, fällt vor allem auf, dass die einst so stolze “Arbeiterpartei” SPD von ihrer Klientel im Stich gelassen wurde. Die Auszeichnung als Arbeiterpartei gebührt somit ab sofort der AfD.

Auch ein Rechtsruck ist in einer Demokratie das Normalste der Welt

Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig: Schrumpfende Reallöhne, Angst um die Arbeitsplätze, Wohnungsmangel und -kosten treiben die sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer und kleinen Leute weg von der SPD und hin zur AfD, die als einzige die Verarmungs- und Wirtschaftsvernichtungspolitik ändern will.

Analog zur im Zuge der Klimapanik beschworenen “Überhitzungskatastrophe” beschreiben die Mainstream-Medien den bei der Europawahl EU-weit sichtbar gewordenen Rechtsruck zuweilen als “Politik-Überhitzungskatastrophe”. Doch auch für diese Angstmache und Hysterie gibt es nicht die geringste Berechtigung. Die Demokratie ist die einzige Staatsform, bei der friedliche Regierungswechsel im System als Normalität verankert sind. Denn in der Opposition wartet immer die nächste Regierung auf Abruf. Das ist in intakten Demokratien das Banalste der Welt. Außerdem: „Wo links ist, da ist auch rechts“ (Rüdiger Safranski). Wer dabei politisch rechts, rechtsradikal und rechtsextrem nicht trennen kann, nimmt Missverständnisse, Spaltung und Unfrieden in Kauf. Der gegenwärtige Rechtsruck ist völlig normal – und angesichts des linken Politikversagens überfällig.