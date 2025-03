EU und Deutschland schnauben vor Wut über Trumps Autozölle – obwohl diese wohlbegründet sind

Ab nächste Woche gibt es einen neuen „Trump-Zoll“: Für den Import von Autos in die USA werden ab dem 2. April 25 Prozent Aufschlag fällig. Wie zu erwarten tobt nun ein Sturm der Entrüstung in Europa und ganz besonders in Deutschland – denn immerhin sind die USA der global größte Abnehmer deutscher Fahrzeuge. 13,1 Prozent des gesamten Exportmarkts an deutschen Fahrzeugen entfallen auf die USA. Nun folgen martialische Töne: „Es muss mit voller Wucht reagiert werden“, tönt der CDU-Politikdarsteller und mögliche neue Außenminister Armin Laschet im ZwielichtigenDummFunk (ZDF) – um dann allerdings sogleich zu erklären, dass diese Reaktion natürlich von der EU in die Hand genommen werden müsse, weil der Außenhandel deren Ressort sei. Soviel zum Thema Souveränität. Dort, in Brüssel, ist die Empörung nicht minder groß. Pfuschi von der Laien reagierte ebenso ungehalten. In voller Schärfe erklärte sie, dass man “diese Ankündigungen zusammen mit anderen Maßnahmen, die die USA in Betracht ziehen, demnächst bewerten werde.” Wow, das klingt wahrlich nach Großangriff! Alle sind sich jedenfalls einig: Trump ist mal wieder eine “Gefahr für den freien und regelbasierten Welthandel“.

Wie immer, hat auch diese Geschichte ihre zwei Seiten, wenn die Gegenposition in den deutschen Kampagnenmedien natürlich völlig unterschlagen wird. Aus Sicht der USA stellt sich das ganze Drama naturgemäß ein wenig anders dar: Für jedes Auto, das aus den USA in die EU gelangt, werden aktuell 10 Prozent Zoll fällig. Im Gegenzug müssen europäische Hersteller bei Lieferungen in den US-Markt bislang aber lediglich 2,5 Prozent – ein Viertel davon – auf den Fahrzeugpreis berappen.

Ungerechte Schieflage

Deutschland berechnet, wie die anderen EU-Länder auch, obendrauf auch noch die VAT (value-added tax), eine Mehrwertsteuer, die genauer genommen eine Einfuhrumsatzsteuer ist, von 19 Prozent. Diese gibt es in den USA umgekehrt nicht. Doch diese VAT wird nicht etwa nur auf den Preis des Fahrzeuges aufgeschlagen; oh nein. Damit es nicht zu billig wird, werden den US-Exporteuren bei der Berechnung der VAT auch noch folgende Posten draufgeschlagen: Die Transportkosten bis zur EU-Grenze, die Versicherungskosten bis zur EU-Grenze und die Zollgebühren. Macht summa summarum insgesamt mehr als 29 Prozent an Abgaben auf den Fahrzeugpreis, die für den Import von US-Fahrzeugen in die EU fällig werden – und somit mindestens 26,5 Prozent mehr wie im umgekehrten Fall.

Wiederholt hat Trump auf diese Ungerechtigkeit und Schieflage hingewiesen – ohne Reaktion der EU. Angesichts dieser Tatsache ist es eine Frechheit, die nun folgende Zollanpassung der USA, die trotz der 25 Prozent “Strafzölle” Zollgebühr immer noch deutlich unte den EU-Aufschlägen liegen, das Maul derart weit aufzureißen. Schlimmer ist allerdings, wie gesagt, dass man in den deutschen Medien die Fakten, tatsächlichen Verhältnisse und damit rationalen Beweggründe für Trumps Zollpolitik verschweigt. Lieber nutzt man diese – eigentlich längst überfällige – Gegenwehr der USA mal wieder für primitives Anti-Trump-Bashing und Propaganda. Aber wie sollte es auch anders sein.

